لاريجاني: بحثت في الرياض التعاون الاقتصادي والدفاعي والإقليمي بين إيران والسعودية
لاريجاني: بحثت في الرياض التعاون الاقتصادي والدفاعي والإقليمي بين إيران والسعودية
صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الأربعاء، بأنه ناقش كثيرا من القضايا والملفات خلال زيارته للعاصمة السعودية الرياض، من ضمنها
ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، مساء اليوم الأربعاء، عن لاريجاني، أنه "خلال الزيارة للرياض ولقاء المسؤولين السعوديين، تم دراسة العقبات القائمة أمام توسيع التعاون الاقتصادي، وكذلك بحث سبل تعزيز الاستقرار في المنطقة".وأوضح المسؤول الإيراني أن "التعاون الدفاعي بين البلدين تم بحثه أيضا"، منوها إلى أنه تم الاتفاق على متابعة هذه الجهود ضمن مجموعات منظمة لتصبح في المستقبل أكثر وضوحا وتنظيما.وبشأن التغير في استراتيجيات الدول العربية بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر، أكد لاريجاني أن "الأصدقاء السعوديين كان لديهم رؤية واضحة نسبيا حول هذه التطورات منذ البداية، والآن أصبحت أوضح بكثير".ويشار إلى أن السعودية وإيران قد أعلنتا في آذار/مارس 2023، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من قطعها إثر اقتحام متظاهرين، في كانون الثاني/يناير 2016، السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد، احتجاجا على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر بتهمة "الإرهاب".وتبادلت السعودية وإيران، إعادة افتتاح السفارات والقنصليات بعد إنهاء القطيعة الدبلوماسية، فيما جرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.
صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الأربعاء، بأنه ناقش كثيرا من القضايا والملفات خلال زيارته للعاصمة السعودية الرياض، من ضمنها التعاون الاقتصادي والدفاعي والإقليمي.
ونقلت وكالة
"إرنا" الإيرانية، مساء اليوم الأربعاء، عن لاريجاني، أنه "خلال الزيارة للرياض ولقاء المسؤولين السعوديين، تم دراسة العقبات القائمة أمام توسيع التعاون الاقتصادي، وكذلك بحث سبل تعزيز الاستقرار في المنطقة".
وأوضح المسؤول الإيراني أن "التعاون الدفاعي بين البلدين تم بحثه أيضا"، منوها إلى أنه تم الاتفاق على متابعة هذه الجهود ضمن مجموعات منظمة لتصبح في المستقبل أكثر وضوحا وتنظيما.
وبشأن التغير في استراتيجيات الدول العربية بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر
، أكد لاريجاني أن "الأصدقاء السعوديين كان لديهم رؤية واضحة نسبيا حول هذه التطورات منذ البداية، والآن أصبحت أوضح بكثير".
ولفت لاريجاني إلى أن "دول المنطقة بدأت تدرك أن الطريق الذي كانت إيران تؤمن به منذ البداية، القاضي بأن هناك عنصرا مغامرا في المنطقة يمنع تحقيق الاستقرار، أصبح الآن أكثر وضوحا وتجسيدا على أرض الواقع".
ويشار إلى أن السعودية وإيران قد أعلنتا في آذار/مارس 2023، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من قطعها إثر اقتحام متظاهرين، في كانون الثاني/يناير 2016، السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد، احتجاجا على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر بتهمة "الإرهاب".
وتبادلت السعودية وإيران، إعادة افتتاح السفارات والقنصليات بعد إنهاء القطيعة الدبلوماسية، فيما جرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.