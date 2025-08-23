https://sarabic.ae/20250823/وزيرا-خارجية-إيران-وروسيا-يبحثان-القضايا-النووية-وتعاون-طهران-مع-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1104049679.html
وزيرا خارجية إيران وروسيا يبحثان القضايا النووية وتعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وزيرا خارجية إيران وروسيا يبحثان القضايا النووية وتعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
سبوتنيك عربي
ناقش وزيرا الخارجية الإيراني عباس عراقجي والروسي سيرغي لافروف، القضايا النووية وتعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية... 23.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-23T00:10+0000
2025-08-23T00:10+0000
2025-08-23T00:10+0000
إيران
أخبار إيران
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/12/1099670730_0:0:2931:1649_1920x0_80_0_0_45d07003d18c595a0cbd10dbad7e7096.jpg
وجاء في البيان: "خلال المحادثات، تبادل الطرفان وجهات النظر حول تطورات الملف النووي الإيراني، ولا سيما فيما يتعلق بتحركات ثلاث دول أوروبية (ألمانيا، بريطانيا، فرنسا) في ظل اقتراب انتهاء المدة القانونية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 (الذي صادق على الاتفاق النووي لعام 2015)، كما جرى بحث تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".كما قيّم الجانبان آفاق المفاوضات النووية، وشددا على أن قرار مجلس الأمن 2231 ينتهي في موعده المحدد في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025.وأشار عراقجي إلى أن فكرة الدول الأوروبية الثلاث بتمديد القرار ستخضع لقرار أعضاء مجلس الأمن الدولي.وبحسب البيان، اتفق الوزيران أيضاً على مواصلة المشاورات على مختلف المستويات.وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد بعثت رسالة إلى الأمم المتحدة أكدت فيها استعدادها لإعادة فرض العقوبات على إيران إذا لم توافق على العودة إلى الاتفاق النووي بحلول نهاية أغسطس/آب، فيما طُرح في المقابل مقترح بتمديد بعض بنود قرار مجلس الأمن 2231 الذي صادق على الاتفاق النووي لعام 2015، والمقرر أن تنتهي صلاحيته في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
https://sarabic.ae/20250720/روسيا-وإيران-تستهلان-مناورات-عسكرية-في-بحر-قزوين-1102836285.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/12/1099670730_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_2a2cf10a4b88f565c62c8493fd1b87e4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
إيران, أخبار إيران, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
وزيرا خارجية إيران وروسيا يبحثان القضايا النووية وتعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ناقش وزيرا الخارجية الإيراني عباس عراقجي والروسي سيرغي لافروف، القضايا النووية وتعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية.
وجاء في البيان: "خلال المحادثات، تبادل الطرفان وجهات النظر حول تطورات الملف النووي الإيراني، ولا سيما فيما يتعلق بتحركات ثلاث دول أوروبية (ألمانيا، بريطانيا، فرنسا) في ظل اقتراب انتهاء المدة القانونية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 (الذي صادق على الاتفاق النووي لعام 2015)، كما جرى بحث تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
كما قيّم الجانبان آفاق المفاوضات النووية، وشددا على أن قرار مجلس الأمن 2231 ينتهي في موعده المحدد في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وأشار عراقجي إلى أن فكرة الدول الأوروبية الثلاث بتمديد القرار ستخضع لقرار أعضاء مجلس الأمن الدولي.
وبحسب البيان، اتفق الوزيران أيضاً على مواصلة المشاورات على مختلف المستويات.
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد بعثت رسالة إلى الأمم المتحدة أكدت فيها استعدادها لإعادة فرض العقوبات على إيران إذا لم توافق على العودة إلى الاتفاق النووي بحلول نهاية أغسطس/آب، فيما طُرح في المقابل مقترح بتمديد بعض بنود قرار مجلس الأمن 2231 الذي صادق على الاتفاق النووي لعام 2015، والمقرر أن تنتهي صلاحيته في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025.