https://sarabic.ae/20250910/تأجيل-انطلاق-أسطول-الصمود-من-تونس-للمرة-الثالثة-بسبب-الأحوال-الجوية-1104719427.html

تأجيل انطلاق "أسطول الصمود" من تونس للمرة الثالثة بسبب الأحوال الجوية

تأجيل انطلاق "أسطول الصمود" من تونس للمرة الثالثة بسبب الأحوال الجوية

سبوتنيك عربي

أعلن غسان الحنشيري، عضو الهيئة التنظيمية لـ"أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار عن قطاع غزة، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، عن تأجيل إبحار الأسطول، الذي كان مقررا... 10.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-10T19:55+0000

2025-09-10T19:55+0000

2025-09-10T20:00+0000

حصري

أخبار تونس اليوم

غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0a/1104717665_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_df67c99dbf71e101e726cd1f5f236327.jpg

يُشار إلى أن هذا التأجيل هو الثالث على التوالي، بعد أن تم تأجيله سابقا لأسباب لوجستية وتنظيمية. وحضر فعاليات الأسطول مساء اليوم آلاف التونسيين في ميناء سيدي بوسعيد بالعاصمة تونس. ويتكون الأسطول من ائتلاف "أسطول الحرية" وحركة "غزة العالمية" و"قافلة الصمود" ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية، ويضم آلاف الناشطين من 44 دولة.وكان أسطول "الصمود العالمي"، الذي يعتزم التوجه إلى غزة، قد أعلن أن أحد قواربه تعرض لهجوم بطائرة مسيّرة اليوم الأربعاء، في ميناء سيدي بوسعيد التونسي، مشيرًا إلى أنها ثاني ضربة من نوعها خلال يومين.وأضاف الأسطول أن جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير، موضحًا أن السفينة المستهدفة هي "ألما"، التي ترفع العلم البريطاني، وقد أصيبت بأضرار نتيجة حريق في سطحها العلوي، فيما يجري التحقيق في الحادثة.ونشر الأسطول مقطعا مصورا على منصة للتواصل الاجتماعي يُظهر جسما مضيئا يصطدم بالقارب لتندلع النيران على متنه.وتبقي إسرائيل على الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007، معتبرة أنه ضروري لمنع تهريب الأسلحة.وظل الحصار قائما خلال الحرب الحالية التي اندلعت إثر هجوم حركة "حماس" على جنوب إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز حوالي 250 رهينة، وفق الإحصاءات الإسرائيلية.وفي مارس/آذار الماضي، أغلقت إسرائيل جميع المعابر البرية المؤدية إلى غزة، مانعة دخول الإمدادات لنحو ثلاثة أشهر، مما تسبب في نقص واسع النطاق في المواد الغذائية، متهمة حماس بتحويل المساعدات ونهبها.وكانت مهمة أسطول الحرية الأخيرة قد انطلقت من برشلونة الأسبوع الماضي، ووصلت إلى ميناء سيدي بوسعيد يوم الأحد، ومن المقرر أن تتجه إلى غزة في الفترة بين 14 و15 سبتمبر. ويشارك في القافلة نشطاء من أكثر من 40 دولة، بينهم الناشطة السويدية غريتا تونبرغ، ويحملون مساعدات إنسانية بهدف الضغط على إسرائيل لإنهاء حصار غزة.يُذكر أنه في يونيو/حزيران الماضي توقفت مهمة سابقة لأسطول الحرية بعد أن اعتقلت إسرائيل جميع الركاب، ومن بينهم تونبرغ، قبل أن يتم ترحيلهم لاحقا.

https://sarabic.ae/20250909/محامية-الأسير-مروان-البرغوثي-تبحر-مع-أسطول-الصمود-حاملة-رسالة-الأسرى-الفلسطينيين-إلى-العالم-1104679244.html

https://sarabic.ae/20250905/فنان-تونسي-في-أسطول-الصمود-العالمي-المتجه-إلى-غزة-تهديدات-إسرائيل-لن-تخيفنا-1104529159.html

أخبار تونس اليوم

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, أخبار تونس اليوم, غزة