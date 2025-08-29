https://sarabic.ae/20250829/الملف-النووي-الإيراني-يعود-للواجهة-ماذا-يعني-عودة-العقوبات-الدولية-1104259784.html

الملف النووي الإيراني يعود للواجهة.. ماذا تعني عودة العقوبات الدولية؟

وجّهت دول الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) رسالة إلى مجلس الأمن الدولي يوم أمس الخميس، قالت فيها إنها بدأت تطبيق "آلية الزناد" لإعادة فرض... 29.08.2025, سبوتنيك عربي

وقالت دول الـ"ترويكا"، إن "إيران لم تلتزم ببنود الاتفاق النووي الذي أبرمته عام 2015، لمنع تطوير أسلحة نووية"، وفي المقابل اتهمت إيران الدول الثلاث بـ"انتقائية المواقف والتنصل من الالتزامات".وأبلغ وزراء خارجية الـ"ترويكا"، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بتفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران.ودعا عراقجي الأوروبيين إلى العودة إلى مفاوضات "عادلة ومتوازنة"، مؤكدًا أن "إيران تحتفظ بحقها في تبني خطوات لحماية مصالحها الوطنية وحقوقها النووية".موقف روسياأدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، قرار دول الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) بإعادة فرض العقوبات على إيران، ودعت المجتمع الدولي لرفضها.وأمس الخميس، أعرب القائم بأعمال المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، عن خيبة أمل روسيا من قرار الـ"ترويكا"، معتبرًا أن إعادة فرض العقوبات على إيران، "قرار تصعيدي لا ينبغي أن يترتب عليه أي عواقب قانونية أو إجرائية".وجاء ذلك بعد خطوة سابقة قامت بها روسيا، قبل أيام، عندما أعلن بوليانتسكي، أن موسكو تقترح تمديد صلاحية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الاتفاق النووي الإيراني لمدة 6 أشهر، حتى 18 أبريل/ نيسان 2026.وتابع: "نعتقد أن اختيار المجتمع الدولي يجب أن يكون لصالح السلام والدبلوماسية، وليس لصالح الحرب، وهذا بالضبط ما يتعلق به مشروع قرارنا".وفي هذا الشأن، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن "روسيا والصين دعمتا الموقف الإيراني عبر مذكرات رسمية إلى مجلس الأمن، رفضتا فيها أي مسعى أوروبي لإعادة فرض العقوبات".وأول أمس الأربعاء، أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشرفون على عملية استبدال وقود محطة بوشهر النووية، وهو ما علّق عليه أمس الخميس، ممثل روسيا بالمنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، الذي قال إن استئناف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنشطتها بإيران من محطة "بوشهر"، يثبت أن "إيران شريك مسؤول للوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى بعد استهداف منشآتها النووية".الاتفاق النوويهو اتفاق توصلت إليه إيران عام 2015، مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، يهدف إلى وضع ضوابط للبرنامج النووي الإيراني وسط اتهامات من أطراف غربية باحتمال سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، رغم النفي الإيراني المتكرر.ومن المفترض أن ينتهي الاتفاق الذي أقره مجلس الأمن الدولي في يوليو/ تموز 2015، في 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وبعد انتهائه يمكن لأي طرف من أطراف الاتفاق إعادة تفعيل العقوبات ضد إيران.موقف واشنطن من الاتفاق النوويفي 2018، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق بعد تولي ترامب السلطة في فترته الرئاسية الأولى، ووصفه بـ"أسوأ اتفاق على الإطلاق" وأعاد جميع العقوبات الأمريكية على طهران، وبعد عودته للبيت الأبيض في العام الحالي، أعاد سياسة الضغوط القصوى ضد طهران وتوعد باستخدام القوة العسكرية وهو ما فعله خلال الحرب الإسرائيلية الإيرانية، في يونيو/ حزيران الماضي، عندما قصف منشآت إيران النووية، وهو القصف الذي ما تزال نتائجه رهن التكهنات حتى الآن.أسباب الأزمةوتتهم الدول الغربية إيران، بـ"تسريع وتيرة تخصيب اليورانيوم والوصول بمستويات تخصيب تصل إلى 60 في المئة"، وهي نسبة قريبة من نسبة التخصيب المطلوبة لصنع أسلحة نووية التي تصل إلى 90 في المئة.وفي المقابل تؤكد إيران أن "تخصيب اليورانيوم حق وطني وتقنية لها أهداف سلمية" وأنها "لن تتخلى عن هذا الحق"، كما تؤكد أنها "لا تسعى لتطوير أسلحة نووية".مواجهات حادة ومفاوضاترغم المواجهات الحادة بين الطرفين (إيران وأمريكا) بصورة خاصة، إلا أن الطرفان حاولا أكثر من مرة إجراء مفاوضات لحل أزمة البرنامج النووي الإيراني.وقبل أيام، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن "الولايات المتحدة ما تزال مستعدة للحوار المباشر مع إيران لحل الخلافات بشأن ملفها النووي"، مشيرًا إلى أن "إعادة العقوبات على طهران لا تتعارض مع استمرار الجهود الدبلوماسية".اتصالات روسية إيرانيةوفي 22 أغسطس/ آب الجاري، أجرى وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والإيراني عباس عراقجي، مكالمة هاتفية ناقشا خلالها الموضوع النووي، وعلى وجه الخصوص موعد انتهاء قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي تنتهي صلاحيته في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.وفي 26 أغسطس الجاري، كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، عن عودة أول مجموعة من مفتشي الوكالة إلى إيران، وذلك بعد محادثات بين إيران والترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) في جنيف.وجاء ذلك بعد إعلان كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، في 23 يوليو/ تموز الماضي أن إيران وافقت على السماح لفريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بزيارتها لمناقشة "آلية جديدة" للعلاقات بين الوكالة وطهران.ماذا يعني عودة العقوبات؟ينص الاتفاق على أنه في حال لم تف إيران بالتزاماتها يتم طرح التصويت بمجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا لإعادة فرض العقوبات على طهران، ويكون القرار نافذا إذا صوت لصالحه 9 أعضاء ولم يتم استخدام حق النقض "الفيتو" ضده من أي من الدول التي تملك هذا الحق وخاصة روسيا والصين.ويعني إعادة فرض العقوبات تطبيق جميع العقوبات ضد طهران التي فرضها مجلس الأمن الدولي خلال الفترة من عام 2006 حتى 2010 ويشكل ذلك حظر على الأسلحة وتخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم وبرامج الصواريخ الصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية، وحظر على نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والمساعدة التقنية وتجميد عالمي مستهدف للأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران.كما تتضمن العقوبات السماح للبلدان بتفتيش شحنات شركة إيران آير للشحن الجوي وخطوط الشحن التابعة لإيران بحثا عن بضائع محظورة.

