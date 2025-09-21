عراقجي ينفي عقد محادثات مع ويتكوف ويؤكد غياب أي اتصال مباشر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:46 GMT
13 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين مستعد لتسوية الوضع في أوكرانيا و برنامج باكستان النووي سيكون متاحا للرياض في حال الضرورة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250921/عراقجي-ينفي-عقد-محادثات-مع-ويتكوف-ويؤكد-غياب-أي-اتصال-مباشر-1105085561.html
عراقجي ينفي عقد محادثات مع ويتكوف ويؤكد غياب أي اتصال مباشر
عراقجي ينفي عقد محادثات مع ويتكوف ويؤكد غياب أي اتصال مباشر
سبوتنيك عربي
نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، صحة ما تردد عن عقده محادثات مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف. 21.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-21T05:37+0000
2025-09-21T05:38+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
الاتفاق النووي الإيراني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101674853_0:0:1011:569_1920x0_80_0_0_3d17c33c55ad6e6404750cbb17ab8e3c.jpg
وأكد عراقجي، في تصريحات لوكالة "تسنيم" الإيرانية، أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام الغربية لا أساس له.وأوضح أن "التواصل بين طهران وواشنطن يجري إما بشكل مباشر عبر تبادل الرسائل أو عبر وسطاء إذا اقتضت الحاجة"، مشددًا على عدم حدوث أي اتصال أو حوار مباشر.وجاء نفي عراقجي، ردًا على تقارير إعلامية غربية زعمت أنه أجرى محادثات مع ويتكوف، واقترح إطلاق مفاوضات فورية تمهد لاتفاق مؤقت، يعقبها حوار حول اتفاق نهائي، وذلك في ظل تجدد الجدل بشأن مستقبل المفاوضات بين البلدين ودور الوساطة الإقليمية فيها.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان 2025، في العاصمة العُمانية مسقط، واستضافت السفارة العُمانية في روما، جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 أبريل.وفي 11 أيار/ مايو 2025، انعقدت في العاصمة العمانية مسقط، الجولة الرابعة من المفاوضات، وأعربت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، عن تفاؤلهما بشأن المفاوضات النووية، فيما عُقدت الجولة الخامسة في الـ23 من الشهر ذاته في العاصمة روما.
https://sarabic.ae/20250721/إيران-تعلن-انفتاحها-على-المفاوضات-مع-الولايات-المتحدة-بشكل-غير-مباشر-1102894466.html
https://sarabic.ae/20250701/وزير-خارجية-عمان-يؤكد-ضرورة-تقديم-تنازلات-لاستئناف-المفاوضات-بين-الولايات-المتحدة-وإيران-1102257947.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101674853_77:0:976:674_1920x0_80_0_0_1f29f2bda7673a62570bcb0e61b3cc66.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الاتفاق النووي الإيراني
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الاتفاق النووي الإيراني

عراقجي ينفي عقد محادثات مع ويتكوف ويؤكد غياب أي اتصال مباشر

05:37 GMT 21.09.2025 (تم التحديث: 05:38 GMT 21.09.2025)
© AP Photo / Hassan Ammarوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، صحة ما تردد عن عقده محادثات مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
وأكد عراقجي، في تصريحات لوكالة "تسنيم" الإيرانية، أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام الغربية لا أساس له.
وأوضح أن "التواصل بين طهران وواشنطن يجري إما بشكل مباشر عبر تبادل الرسائل أو عبر وسطاء إذا اقتضت الحاجة"، مشددًا على عدم حدوث أي اتصال أو حوار مباشر.
وجاء نفي عراقجي، ردًا على تقارير إعلامية غربية زعمت أنه أجرى محادثات مع ويتكوف، واقترح إطلاق مفاوضات فورية تمهد لاتفاق مؤقت، يعقبها حوار حول اتفاق نهائي، وذلك في ظل تجدد الجدل بشأن مستقبل المفاوضات بين البلدين ودور الوساطة الإقليمية فيها.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة بريكس المنعقدة بالبرازيل، 7 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
إيران تعلن انفتاحها على المفاوضات مع الولايات المتحدة بشكل غير مباشر
21 يوليو, 22:55 GMT
وعُقدت حتى الآن 5 جولات تفاوضية بين طهران وواشنطن بوساطة عُمانية، بشأن برنامج إيران النووي، إلا أن مسار التفاوض توقف بعد أن شنت إسرائيل في 13 يونيو/ حزيران الماضي، ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2025
وزير خارجية عمان يؤكد ضرورة تقديم تنازلات لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران
1 يوليو, 15:53 GMT
وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان 2025، في العاصمة العُمانية مسقط، واستضافت السفارة العُمانية في روما، جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 أبريل.
وفي 11 أيار/ مايو 2025، انعقدت في العاصمة العمانية مسقط، الجولة الرابعة من المفاوضات، وأعربت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، عن تفاؤلهما بشأن المفاوضات النووية، فيما عُقدت الجولة الخامسة في الـ23 من الشهر ذاته في العاصمة روما.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала