https://sarabic.ae/20250804/بينهم-بيزشكيان-تفاصيل-جديدة-حول-القصف-الإسرائيلي-الذي-استهدف-اجتماع-مسؤولين-إيرانيين-1103358585.html

بينهم بيزشكيان... تفاصيل جديدة حول القصف الإسرائيلي الذي استهدف اجتماع مسؤولين إيرانيين

بينهم بيزشكيان... تفاصيل جديدة حول القصف الإسرائيلي الذي استهدف اجتماع مسؤولين إيرانيين

سبوتنيك عربي

كشف مساعد الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية، محمد جعفر قائم، تفاصيل جديدة حول القصف الإسرائيلي على اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي خلال حرب الـ 12 يوما. 04.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-04T13:33+0000

2025-08-04T13:33+0000

2025-08-04T13:34+0000

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وقال قائم إن كمية كبيرة من الغبار والتراب دخلت إلى مكان الاجتماع نتيجة للانفجارات، مشيرا إلى أن التيار الكهربائي كان قد انقطع في الوقت نفسه.وأضاف أن "الأشخاص انقسموا إلى مجموعات عدة ليجدوا مخرجا، فيما رأى الرئيس مسعود بيزشكيان نورا بحجم كفي يديه، وبعد أن أزاح الغبار المتجمع هناك، فتح مسارا للخروج وساعدوه ليخرج من تلك الفتحة".وتابع: "ثم أمسك بيد الآخرين ليخرجوا أيضا من هناك، وفورا ركبوا سيارة كانت قد تضررت جراء الهجوم، قبل أن يتم استهداف ذلك المكان مرة أخرى".وكشف الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، في وقت سابق، اللحظات الأولى عقب الاستهداف الإسرائيلي لاجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي وكيف أنقذ "ثقب واحد" حياتهم.وقال بيزشكيان، خلال سفره إلى محافظة قم قبل يومين: "كان رؤساء السلطات، ووزير الداخلية، ووزير الاستخبارات، والقادة العسكريون حاضرين في الجلسة. في تلك اللحظة كان هناك ثقب واحد فقط ورأينا أنه يأتي منه الهواء ولذلك قلنا لن نموت اختناقا".وأضاف: "لو استشهدنا خلال ذلك القصف، لكان شرفا عظيما، لكن الأوغاد كانوا سيشعلون الفوضى في البلاد. لو حدث ذلك، كان شعبنا سيصاب بخيبة أمل كبيرة".وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، الأسبوع الماضي، أن الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، كان قد أصيب بجروح طفيفة في ساقه، إثر هجوم استهدف اجتماعًا له مع كبار المسؤولين في طهران، خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران.ونشر إعلام إيراني مشاهد مصورة، توثق لحظة محاولة إسرائيل اغتيال الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، خلال الهجوم الإسرائيلي في الشهر الماضي.وأكد التلفزيون الإيراني أن المشاهد المصورة توثق لحظة القصف الإسرائيلي لموقع سري غرب طهران، كان يحتضن اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن القومي، برئاسة بيزشكيان، وفقا لوسائل إعلام إيرانية.وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.

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