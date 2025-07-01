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باحث في الشأن الإيراني: طهران تتريث قبل استئناف المفاوضات وتطالب بضمانات حقيقية
باحث في الشأن الإيراني: طهران تتريث قبل استئناف المفاوضات وتطالب بضمانات حقيقية
سبوتنيك عربي
تناول الباحث في الشأن الإيراني الدكتور سمير شوهاني، آخر التطورات على الساحة الإيرانية، في ضوء احتمالات استئناف المسار الدبلوماسي أو التوجّه نحو التصعيد... 01.07.2025, سبوتنيك عربي
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2025-07-01T13:40+0000
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وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار شوهاني إلى أن "الولايات المتحدة لم تَفِ بوعودها السابقة بعدم التعرض لإيران طالما أن المحادثات جارية"، لافتًا إلى أن "الاعتداء الأخير على إيران وقع قبل يومين من جولة تفاوضية كانت مُقرّرة، وهو ما أثار انتقادات داخلية واسعة للحكومة، اعتبرت أن المحادثات وفّرت غطاءً تمهيديًا للهجوم، وأن الحكومة ستكون مسؤولة عن أي اعتداء آخر في حال دخلت في جولة محادثات جديدة".وشدّد الباحث في الشأن الإيراني على أن "طهران وضعت شروطًا واضحة لأي عودة مُحتملة إلى المفاوضات، تشمل الحصول على ضمانات ملموسة للحفاظ على برنامج نووي سلمي دون تعرّض أو استهداف، إضافة إلى تحديد العقوبات التي ستقوم واشنطن برفعها بشكل واضح وموثّق".وختم شوهاني، بالتأكيد أن "الإرادة الأميركية وحدها قادرة على تحديد نتائج أي مسار تفاوضي"، معتبرًا أن "الولايات المتحدة تبقى اللاعب الرئيسي وتمتلك القدرة واليد العليا لمنع أي اعتداء جديد على إيران".
https://sarabic.ae/20250701/إيران-تعلن-مقتل-935-شخصا-وإصابة-و5646-آخرين-خلال-حرب-الـ12-يوما-مع-إسرائيل-1102241582.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

باحث في الشأن الإيراني: طهران تتريث قبل استئناف المفاوضات وتطالب بضمانات حقيقية

13:40 GMT 01.07.2025
© AP Photo / Vahid Salemiالعاصمة الإيرانية طهران
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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تناول الباحث في الشأن الإيراني الدكتور سمير شوهاني، آخر التطورات على الساحة الإيرانية، في ضوء احتمالات استئناف المسار الدبلوماسي أو التوجّه نحو التصعيد العسكري، مشيرًا إلى أن "إيران تتريّث في القبول باستئناف المفاوضات غير المباشرة بسبب غياب الضمانات الحقيقية".
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار شوهاني إلى أن "الولايات المتحدة لم تَفِ بوعودها السابقة بعدم التعرض لإيران طالما أن المحادثات جارية"، لافتًا إلى أن "الاعتداء الأخير على إيران وقع قبل يومين من جولة تفاوضية كانت مُقرّرة، وهو ما أثار انتقادات داخلية واسعة للحكومة، اعتبرت أن المحادثات وفّرت غطاءً تمهيديًا للهجوم، وأن الحكومة ستكون مسؤولة عن أي اعتداء آخر في حال دخلت في جولة محادثات جديدة".

ورجّح شوهاني أن "إيران قد تعود إلى طاولة المفاوضات، لكن ليس سريعًا في المدى القريب، إذ تدرس حاليًا جدوى العودة، وتقوّم الأضرار التي لحقت بمنشآتها النووية، كما تعتزم طرح مسألة التعويضات والغرامات خلال الجولات المقبلة".

تصاعد أعمدة الدخان من أحد مخازن النفط في العاصمة الإيرانية طهران عقب غارة إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2025
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وشدّد الباحث في الشأن الإيراني على أن "طهران وضعت شروطًا واضحة لأي عودة مُحتملة إلى المفاوضات، تشمل الحصول على ضمانات ملموسة للحفاظ على برنامج نووي سلمي دون تعرّض أو استهداف، إضافة إلى تحديد العقوبات التي ستقوم واشنطن برفعها بشكل واضح وموثّق".

ولفت شوهاني إلى أن "اتفاق وقف إطلاق النار الحالي هو شفهي، ولا يرقى حتى إلى مستوى الهدنة"، مشيرًا إلى أن "إيران لا تُولي الموقف الإسرائيلي أهمية بقدر ما تركّز على الموقف الأميركي، إذ تعتبر أن الهجوم نُفّذ بضوء أخضر من واشنطن، التي قدّمت كذلك الدعم اللوجستي لإسرائيل".

وختم شوهاني، بالتأكيد أن "الإرادة الأميركية وحدها قادرة على تحديد نتائج أي مسار تفاوضي"، معتبرًا أن "الولايات المتحدة تبقى اللاعب الرئيسي وتمتلك القدرة واليد العليا لمنع أي اعتداء جديد على إيران".
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