تأجيل انطلاق "أسطول الصمود" من تونس للمرة الثالثة بسبب الأحوال الجوية
تأجيل انطلاق "أسطول الصمود" من تونس للمرة الثالثة بسبب الأحوال الجوية
سبوتنيك عربي
أعلن غسان الحنشيري، عضو الهيئة التنظيمية لـ"أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار عن قطاع غزة، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، عن تأجيل إبحار الأسطول، الذي كان مقررا... 10.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-10T19:55+0000
2025-09-10T20:00+0000
حصري
أخبار تونس اليوم
غزة
يُشار إلى أن هذا التأجيل هو الثالث على التوالي، بعد أن تم تأجيله سابقا لأسباب لوجستية وتنظيمية. وحضر فعاليات الأسطول مساء اليوم آلاف التونسيين في ميناء سيدي بوسعيد بالعاصمة تونس. ويتكون الأسطول من ائتلاف "أسطول الحرية" وحركة "غزة العالمية" و"قافلة الصمود" ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية، ويضم آلاف الناشطين من 44 دولة.وكان أسطول "الصمود العالمي"، الذي يعتزم التوجه إلى غزة، قد أعلن أن أحد قواربه تعرض لهجوم بطائرة مسيّرة اليوم الأربعاء، في ميناء سيدي بوسعيد التونسي، مشيرًا إلى أنها ثاني ضربة من نوعها خلال يومين.وأضاف الأسطول أن جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير، موضحًا أن السفينة المستهدفة هي "ألما"، التي ترفع العلم البريطاني، وقد أصيبت بأضرار نتيجة حريق في سطحها العلوي، فيما يجري التحقيق في الحادثة.ونشر الأسطول مقطعا مصورا على منصة للتواصل الاجتماعي يُظهر جسما مضيئا يصطدم بالقارب لتندلع النيران على متنه.وتبقي إسرائيل على الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007، معتبرة أنه ضروري لمنع تهريب الأسلحة.وظل الحصار قائما خلال الحرب الحالية التي اندلعت إثر هجوم حركة "حماس" على جنوب إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز حوالي 250 رهينة، وفق الإحصاءات الإسرائيلية.وفي مارس/آذار الماضي، أغلقت إسرائيل جميع المعابر البرية المؤدية إلى غزة، مانعة دخول الإمدادات لنحو ثلاثة أشهر، مما تسبب في نقص واسع النطاق في المواد الغذائية، متهمة حماس بتحويل المساعدات ونهبها.وكانت مهمة أسطول الحرية الأخيرة قد انطلقت من برشلونة الأسبوع الماضي، ووصلت إلى ميناء سيدي بوسعيد يوم الأحد، ومن المقرر أن تتجه إلى غزة في الفترة بين 14 و15 سبتمبر. ويشارك في القافلة نشطاء من أكثر من 40 دولة، بينهم الناشطة السويدية غريتا تونبرغ، ويحملون مساعدات إنسانية بهدف الضغط على إسرائيل لإنهاء حصار غزة.يُذكر أنه في يونيو/حزيران الماضي توقفت مهمة سابقة لأسطول الحرية بعد أن اعتقلت إسرائيل جميع الركاب، ومن بينهم تونبرغ، قبل أن يتم ترحيلهم لاحقا.
19:55 GMT 10.09.2025 (تم التحديث: 20:00 GMT 10.09.2025)
تابعنا عبر
حصري
أعلن غسان الحنشيري، عضو الهيئة التنظيمية لـ"أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار عن قطاع غزة، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، عن تأجيل إبحار الأسطول، الذي كان مقررا انطلاقه مساء اليوم الأربعاء من تونس، إلى موعد لاحق، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.
يُشار إلى أن هذا التأجيل هو الثالث على التوالي، بعد أن تم تأجيله سابقا لأسباب لوجستية وتنظيمية.
وحضر فعاليات الأسطول مساء اليوم آلاف التونسيين في ميناء سيدي بوسعيد بالعاصمة تونس.

من جهته، قال نيل شنوف، عضو الهيئة التنظيمية لـ"أسطول الصمود" المغاربي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن القافلة ستتوجه إلى غزة فور تحسن الظروف الجوية.

ويتكون الأسطول من ائتلاف "أسطول الحرية" وحركة "غزة العالمية" و"قافلة الصمود" ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية، ويضم آلاف الناشطين من 44 دولة.
وكان أسطول "الصمود العالمي"، الذي يعتزم التوجه إلى غزة، قد أعلن أن أحد قواربه تعرض لهجوم بطائرة مسيّرة اليوم الأربعاء، في ميناء سيدي بوسعيد التونسي، مشيرًا إلى أنها ثاني ضربة من نوعها خلال يومين.
وأضاف الأسطول أن جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير، موضحًا أن السفينة المستهدفة هي "ألما"، التي ترفع العلم البريطاني، وقد أصيبت بأضرار نتيجة حريق في سطحها العلوي، فيما يجري التحقيق في الحادثة.
وكان قد أبلغ أمس الثلاثاء عن هجوم مماثل بطائرة مسيّرة في المياه التونسية، وهو ما نفته السلطات التونسية.
ونشر الأسطول مقطعا مصورا على منصة للتواصل الاجتماعي يُظهر جسما مضيئا يصطدم بالقارب لتندلع النيران على متنه.
وتبقي إسرائيل على الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007، معتبرة أنه ضروري لمنع تهريب الأسلحة.
وظل الحصار قائما خلال الحرب الحالية التي اندلعت إثر هجوم حركة "حماس" على جنوب إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز حوالي 250 رهينة، وفق الإحصاءات الإسرائيلية.
وبالمقابل، قالت وزارة الصحة في غزة إن الهجوم العسكري الإسرائيلي أدى منذ ذلك الحين إلى مقتل أكثر من 64 ألف فلسطيني، بينما أكد مرصد عالمي للجوع أن أجزاء من القطاع تعاني من المجاعة.
وفي مارس/آذار الماضي، أغلقت إسرائيل جميع المعابر البرية المؤدية إلى غزة، مانعة دخول الإمدادات لنحو ثلاثة أشهر، مما تسبب في نقص واسع النطاق في المواد الغذائية، متهمة حماس بتحويل المساعدات ونهبها.
وكانت مهمة أسطول الحرية الأخيرة قد انطلقت من برشلونة الأسبوع الماضي، ووصلت إلى ميناء سيدي بوسعيد يوم الأحد، ومن المقرر أن تتجه إلى غزة في الفترة بين 14 و15 سبتمبر.
ويشارك في القافلة نشطاء من أكثر من 40 دولة، بينهم الناشطة السويدية غريتا تونبرغ، ويحملون مساعدات إنسانية بهدف الضغط على إسرائيل لإنهاء حصار غزة.
يُذكر أنه في يونيو/حزيران الماضي توقفت مهمة سابقة لأسطول الحرية بعد أن اعتقلت إسرائيل جميع الركاب، ومن بينهم تونبرغ، قبل أن يتم ترحيلهم لاحقا.
