أستاذ في القانون الدولي: إيران تتمسك بـ"هرمز للسلام" وبالشراكة مع "الإخوة العرب"

أستاذ في القانون الدولي: إيران تتمسك بـ"هرمز للسلام" وبالشراكة مع "الإخوة العرب"

تناول أستاذ القانون الدولي والفيزياء النووية، الدكتور هادي دلول، الجولة التي يقوم بها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إلى الدول...

وأكد دلول في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، تمسك إيران بمبادرة "هرمز للسلام" وبالشراكة مع "الإخوة العرب" في هذه المياه، من دون تدخلات خارجية، وأوضح أن "المباحثات الإيرانية مع الترويكا الأوروبية، وإمكانية تمديد مؤقت لآلية الزناد، تعتمد على التزام الأوروبيين بتقديم الضمانات المطلوبة وكذلك على تعاون الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن "الترويكا الأوروبية تحاول تصوير أن إيران تنصلت من الاتفاق النووي وأنها خصبت نسبًا عالية من اليورانيوم-235 بطريقة تشبه امتلاك سلاح نووي، وتحاول تقليص دور الأمم المتحدة والرقابة الدولية داخل إيران، في وقت لم تقدم فيه هذه الدول أي شيء للشعب الإيراني، رغم استمرار التهديدات الإسرائيلية". وشدد دلول على أن "إيران أمام خيارين: الأول سلمي، ويتمثل في البقاء ضمن البرنامج النووي المدني بما يخدم مصلحة الشعب الإيراني على مستوى التقنيات، معلنًا عن تجهيز قمر صناعي جديد والبدء بتشغيله خلال 48 ساعة، إلى جانب تعزيز العلاقات مع موسكو وبكين ومحاولة ضمّ دول أخرى مثل باكستان إلى الحلف الجديد". أما الخيار الثاني، فهو الخيار العسكري، مؤكدًا أن "الشعب الإيراني جاهز قبل القيادة لأي مواجهة إذا ما اتُخذ هذا القرار".وختم دلول بالإشارة إلى أن "التوجه شرقًا نحو روسيا والصين سيجعل من المستحيل على الأوروبيين الجلوس مجددًا إلى طاولة المفاوضات بعد أن أعطتهم إيران الفرص وأثبتوا سوء النوايا".بزشكيان: التعاون الروسي الإيراني دليل على أفول عهد الأحادية القطبيةوزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا يجرون مباحثات هاتفية مع نظيرهم الإيراني

