وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للتوصل إلى اتفاق نووي جديد

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، بأن "الجانب الإيراني مستعد للتوصل إلى اتفاق نووي جديد يراعي مصالح وحقوق الشعب الإيراني". 29.08.2025, سبوتنيك عربي
ونشر عراقجي، ظهر اليوم الجمعة، نص رسالة أرسلها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عبر قناته على "تلغرام"، أكد من خلالها أن "إيران تجدد التزامها بالتعاون الدبلوماسي البنّاء للتوصل إلى اتفاق جديد (حول القضية النووية)".وشدد عراقجي على أن "يكون الاتفاق الجديد، لا يراعي حقوق طهران ومصالحها فحسب، وفقا لمعاهدة حظر الانتشار النووي، بل أيضا جميع المخاوف المشتركة، بما في ذلك العقوبات المفروضة على الشعب الإيراني، والتي تؤثر على حياته ورفاهه".ووجّهت دول الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) رسالة إلى مجلس الأمن الدولي يوم أمس الخميس، قالت فيها إنها بدأت تطبيق "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات على إيران، بسبب برنامجها النووي.وأبلغ وزراء خارجية الـ"ترويكا"، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بتفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران.وفي المقابل، وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رسالة رسمية إلى كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسقة اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، قال فيها إن "أوروبا لم تف بتعهداتها التجارية والاقتصادية، منذ توقيع الاتفاق عام 2015".
