أستاذ في القانون الدولي: إيران تتمسك بـ"هرمز للسلام" وبالشراكة مع "الإخوة العرب"

عربي
بوتين: الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي من أولويات روسيا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: هل دخلت المنطقة "مرحلة الفوضى الشاملة" كما حذرت مصر؟
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السفير صلاح حليمة: مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي والعدوان الإسرائيلي يقوّض النظام الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250918/أستاذ-في-القانون-الدولي-إيران-تتمسك-بـهرمز-للسلام-وتعلن-إطلاق-قمر-صناعي-خلال-48-ساعة-1104987048.html
أستاذ في القانون الدولي: إيران تتمسك بـ"هرمز للسلام" وبالشراكة مع "الإخوة العرب"
أستاذ في القانون الدولي: إيران تتمسك بـ"هرمز للسلام" وبالشراكة مع "الإخوة العرب"
سبوتنيك عربي
تناول أستاذ القانون الدولي والفيزياء النووية، الدكتور هادي دلول، الجولة التي يقوم بها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إلى الدول... 18.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-18T13:01+0000
2025-09-18T13:10+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1085014837_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_73a30f6ac2039d2c88125dfbc4808981.jpg
وأكد دلول في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، تمسك إيران بمبادرة "هرمز للسلام" وبالشراكة مع "الإخوة العرب" في هذه المياه، من دون تدخلات خارجية، وأوضح أن "المباحثات الإيرانية مع الترويكا الأوروبية، وإمكانية تمديد مؤقت لآلية الزناد، تعتمد على التزام الأوروبيين بتقديم الضمانات المطلوبة وكذلك على تعاون الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن "الترويكا الأوروبية تحاول تصوير أن إيران تنصلت من الاتفاق النووي وأنها خصبت نسبًا عالية من اليورانيوم-235 بطريقة تشبه امتلاك سلاح نووي، وتحاول تقليص دور الأمم المتحدة والرقابة الدولية داخل إيران، في وقت لم تقدم فيه هذه الدول أي شيء للشعب الإيراني، رغم استمرار التهديدات الإسرائيلية". وشدد دلول على أن "إيران أمام خيارين: الأول سلمي، ويتمثل في البقاء ضمن البرنامج النووي المدني بما يخدم مصلحة الشعب الإيراني على مستوى التقنيات، معلنًا عن تجهيز قمر صناعي جديد والبدء بتشغيله خلال 48 ساعة، إلى جانب تعزيز العلاقات مع موسكو وبكين ومحاولة ضمّ دول أخرى مثل باكستان إلى الحلف الجديد". أما الخيار الثاني، فهو الخيار العسكري، مؤكدًا أن "الشعب الإيراني جاهز قبل القيادة لأي مواجهة إذا ما اتُخذ هذا القرار".وختم دلول بالإشارة إلى أن "التوجه شرقًا نحو روسيا والصين سيجعل من المستحيل على الأوروبيين الجلوس مجددًا إلى طاولة المفاوضات بعد أن أعطتهم إيران الفرص وأثبتوا سوء النوايا".بزشكيان: التعاون الروسي الإيراني دليل على أفول عهد الأحادية القطبيةوزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا يجرون مباحثات هاتفية مع نظيرهم الإيراني
https://sarabic.ae/20250917/عراقجي-لنظرائه-الأوروبيين-إيران-مستعدة-لحل-عادل-بشأن-العقوبات-والملف-النووي-1104954339.html
https://sarabic.ae/20250917/لاريجاني-بحثت-في-الرياض-التعاون-الاقتصادي-والدفاعي-والإقليمي-بين-إيران-والسعودية-1104950235.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1085014837_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e2cd8d5b455742a8d3041fb45939ab7c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار

أستاذ في القانون الدولي: إيران تتمسك بـ"هرمز للسلام" وبالشراكة مع "الإخوة العرب"

13:01 GMT 18.09.2025 (تم التحديث: 13:10 GMT 18.09.2025)
© AP Photo / Information Technician Second Class Ruskin Navalعبور حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور وسفن حربية أخرى مضيق هرمز إلى الخليج العربي يوم الأحد 26 نوفمبر 2023
عبور حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور وسفن حربية أخرى مضيق هرمز إلى الخليج العربي يوم الأحد 26 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
© AP Photo / Information Technician Second Class Ruskin Naval
تابعنا عبر
حصري
تناول أستاذ القانون الدولي والفيزياء النووية، الدكتور هادي دلول، الجولة التي يقوم بها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إلى الدول الإسلامية وخاصة المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى "أهمية التعاون الإيراني–السعودي في المجالات المختلفة وخصوصًا في نطاقي الاقتصاد والأمن".
وأكد دلول في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، تمسك إيران بمبادرة "هرمز للسلام" وبالشراكة مع "الإخوة العرب" في هذه المياه، من دون تدخلات خارجية، وأوضح أن "المباحثات الإيرانية مع الترويكا الأوروبية، وإمكانية تمديد مؤقت لآلية الزناد، تعتمد على التزام الأوروبيين بتقديم الضمانات المطلوبة وكذلك على تعاون الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن "الترويكا الأوروبية تحاول تصوير أن إيران تنصلت من الاتفاق النووي وأنها خصبت نسبًا عالية من اليورانيوم-235 بطريقة تشبه امتلاك سلاح نووي، وتحاول تقليص دور الأمم المتحدة والرقابة الدولية داخل إيران، في وقت لم تقدم فيه هذه الدول أي شيء للشعب الإيراني، رغم استمرار التهديدات الإسرائيلية".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
عراقجي لنظرائه الأوروبيين: إيران مستعدة لحل عادل بشأن العقوبات والملف النووي
أمس, 16:45 GMT
ولفت إلى أن "ما جرى في القاهرة لا يعد اتفاقًا بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بل خطوطًا عريضة تمهّد لبناء الثقة وإمكانية التوصل إلى اتفاق لاحق"، مشيرًا إلى أن "السماح بدخول الوكالة إداريًا وإلى موقع بو شهر فقط يأتي كخطوة أولى، مقابل قيامها بإجراءات فعلية على الأرض لإثبات حسن النية، والرغبة في التوصل إلى حل، وإلا فقد يتم تقليص وجودها إلى مكتب إداري فقط، وهو ما أكده وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي".
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
لاريجاني: بحثت في الرياض التعاون الاقتصادي والدفاعي والإقليمي بين إيران والسعودية
أمس, 14:28 GMT
وشدد دلول على أن "إيران أمام خيارين: الأول سلمي، ويتمثل في البقاء ضمن البرنامج النووي المدني بما يخدم مصلحة الشعب الإيراني على مستوى التقنيات، معلنًا عن تجهيز قمر صناعي جديد والبدء بتشغيله خلال 48 ساعة، إلى جانب تعزيز العلاقات مع موسكو وبكين ومحاولة ضمّ دول أخرى مثل باكستان إلى الحلف الجديد". أما الخيار الثاني، فهو الخيار العسكري، مؤكدًا أن "الشعب الإيراني جاهز قبل القيادة لأي مواجهة إذا ما اتُخذ هذا القرار".
وختم دلول بالإشارة إلى أن "التوجه شرقًا نحو روسيا والصين سيجعل من المستحيل على الأوروبيين الجلوس مجددًا إلى طاولة المفاوضات بعد أن أعطتهم إيران الفرص وأثبتوا سوء النوايا".
بزشكيان: التعاون الروسي الإيراني دليل على أفول عهد الأحادية القطبية
وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا يجرون مباحثات هاتفية مع نظيرهم الإيراني
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала