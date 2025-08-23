وزيرا خارجية إيران وروسيا يبحثان القضايا النووية وتعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
واشنطن تستهدف الجنائية الدولية... صراع قانوني أم سياسي؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
09:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
10:29 GMT
29 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
12:29 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة على غزة ومحادثات إنهاء الحرب يسيران معاً، تنديد مصري سعودي بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
وزيرا خارجية إيران وروسيا يبحثان القضايا النووية وتعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ناقش وزيرا الخارجية الإيراني عباس عراقجي والروسي سيرغي لافروف، القضايا النووية وتعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية...
وجاء في البيان: "خلال المحادثات، تبادل الطرفان وجهات النظر حول تطورات الملف النووي الإيراني، ولا سيما فيما يتعلق بتحركات ثلاث دول أوروبية (ألمانيا، بريطانيا، فرنسا) في ظل اقتراب انتهاء المدة القانونية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 (الذي صادق على الاتفاق النووي لعام 2015)، كما جرى بحث تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".كما قيّم الجانبان آفاق المفاوضات النووية، وشددا على أن قرار مجلس الأمن 2231 ينتهي في موعده المحدد في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025.وأشار عراقجي إلى أن فكرة الدول الأوروبية الثلاث بتمديد القرار ستخضع لقرار أعضاء مجلس الأمن الدولي.وبحسب البيان، اتفق الوزيران أيضاً على مواصلة المشاورات على مختلف المستويات.وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد بعثت رسالة إلى الأمم المتحدة أكدت فيها استعدادها لإعادة فرض العقوبات على إيران إذا لم توافق على العودة إلى الاتفاق النووي بحلول نهاية أغسطس/آب، فيما طُرح في المقابل مقترح بتمديد بعض بنود قرار مجلس الأمن 2231 الذي صادق على الاتفاق النووي لعام 2015، والمقرر أن تنتهي صلاحيته في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
ناقش وزيرا الخارجية الإيراني عباس عراقجي والروسي سيرغي لافروف، القضايا النووية وتعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية.
وجاء في البيان: "خلال المحادثات، تبادل الطرفان وجهات النظر حول تطورات الملف النووي الإيراني، ولا سيما فيما يتعلق بتحركات ثلاث دول أوروبية (ألمانيا، بريطانيا، فرنسا) في ظل اقتراب انتهاء المدة القانونية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 (الذي صادق على الاتفاق النووي لعام 2015)، كما جرى بحث تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
كما قيّم الجانبان آفاق المفاوضات النووية، وشددا على أن قرار مجلس الأمن 2231 ينتهي في موعده المحدد في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وأشار عراقجي إلى أن فكرة الدول الأوروبية الثلاث بتمديد القرار ستخضع لقرار أعضاء مجلس الأمن الدولي.
وبحسب البيان، اتفق الوزيران أيضاً على مواصلة المشاورات على مختلف المستويات.
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد بعثت رسالة إلى الأمم المتحدة أكدت فيها استعدادها لإعادة فرض العقوبات على إيران إذا لم توافق على العودة إلى الاتفاق النووي بحلول نهاية أغسطس/آب، فيما طُرح في المقابل مقترح بتمديد بعض بنود قرار مجلس الأمن 2231 الذي صادق على الاتفاق النووي لعام 2015، والمقرر أن تنتهي صلاحيته في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
