https://sarabic.ae/20250920/إيران-تحذر-الغرب-سياسة-الضغوط-القصوى-فشلت-وستندمون-أشد-الندم-1105060005.html

إيران تحذر الغرب: سياسة "الضغوط القصوى" فشلت وستندمون أشد الندم

إيران تحذر الغرب: سياسة "الضغوط القصوى" فشلت وستندمون أشد الندم

سبوتنيك عربي

حذر رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، الدول التي تستغل حسن نية إيران، مؤكدا أنها هذه المرة ستندم أشد الندم. 20.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-20T10:02+0000

2025-09-20T10:02+0000

2025-09-20T10:02+0000

إيران

أخبار إيران

العالم

الاتفاق النووي الإيراني

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101996/58/1019965897_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_ba7f47d185b81985bf15375b21598a7e.jpg

وكتب عزيزي عبر منصة "إكس": "نوجه إنذارا للدول التي تستغل حسن نية إيران في الحوار وتغلق أبواب الدبلوماسية أمام نفسها، فسياسة الضغوط القصوى لن تنجح، وهذه المرة ستندمون أكثر من أي وقت مضى".وفي وقت سابق، علّقت وزارة الخارجية الإيرانية على تحركات "الترويكا الأوروبية" غير القانونية لإعادة فرض قرارات منتهية الصلاحية لمجلس الأمن، مؤكدة أن طهران، إلى جانب تمسكها بحقوقها ومصالحها عبر المسار الدبلوماسي، تحتفظ بحق الرد المتناسب على أي إجراء غير قانوني.وأكد ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم السبت، أن تصرفات الدول الأوروبية تقوّض التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران.وقال أوليانوف: "الأوروبيون يقوضون العملية السياسية والجهود الدبلوماسية والتعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران".وأمس الجمعة، رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرارٍ يقضي بعدم تجديد العقوبات المفروضة على إيران. وسيؤدي هذا إلى إعادة فرض قيود مجلس الأمن الدولي. ومن المتوقع أن يتم ذلك بعد 27 سبتمبر/ أيلول الجاري.وانتقدت وزارة الخارجية الإيرانية القرار، مشيرة إلى أن طهران تحتفظ بحق الرد المناسب، وتعتقد أنه في حال إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، فإن مسؤولية العواقب ستقع على عاتق الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، التي بادرت إلى عملية إعادة فرض العقوبات.وتتهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا – وهي من الدول الموقّعة على خطة العمل الشاملة المشتركة المبرمة عام 2015 بهدف منع طهران من امتلاك أسلحة نووية – إيران بانتهاك التزاماتها بموجب الاتفاق.يشار إلى أن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ظل يترنح منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2018، وإعادة فرضها العقوبات على طهران. وتتهم القوى الغربية وإسرائيل إيران منذ فترة طويلة بالسعي للحصول على أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران.وتصاعد التوتر منذ الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل في يونيو/ حزيران الماضي، والتي أدت إلى تعطيل المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، ودفع إيران إلى تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

https://sarabic.ae/20250918/مجلس-الأمن-يصوت-على-إعادة-فرض-العقوبات-النووية-على-إيران-1105014357.html

https://sarabic.ae/20250918/أستاذ-في-القانون-الدولي-إيران-تتمسك-بـهرمز-للسلام-وتعلن-إطلاق-قمر-صناعي-خلال-48-ساعة-1104987048.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, العالم, الاتفاق النووي الإيراني, الأخبار