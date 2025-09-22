https://sarabic.ae/20250922/الجيش-الإيراني-يحذر-أي-اعتداء-سيقابل-برد-موحد-وسريع-يفوق-توقعات-الأعداء-1105115641.html

الجيش الإيراني يحذر: أي اعتداء سيقابل برد موحد وسريع يفوق توقعات الأعداء

أكد قائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، أن "أدنى اعتداء على البلاد سيواجه برد موحد، سريع، ذكي وقوي من قِبَل مقاتلي الجيش والحرس الثوري"، محذرًا "الأعداء من...

وجاءت تصريحات حاتمي خلال لقائه بقيادة الحرس الثوري الإيراني بمناسبة أسبوع "الدفاع المقدس"، إذ شدد على أن "الشعب الإيراني، منذ انتصار الثورة الإسلامية، اعتنق شعار "الاستقلال، الحرية، والجمهورية الإسلامية" نهجًا استراتيجيًا، وهو ما أثار حفيظة الأعداء، الذين سعوا منذ البداية لإجباره على التراجع عن مطالبه العادلة".وأضاف: "رغم التضحيات وتقديم آلاف الشهداء، صمد الشعب الإيراني وسيواصل مسيرته بعزم راسخ"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأشار حاتمي إلى أن "الوحدة الاستراتيجية بين الجيش والحرس الثوري تشكل الركيزة الأساسية للأمن الوطني ودرعًا فولاذيًا يحمي البلاد من مؤامرات الأعداء"، مؤكدًا أن "التجارب السابقة، سواء في الحرب المفروضة (1980–1988) أو الحرب الأخيرة، التي استمرت 12 يوما، أثبتت أن إيران لن تساوم على مصالحها الوطنية، وأن قواتها المسلحة ستواصل طريق الشهداء بقوة واقتدار".من جانبه، استحضر القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد باكبور، تجربة الحرب الأخيرة مع إسرائيل، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، وأشار إلى "أجواء الوحدة والتعبئة الشعبية، التي أعادت إلى الأذهان أيام الدفاع المقدس"، وأكد أن "مستوى الانسجام الوطني في الحرب الأخيرة كان مماثلا".وختم باكبور، بالقول: "الفضل في هذا الصمود يعود إلى وحدة القوات المسلحة والتفافها حول الشعب، وعلينا أن نكون أوفياء لهذا الشعب الذي صنع ملحمة وطنية فريدة".وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.

