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وزير خارجية عمان يؤكد ضرورة تقديم تنازلات لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران
وزير خارجية عمان يؤكد ضرورة تقديم تنازلات لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران
سبوتنيك عربي
شدد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تقديم تنازلات لاستئناف المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفًا أن... 01.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-01T15:53+0000
2025-07-01T15:53+0000
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وأضاف البوسعيدي، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أن "الجهود مستمرة لاستئناف المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران"، مشيرًا إلى أنه "لم يتم تحديد موعد لاستئنافها حتى الآن".وأوضح أن "عُمان مستمرة في جهود الوساطة الهادفة إلى المحافظة على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وتخفيف حدة التوتر، والدفع بجهود استئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن، حفاظًا على الأمن والاستقرار الإقليمي".وأكد البوسعيدي "التزام السلطنة بالمساعي السلمية لحل الأزمات الإقليمية والدولية عبر الحوار والدبلوماسية"، وطالب وزير الخارجية العُماني، طهران وواشنطن، بـ"تقديم نوايا حقيقية تمهّد لتقريب وجهات النظر، حتى تعود المفاوضات إلى مسارها"، معلنًا دعم سلطنة عُمان للدور المصري الهادف إلى احتواء التصعيد.واستقبل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية سلطنة عُمان، حيث عقدا لقاءً ثنائيًا، أعقبه عقد أعمال الدورة الـ16 للجنة المصرية - العُمانية المشتركة.وقال السفير تميم خلف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن "الجانبين بحثا عددًا من القضايا الإقليمية، التي شملت تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الوزير عبد العاطي، على أهمية استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج عن الأسرى ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية".وشددا على "أهمية تغليب الحلول الدبلوماسية في التعامل مع الملف النووي الإيراني وتثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، بما يُسهم في خفض التوترات وتحقيق التهدئة، وتحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي".
https://sarabic.ae/20250629/إعلام-ويتكوف-سيجري-مفاوضات-مع-إيران-خلال-الأيام-القريبة-بشأن-الاتفاق-النووي-1102168909.html
https://sarabic.ae/20250701/باحث-في-الشأن-الإيراني-طهران-تتريث-قبل-استئناف-المفاوضات-وتطالب-بضمانات-حقيقية-1102251220.html
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العالم العربي, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير خارجية عمان يؤكد ضرورة تقديم تنازلات لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران

15:53 GMT 01.07.2025
© AP Photo وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي
 وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2025
© AP Photo
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شدد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تقديم تنازلات لاستئناف المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفًا أن "زيادة سقف الشروط والطلبات تصعّب سرعة استئنافها".
وأضاف البوسعيدي، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أن "الجهود مستمرة لاستئناف المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران"، مشيرًا إلى أنه "لم يتم تحديد موعد لاستئنافها حتى الآن".
وأوضح أن "عُمان مستمرة في جهود الوساطة الهادفة إلى المحافظة على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وتخفيف حدة التوتر، والدفع بجهود استئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن، حفاظًا على الأمن والاستقرار الإقليمي".
مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2025
إعلام: ويتكوف سيجري مفاوضات مع إيران خلال الأيام القريبة بشأن الاتفاق النووي
29 يونيو, 03:43 GMT
وأكد البوسعيدي "التزام السلطنة بالمساعي السلمية لحل الأزمات الإقليمية والدولية عبر الحوار والدبلوماسية"، وطالب وزير الخارجية العُماني، طهران وواشنطن، بـ"تقديم نوايا حقيقية تمهّد لتقريب وجهات النظر، حتى تعود المفاوضات إلى مسارها"، معلنًا دعم سلطنة عُمان للدور المصري الهادف إلى احتواء التصعيد.

وأردف البوسعيدي، قائلًا إن بلاده "تُؤيّد الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، وتدعم المسار الإنساني والسياسي الذي تعمل مصر على تنفيذه بالتنسيق مع شركائها العرب والدوليين".

واستقبل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية سلطنة عُمان، حيث عقدا لقاءً ثنائيًا، أعقبه عقد أعمال الدورة الـ16 للجنة المصرية - العُمانية المشتركة.
وقال السفير تميم خلف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن "الجانبين بحثا عددًا من القضايا الإقليمية، التي شملت تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الوزير عبد العاطي، على أهمية استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج عن الأسرى ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية".
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2025
باحث في الشأن الإيراني: طهران تتريث قبل استئناف المفاوضات وتطالب بضمانات حقيقية
13:40 GMT
وأعرب الوزيران عن رفضهما الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتكثيف الجهود المشتركة لحشد الدعم الدولي للخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، ودعم حل الدولتين.
وشددا على "أهمية تغليب الحلول الدبلوماسية في التعامل مع الملف النووي الإيراني وتثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، بما يُسهم في خفض التوترات وتحقيق التهدئة، وتحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي".
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