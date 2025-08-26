https://sarabic.ae/20250826/غروسي-يعلن-عودة-أول-مجموعة-من-مفتشي-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-إلى-إيران-1104171184.html
غروسي يعلن عودة أول مجموعة من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران
غروسي يعلن عودة أول مجموعة من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران
كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، عن عودة أول مجموعة من مفتشي الوكالة إلى إيران، وذلك بعد محادثات بين إيران والترويكا الأوروبية... 26.08.2025
غروسي يعلن عودة أول مجموعة من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران
كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، عن عودة أول مجموعة من مفتشي الوكالة إلى إيران، وذلك بعد محادثات بين إيران والترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) في جنيف، أمس الإثنين.
وقال غروسي في تصريح لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "نجري مناقشات معهم (مع السلطات الإيرانية)، والآن عادت أول مجموعة من مفتشي الوكالة إلى إيران، ونستعد لاستئناف عمليات التفتيش".
وأعلن كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، في 23 تموز/ يوليو، أن إيران وافقت على السماح لفريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بزيارتها خلال الأسابيع المقبلة، لمناقشة "آلية جديدة" للعلاقات بين الوكالة وطهران.
وأضاف نائب الوزير
للصحفيين خلال زيارة لنيويورك: "سيأتي الوفد إلى إيران، لمناقشة الآلية، وليس لزيارة المواقع (النووية)"، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وأكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، اسماعيل كوثري، في 10 تموز، "إزالة كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من المنشآت النووية في البلاد"، وذلك بناءً على قرار البرلمان.
وبحسب ما نقلت وكالة
"تسنيم" الإيرانية، قال كوثري إن "هذه الإجراءات اتُخذت وفقاً للقانون الذي أقره البرلمان الإيراني"، مضيفا أن "مفتشي الوكالة قرروا بأنفسهم مغادرة إيران بناءً على القانون الجديد".
واتهم كوثري، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بتزويد الولايات المتحدة وإسرائيل بمعلومات كان قد حصل عليها خلال وجوده في إيران.