خطيب الجمعة في إيران: إسرائيل ستهاجم مصر والأردن والبحرين والسعودية

حذر خطيب جمعة طهران، آية الله أحمد خاتمي، حكومات مصر والأردن والبحرين والسعودية، من أن إسرائيل ستهاجمها إذا امتلكت القوة، مشيرا إلى أن "شعار رئيس الوزراء... 12.09.2025, سبوتنيك عربي

واتهم خاتمي أمريكا بالتورط أو التواطؤ في الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطر ومقر حركة "حماس" الفلسطينية، لافتا إلى أن "المجال الجوي للدوحة خاضع لقاعدة "العديد" الأمريكية، وهو ما يجعل من المستبعد أن تكون واشنطن غافلة عما جرى".وأكد أن طبيعة إسرائيل قائمة على سفك الدماء منذ تأسيسه، معتبرا أن "بعض الدول التي سارعت للتطبيع اضطرت لإدانة العدوان الأخير، ما يكشف تناقض مواقفها. وشدد على أن مواجهة إسرائيل لا تكون عبر الأمم المتحدة أو المؤسسات الدولية بل بالرد الحاسم"، داعيا الدول الإسلامية إلى قطع علاقاتها السياسية والاقتصادية مع "الكيان الصهيوني" والعمل على إنهائه، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأشاد خاتمي بـ"قافلة الصمود" التي تضم أكثر من 70 سفينة من 44 دولة، معتبرا أنها مثال للوحدة العالمية ضد إسرائيل، كما جدد التأكيد على أن الجزر الثلاث تابعة لإيران وستبقى كذلك، واصفاً الموقف العربي بشأنها بأنه لعبة إسرائيلية وأمريكية.وفي الشأن اللبناني، اعتبر خطيب جمعة طهران، آية الله أحمد خاتمي، أن نزع سلاح "حزب الله" اللبناني يشكل خطرا كبيرا ليس على لبنان فقط بل على العالم الإسلامي، مؤكدا أن الحزب يمثل الذراع القوي للبنان في مواجهة إسرائيل.كما أشار إلى مقومات قوة إيران التي تتمثل في الدين والوحدة الشعبية والقيادة المؤمنة والقوة العسكرية والصاروخية والتقدم العلمي، مؤكداً أن هذه العناصر هي التي أفشلت رهانات أمريكا وإسرائيل على إضعاف بلاده.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن تنفيذ هجوم جوي استهدف قادة حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، قائلا إن هؤلاء القادة "يتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023) وإدارة الحرب ضد إسرائيل".وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، بيانا مشتركا حول ترتيب تنفيذ عملية اغتيال قيادات "حماس" في الدوحة، الثلاثاء الماضي، وأنها "جاءت بعد تشاور ودعم كامل من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية"، وأطلق الجيش الإسرائيلي على العملية اسم "قمة النار".ويأتي هذا الهجوم الإسرائيلي بعد أيام من تهديد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة. وشهد العام الماضي سلسلة من الاغتيالات الإسرائيلية استهدفت قادة بارزين من "حماس" في قطاع غزة وإيران ولبنان.

