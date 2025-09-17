https://sarabic.ae/20250917/إيران-تنفيذ-حكم-الإعدام-بحق-جاسوس-للموساد-الإسرائيلي-1104926547.html
إيران.. تنفيذ حكم الإعدام بحق "جاسوس للموساد" الإسرائيلي
أعلن القضاء الإيراني، اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن الإيراني بابك شهبازي، بعد إدانته بتهمة التجسس لصالح جهاز الـ"موساد" الإسرائيلي. 17.09.2025, سبوتنيك عربي
وذكرت وكالة "فارس"، صباح اليوم الأربعاء، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام شنقًا بحق جاسوس الـ"موساد"، بابك شهبازي، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية ومصادقة الحكم من قبل المحكمة العليا الإيرانية.وأوضحت الوكالة أن "شهبازي كان يعمل كمقاول في مجال تصميم وتركيب أجهزة التبريد الصناعية للشركات التابعة للمراكز والمنظمات الأمنية والعسكرية والاتصالات، وتعرف على شخص يدعى إسماعيل فكري، الذي أُعدم أيضا في 17 يونيو(حزيران) 2025، بتهمة التعاون مع الـ"موساد" أيضا، بعد إدانته بتهمة "الحرابة والإفساد في الأرض" بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي".وأشارت الوكالة إلى أن "شهبازي كان يرسل لضباط الموساد معلومات دقيقة وخاصة تتعلق بعناوين المشاريع الإيرانية بدقة ونوع النشاط فيها وطريقة الدخول والخروج من كل مكان، وغيرها من المعلومات الاستخبارية المهمة".وأوضح رئيس السلطة القضائية الإيرانية أن "عملية تحديد الهوية من مسؤولية المؤسسات الاستخبارية، وسيُنزل القضاء فيهم العقوبات اللازمة من منطلق العدالة ووفق الضوابط القانونية السائدة".وفي ليلة 13 يونيو 2025، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بـ"تنفيذ برنامج نووي عسكري سري"، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.بدورها، رفضت إيران هذه الاتهامات، وردّت بهجمات على إسرائيل. وتبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت إليهما الولايات المتحدة، التي نفذت هجومًا لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي. بعد ذلك، شنّت طهران ضربات صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مساء الـ23 من الشهر ذاته، مؤكدة أن "الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر".ثم أعلن ترامب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، أنهى رسميًا حرب الأيام الـ12.
وذكرت وكالة
"فارس"، صباح اليوم الأربعاء، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام شنقًا بحق جاسوس الـ"موساد"، بابك شهبازي، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية ومصادقة الحكم من قبل المحكمة العليا الإيرانية.
وأوضحت الوكالة أن "شهبازي كان يعمل كمقاول في مجال تصميم وتركيب أجهزة التبريد الصناعية للشركات التابعة للمراكز والمنظمات الأمنية والعسكرية والاتصالات، وتعرف على شخص يدعى إسماعيل فكري، الذي أُعدم أيضا في 17 يونيو(حزيران) 2025، بتهمة التعاون مع الـ"موساد" أيضا، بعد إدانته بتهمة "الحرابة والإفساد في الأرض" بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي".
وأشارت الوكالة إلى أن "شهبازي كان يرسل لضباط الموساد معلومات دقيقة وخاصة تتعلق بعناوين المشاريع الإيرانية بدقة ونوع النشاط فيها وطريقة الدخول والخروج من كل مكان، وغيرها من المعلومات الاستخبارية المهمة".
من جهته، قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إجئي، في تصريحات له، إن "القضاء في ايران سيتعامل مع الجواسيس بحزم ووفقا للقانون والعدالة، والتصدي للجواسيس مطلب مبرر بامتياز، وعليه سيتخذ القضاء الإيراني الإجراءات اللازمة بالتعاون مع المؤسسات الأمنية في البلاد".
وأوضح رئيس السلطة القضائية الإيرانية أن "عملية تحديد الهوية من مسؤولية المؤسسات الاستخبارية، وسيُنزل القضاء فيهم العقوبات اللازمة من منطلق العدالة ووفق الضوابط القانونية السائدة".
وفي ليلة 13 يونيو 2025، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بـ"تنفيذ برنامج نووي عسكري سري"، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.
بدورها، رفضت إيران هذه الاتهامات، وردّت بهجمات على إسرائيل. وتبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يومًا،
وانضمت إليهما الولايات المتحدة، التي نفذت هجومًا لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي. بعد ذلك، شنّت طهران ضربات صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مساء الـ23 من الشهر ذاته، مؤكدة أن "الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر".
ثم أعلن ترامب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران
، أنهى رسميًا حرب الأيام الـ12.