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طهران تدعو دول الجوار إلى منع إسرائيل من استخدام أراضيها ضد إيران
طهران تدعو دول الجوار إلى منع إسرائيل من استخدام أراضيها ضد إيران
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجة الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن إيران لا تتجنب المفاوضات، لكن يجب التأكد من "عدم استغلالها لإضاعة الوقت". 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T15:42+0000
2025-08-04T15:42+0000
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ودعا بقائي، في تصريحات صحفية، الدول المجاورة لإيران منع إسرائيل من إساءة استغلال أراضيها، مؤكدا أن إسرائيل تستخدم الأراضي الدولية للهجوم على إيران.وأضاف أن "إيران لم تتهم أذربيجان بشكل مباشر"، لكنه أشار إلى إساءة استخدام إسرائيل لأراضي دول أخرى للهجوم على إيران، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وتابع: "بالطبع، هذا تذكير عام لكل من جيراننا بتوخي الحذر، لأننا نواجه عدوًا لا يحترم القانون الدولي وسيادة القانون، وهذا يتطلب منا جميعًا توخي الحذر وعدم السماح لإسرائيل بالإضرار بعلاقاتنا".وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
https://sarabic.ae/20250804/بينهم-بيزشكيان-تفاصيل-جديدة-حول-القصف-الإسرائيلي-الذي-استهدف-اجتماع-مسؤولين-إيرانيين-1103358585.html
https://sarabic.ae/20250801/إيران-سنشل-إسرائيل-خلال-48-ساعة-في-حال-اندلاع-مواجهة-جديدة-1103277408.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم

طهران تدعو دول الجوار إلى منع إسرائيل من استخدام أراضيها ضد إيران

15:42 GMT 04.08.2025
© x.comالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
© x.com
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجة الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن إيران لا تتجنب المفاوضات، لكن يجب التأكد من "عدم استغلالها لإضاعة الوقت".
ودعا بقائي، في تصريحات صحفية، الدول المجاورة لإيران منع إسرائيل من إساءة استغلال أراضيها، مؤكدا أن إسرائيل تستخدم الأراضي الدولية للهجوم على إيران.
وأضاف أن "إيران لم تتهم أذربيجان بشكل مباشر"، لكنه أشار إلى إساءة استخدام إسرائيل لأراضي دول أخرى للهجوم على إيران، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مع محمد باكبور، 21 سبتمبر/ أيلول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
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وتابع: "بالطبع، هذا تذكير عام لكل من جيراننا بتوخي الحذر، لأننا نواجه عدوًا لا يحترم القانون الدولي وسيادة القانون، وهذا يتطلب منا جميعًا توخي الحذر وعدم السماح لإسرائيل بالإضرار بعلاقاتنا".
وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.

وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.

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وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
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