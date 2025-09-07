https://sarabic.ae/20250907/إيران-تبحث-مشروع-قانون-تشديد-عقوبة-التجسس-والتعاون-مع-حكومات-أجنبية-معادية-1104585156.html
إيران تبحث مشروع قانون تشديد عقوبة التجسس والتعاون مع حكومات أجنبية معادية
يناقش مجلس الشورى الإيراني، اليوم الأحد، تقرير لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بشأن مشروع قانون عاجل لتشديد عقوبة التجسس والتعاون مع حكومات أجنبية معادية
2025-09-07T05:34+0000
2025-09-07T05:34+0000
2025-09-07T05:34+0000
وأفادت وكالة "فارس"، اليوم الأحد، بأن جلسة اليوم ستبحث في العديد من مشاريع القوانين من أجل إقرارها، على رأسها قانون تشديد عقوبة التجسس والتعاون مع حكومات أجنبية معادية ضد الأمن القومي والمصالح الوطنية، وهو القانون المعاد من مجلس صيانة الدستور.أعلنت السلطات القضائية في إيران، في السادس من شهر أغسطس/آب الماضي، "تنفيذ حكم الإعدام بحق جاسوس، نقل معلومات تتعلق بعالم نووي إيراني، إلى جهاز الموساد الإسرائيلي".وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأنه "نُفذ حكم الإعدام شنقا صباح اليوم بحق روزبه وادي، الذي اعتقل وحوكم بتهمة التجسس والتعاون الاستخباراتي لصالح إسرائيل، بعد استكمال الإجراءات الجنائية وتأكيد الحكم النهائي في المحكمة العليا للبلاد".من جهته، قال رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني إجئي، في تصريحات له، إن "القضاء في ايران سيتعامل مع الجواسيس بحزم ووفقا للقانون والعدالة، والتصدي للجواسيس مطلب مبرر بامتياز، وعليه سيتخذ القضاء الإيراني الإجراءات اللازمة بالتعاون مع المؤسسات الأمنية في البلاد".وأوضح رئيس السلطة القضائية في إيران أن "عملية تحديد الهوية من مسؤولية المؤسسات الاستخباراتية، وسيُنزل القضاء فيهم العقوبات اللازمة من منطلق العدالة ووفق الضوابط القانونية السائدة".وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بـ"تنفيذ برنامج نووي عسكري سري"، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.بدورها، رفضت إيران هذه الاتهامات، وردّت بهجمات على إسرائيل. وتبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت إليهما الولايات المتحدة، التي نفذت هجومًا لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي. بعد ذلك، شنّت طهران ضربات صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مساء الـ23 من الشهر ذاته، مؤكدة أن "الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر".ثم أعلن ترامب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، أنهى رسميًا حرب الأيام الـ12.
إيران
الأخبار
ar_EG
يناقش مجلس الشورى الإيراني، اليوم الأحد، تقرير لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بشأن مشروع قانون عاجل لتشديد عقوبة التجسس والتعاون مع حكومات أجنبية معادية ضد الأمن القومي والمعاد من مجلس صيانة الدستور.
وأفادت وكالة
"فارس"، اليوم الأحد، بأن جلسة اليوم ستبحث في العديد من مشاريع القوانين من أجل إقرارها، على رأسها قانون تشديد عقوبة التجسس والتعاون مع حكومات أجنبية معادية ضد الأمن القومي والمصالح الوطنية، وهو القانون المعاد من مجلس صيانة الدستور.
أعلنت السلطات القضائية في إيران، في السادس من شهر أغسطس/آب الماضي، "تنفيذ حكم الإعدام بحق جاسوس، نقل معلومات تتعلق بعالم نووي إيراني، إلى جهاز الموساد الإسرائيلي".
وأفادت وكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأنه "نُفذ حكم الإعدام شنقا صباح اليوم بحق روزبه وادي، الذي اعتقل وحوكم بتهمة التجسس والتعاون الاستخباراتي لصالح إسرائيل، بعد استكمال الإجراءات الجنائية وتأكيد الحكم النهائي في المحكمة العليا للبلاد".
من جهته، قال رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني إجئي، في تصريحات له
، إن "القضاء في ايران سيتعامل مع الجواسيس بحزم ووفقا للقانون والعدالة، والتصدي للجواسيس مطلب مبرر بامتياز، وعليه سيتخذ القضاء الإيراني الإجراءات اللازمة بالتعاون مع المؤسسات الأمنية في البلاد".
وأوضح رئيس السلطة القضائية في إيران أن "عملية تحديد الهوية من مسؤولية المؤسسات الاستخباراتية، وسيُنزل القضاء فيهم العقوبات اللازمة من منطلق العدالة ووفق الضوابط القانونية السائدة".
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بـ"تنفيذ برنامج نووي عسكري سري"، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.
بدورها، رفضت إيران هذه الاتهامات، وردّت بهجمات على إسرائيل. وتبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يومًا،
وانضمت إليهما الولايات المتحدة، التي نفذت هجومًا لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي. بعد ذلك، شنّت طهران ضربات صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مساء الـ23 من الشهر ذاته، مؤكدة أن "الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر".
ثم أعلن ترامب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران
، أنهى رسميًا حرب الأيام الـ12.