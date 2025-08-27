https://sarabic.ae/20250827/روسيا-تقدم-اقتراح-تمديد-قرار-مجلس-الأمن-الدولي-بشأن-الاتفاق-النووي-الإيراني-1104174544.html

روسيا تقدم اقتراح تمديد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الاتفاق النووي الإيراني

روسيا تقدم اقتراح تمديد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الاتفاق النووي الإيراني

أعلن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانتسكي، أن روسيا تقترح تمديد صلاحية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الاتفاق النووي الإيراني. 27.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال بوليانسكي للصحفيين: "نحن لا نتحدث عن تخفيف العقوبات لمدة ستة أشهر، ولكن عن تمديد القرار 2231، وفي الواقع، تريد روسيا والصين، كطرفين مسؤولين في خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، منح مساحة أكبر للدبلوماسية وتوفير فرص للبحث الدبلوماسي عن حل لهذه المشكلة".وكما يظهر في الوثيقة التي حصلت عليها وكالة "سبوتنيك"، تقترح روسيا تمديد عمل القرار المعني لمدة ستة أشهر، حتى 18 أبريل/نيسان 2026.وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قد أفاد سابقا بأن طهران تدرس مشروع القرار المعني.وأكد وزير الخارجية الإيراني، متحدثا عن فكرة تمديد عمل القرار، أن "قرارا بهذا الشأن سيتخذه أعضاء مجلس الأمن الدولي".سبق أن تم تقديم اقتراح بتمديد عمل القرار، بما في ذلك من "الترويكا الأوروبية" (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، وأشارت الترويكا إلى أنها في سياق الاستعداد لتفعيل آلية استئناف العقوبات ضد إيران إذا لم توافق طهران على صفقة نووية بحلول نهاية أغسطس أو على تمديد عمل قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي أقر الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، والذي تنتهي صلاحيته في 18 أكتوبر 2025.غروسي يعلن عودة أول مجموعة من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيرانبريطانيا تحذر من تصعيد التوترات في الشرق الأوسط بسبب البرنامج النووي الإيراني

