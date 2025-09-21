https://sarabic.ae/20250921/عراقجي-ينفي-عقد-محادثات-مع-ويتكوف-ويؤكد-غياب-أي-اتصال-مباشر-1105085561.html
نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، صحة ما تردد عن عقده محادثات مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف. 21.09.2025
وأكد عراقجي، في تصريحات لوكالة "تسنيم" الإيرانية، أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام الغربية لا أساس له.وأوضح أن "التواصل بين طهران وواشنطن يجري إما بشكل مباشر عبر تبادل الرسائل أو عبر وسطاء إذا اقتضت الحاجة"، مشددًا على عدم حدوث أي اتصال أو حوار مباشر.وجاء نفي عراقجي، ردًا على تقارير إعلامية غربية زعمت أنه أجرى محادثات مع ويتكوف، واقترح إطلاق مفاوضات فورية تمهد لاتفاق مؤقت، يعقبها حوار حول اتفاق نهائي، وذلك في ظل تجدد الجدل بشأن مستقبل المفاوضات بين البلدين ودور الوساطة الإقليمية فيها.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان 2025، في العاصمة العُمانية مسقط، واستضافت السفارة العُمانية في روما، جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 أبريل.وفي 11 أيار/ مايو 2025، انعقدت في العاصمة العمانية مسقط، الجولة الرابعة من المفاوضات، وأعربت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، عن تفاؤلهما بشأن المفاوضات النووية، فيما عُقدت الجولة الخامسة في الـ23 من الشهر ذاته في العاصمة روما.
