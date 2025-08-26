غروسي يعلن عودة أول مجموعة من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: العدوان الإسرائيلي على اليمن يستهدف المدنيين وينتهك القيم العالمية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: نزع سلاح "حزب الله" دون موافقته سيلامس جوهر التوازنات السياسية والأمنية في لبنان
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:30 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: النظام العالمي لا يمكنه تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لأنه يشهد انهيارا أخلاقيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة ما بين التصعيد الإسرائيلي وتفاقم للأزمة الإنسانية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق يدخل عصر الغاز المسال.. خطوة نحو تنويع الطاقه
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
غروسي يعلن عودة أول مجموعة من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران
إيران
أخبار إيران
وقال غروسي في تصريح لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "نجري مناقشات معهم (مع السلطات الإيرانية)، والآن عادت أول مجموعة من مفتشي الوكالة إلى إيران، ونستعد لاستئناف عمليات التفتيش". وأعلن كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، في 23 تموز/ يوليو، أن إيران وافقت على السماح لفريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بزيارتها خلال الأسابيع المقبلة، لمناقشة "آلية جديدة" للعلاقات بين الوكالة وطهران. وأضاف نائب الوزير للصحفيين خلال زيارة لنيويورك: "سيأتي الوفد إلى إيران، لمناقشة الآلية، وليس لزيارة المواقع (النووية)"، وفقا لوسائل إعلام غربية.وبحسب ما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، قال كوثري إن "هذه الإجراءات اتُخذت وفقاً للقانون الذي أقره البرلمان الإيراني"، مضيفا أن "مفتشي الوكالة قرروا بأنفسهم مغادرة إيران بناءً على القانون الجديد". واتهم كوثري، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بتزويد الولايات المتحدة وإسرائيل بمعلومات كان قد حصل عليها خلال وجوده في إيران. إيران تكشف عن "مفاجأة" وجدتها في أحذية مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل حرب الـ12 يوما
غروسي يعلن عودة أول مجموعة من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران

20:36 GMT 26.08.2025
كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، عن عودة أول مجموعة من مفتشي الوكالة إلى إيران، وذلك بعد محادثات بين إيران والترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) في جنيف، أمس الإثنين.
وقال غروسي في تصريح لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "نجري مناقشات معهم (مع السلطات الإيرانية)، والآن عادت أول مجموعة من مفتشي الوكالة إلى إيران، ونستعد لاستئناف عمليات التفتيش".
وأعلن كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، في 23 تموز/ يوليو، أن إيران وافقت على السماح لفريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بزيارتها خلال الأسابيع المقبلة، لمناقشة "آلية جديدة" للعلاقات بين الوكالة وطهران.
وأضاف نائب الوزير للصحفيين خلال زيارة لنيويورك: "سيأتي الوفد إلى إيران، لمناقشة الآلية، وليس لزيارة المواقع (النووية)"، وفقا لوسائل إعلام غربية.
سيدة إيرانية تلوح بعلم إيران وسط الشارع في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
بريطانيا تحذر من تصعيد التوترات في الشرق الأوسط بسبب البرنامج النووي الإيراني
2 أغسطس, 13:37 GMT

وأكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، اسماعيل كوثري، في 10 تموز، "إزالة كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من المنشآت النووية في البلاد"، وذلك بناءً على قرار البرلمان.

وبحسب ما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، قال كوثري إن "هذه الإجراءات اتُخذت وفقاً للقانون الذي أقره البرلمان الإيراني"، مضيفا أن "مفتشي الوكالة قرروا بأنفسهم مغادرة إيران بناءً على القانون الجديد".
واتهم كوثري، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بتزويد الولايات المتحدة وإسرائيل بمعلومات كان قد حصل عليها خلال وجوده في إيران.
إيران تكشف عن "مفاجأة" وجدتها في أحذية مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل حرب الـ12 يوما
