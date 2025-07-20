https://sarabic.ae/20250720/التلفزيون-الإيراني-إسطنبول-تستضيف-الجمعة-المقبلة-اجتماعا-بين-طهران-والترويكا-الأوروبية-1102858244.html
التلفزيون الإيراني: إسطنبول تستضيف الجمعة المقبلة اجتماعا بين طهران والترويكا الأوروبية
التلفزيون الإيراني: إسطنبول تستضيف الجمعة المقبلة اجتماعا بين طهران والترويكا الأوروبية
سبوتنيك عربي
أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، بأن طهران وافقت على عقد جولة جديدة من المحادثات مع دول الترويكا الأوروبية [فرنسا، ألمانيا، بريطانيا] حول برنامجها النووي. 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T23:45+0000
2025-07-20T23:45+0000
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طهران - سبوتنيك. وأوضح التلفزيون الرسمي الإيراني، فجر الاثنين، أن المفاوضات ستُعقد على الأرجح يوم الجمعة المقبل بمدينة إسطنبول التركية.وقال التلفزيون إنه "يُرجّح أن تُعقد هذه المفاوضات يوم الجمعة على مستوى نواب وزراء الخارجية، وبمشاركة مجيد تخت روانجي وكاظم غريب آبادي، في إسطنبول، على أن يكون موضوع المحادثات البرنامج النووي الإيراني".ولفت إلى أن المفاوضات بين إيران والدول الأوروبية تجري بشكل منفصل عن المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني.وبوقت سابق، أمس الأحد، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن "فرنسا وألمانيا وبريطانيا، فقدت أي شرعية قانونية أو سياسية أو أخلاقية في محاولتها تفعيل آليات الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن 2231".وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
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العالم, الأخبار, أخبار فرنسا , إيران, بريطانيا
العالم, الأخبار, أخبار فرنسا , إيران, بريطانيا
التلفزيون الإيراني: إسطنبول تستضيف الجمعة المقبلة اجتماعا بين طهران والترويكا الأوروبية
أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، بأن طهران وافقت على عقد جولة جديدة من المحادثات مع دول الترويكا الأوروبية [فرنسا، ألمانيا، بريطانيا] حول برنامجها النووي.
طهران - سبوتنيك
. وأوضح التلفزيون الرسمي الإيراني، فجر الاثنين، أن المفاوضات ستُعقد على الأرجح يوم الجمعة المقبل بمدينة إسطنبول التركية.
وقال التلفزيون إنه "يُرجّح أن تُعقد هذه المفاوضات يوم الجمعة على مستوى نواب وزراء الخارجية، وبمشاركة مجيد تخت روانجي وكاظم غريب آبادي، في إسطنبول، على أن يكون موضوع المحادثات البرنامج النووي الإيراني
".
ولفت إلى أن المفاوضات بين إيران والدول الأوروبية تجري بشكل منفصل عن المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني.
وبوقت سابق، أمس الأحد، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن "فرنسا وألمانيا وبريطانيا، فقدت أي شرعية قانونية أو سياسية أو أخلاقية في محاولتها تفعيل آليات الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن 2231".
وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردّت إيران بضربات صاروخية
ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية
في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.