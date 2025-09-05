https://sarabic.ae/20250905/فنان-تونسي-في-أسطول-الصمود-العالمي-المتجه-إلى-غزة-تهديدات-إسرائيل-لن-تخيفنا-1104529159.html

فنان تونسي في "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى غزة: تهديدات إسرائيل لن تخيفنا

فنان تونسي في "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى غزة: تهديدات إسرائيل لن تخيفنا

سبوتنيك عربي

يستعد "أسطول الصمود المغاربي" للإبحار من تونس نحو غزة، في السابع من سبتمبر/ أيلول الجاري، لينضم إلى أكبر تحرك بحري عالمي لكسر الحصار عن القطاع. 05.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-05T09:40+0000

2025-09-05T09:40+0000

2025-09-05T10:01+0000

حصري

حوارات

تونس

الجزائر

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/05/1104530318_0:31:1280:751_1920x0_80_0_0_e6c4dbfb6226462f5ab0bdc6629ca2e4.jpg

فمن ميناء برشلونة الإسباني انطلق، الاثنين الماضي، أسطول الصمود العالمي، الذي يضم أكثر من 70 سفينة منضوية تحت لواء اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية، بمشاركة آلاف النشطاء القادمين من 44 دولة، ليكون هذا الحشد الأكبر منذ بداية المبادرات الدولية البحرية المتجهة نحو غزة، في وقت تتواصل فيه حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.رحلة البحر هذه لا تخلو من التهديدات، إذ سبق أن أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، خططا لمعاقبة المشاركين في هذا المسار، تتضمن مصادرة السفن وتحويلها لملكية الشرطة الإسرائيلية، وسجن النشطاء في ظروف قاسية داخل معتقلَي كتسيعوت والدامون لفترات طويلة الأمد.وفي خضم هذا المشهد الدولي، يبرز صوت الفنان التونسي منير الطرودي، الذي اختار أن يكون جزءا من هذا الأسطول التضامني، مستبدلا خشبة المسرح بأمواج البحر، وحاملا صوته المتمرد ليغني للحرية والكرامة.وفي هذا السياق، خص الطرودي "سبوتنيك" بحوار تحدث فيه عن دوافعه للمشاركة في الأسطول، ورؤيته لدور الفنان في القضايا الإنسانية، وعن الرسائل التي يسعى لإيصالها من خلال هذه الرحلة.وفيما يلي نص الحوار:ما الذي دفعك للالتحاق بأسطول الصمود المغاربي بعد تجربة قافلة الصمود البرية السابقة التي لم تتمكن من الوصول إلى غزة؟هذه المشاركة تأتي استمرارية لما بدأناه مع قافلة الصمود البرية في المرة السابقة، واجهتنا صعوبات كبيرة ولم نتمكن من الوصول إلى سواحل غزة بعد أن تم اعتراضنا عند البوابة 50 في سرت، لكن هذا لم يثننا عن عزيمتنا.نحن لم نأت كأفراد فقط، بل كرسالة تحمل صوت الإنسانية، رسالة تقول إن قوة إسرائيل لا يمكن أن تسكت الضمير العالمي.التحاقي بهذا الأسطول ليس مجرد قرار شخصي، بل هو تعبير عن مسؤولية إنسانية تجاه إخواننا في غزة، الذين يعيشون الحصار والقهر، الرحلة بالنسبة لي هي مسرح للحرية وللمقاومة، حيث نثبت أن التضامن مع غزة لا يتوقف عند حدود أو حواجز، وأن كل خطوة نحوها هي خطوة في سبيل الحق والكرامة الإنسانية. نريد أن نوصل للعالم أن غزة ليست وحدها، وأن صوت الحرية أعلى من أي تهديد.كيف هي آخر الاستعدادات قبل مغادرة أسطول الصمود من ميناء تونس؟ وهل هناك احتمال لتأجيل الرحلة؟الموعد الرسمي للمغادرة سيكون يوم الأحد 7 سبتمبر، بعد أن كان مقررا يوم 4 سبتمبر. التأخير كان نتيجة لتأخر انطلاق أسطول الصمود العالمي من برشلونة بيوم، وأيضا بسبب سوء الأحوال الجوية. ونحن مستعدون لكل الاحتمالات، مهما كانت صعبة أو خطيرة، حتى الأكثر تشاؤما، مثل التعرض للقصف أو محاولة إغراق سفننا.هناك شيء أكبر من أي تهديد وهو الإصرار على إيصال رسالة غزة للعالم. هذه الرحلة ليست مجرد أسطول يحمل أشخاصا وسفنا، بل هي رمز للتضامن، وعلامة على أن الإرادة الإنسانية لا تقهر. حتى لو لم نصل إلى السواحل، فإن هذه المبادرة ستبقى خالدة في ذاكرة أحرار العالم، وستؤكد أن كل صوت حر وكل فعل تضامني له أثر، وأن الأمل في الحرية والكرامة الفلسطينية مستمر مهما حاول الاحتلال صدّنا.كم بلغ عدد المشاركين في أسطول الصمود إلى حد الآن وهل يفي العدد بتوقعاتكم؟حتى الآن، تجاوز عدد المشاركين 350 شخصا، وهو رقم يفوق توقعاتنا بحوالي مئتين تقريبا، ما يعكس تعاطف العالم مع القضية الفلسطينية ورغبتهم في التضامن الفعلي مع غزة.المشاركون يأتون من 44 دولة حول العالم، كل منهم يحمل رسالة من بلده ويشارك بصوته وجهده لدعم غزة.أما بالنسبة للأسطول نفسه، فنحن في تونس لدينا حاليا سبع سفن جاهزة للإبحار، ونتمنى من أصحاب الخير والداعمين أن يبادروا بالمساهمة المادية لتوفير المزيد من السفن والطواقم، كي يتسع نطاق التضامن ويصل إلى أكبر عدد ممكن من المتضامنين.الرحلة ليست مجرد سفن تتحرك في البحر، بل هي رمز عالمي للحرية والتضامن الإنساني، وإيماءة قوية لكل من يؤمن بأن الصوت الجمعي للأحرار أقوى من أي حصار.كنت من ضمن ثلاثة فنانين تونسيين يشاركون في هذه المبادرة.. ما رمزية هذا الحضور وما الرسالة التي تحملها بصفتك فنانا؟بالنسبة لي، دور الفنان يتجاوز حدود الفن نفسه، فهو صوت الحرية، من الطبيعي أن يساهم الفنان في نصرة القضايا العادلة، مثل القضية الفلسطينية، لأنه يحمل رسالة إنسانية وقيمية ولا يمكن أن يبقى صامتا أمام الظلم.مشاركتي، مثل مشاركات زملائي الفنانين، تأتي للتأكيد أن للفن دور في المقاومة والدفاع عن الحق، وأن الفنان قادر على التأثير والإلهام. حضورنا في الأسطول هو موقف وشهادة على أننا لا نكتفي بالمشاهدة أو بالكلام، بل نتحرك ونشارك على أرض الواقع، لنرسل رسالة للعالم بأن الفن يمكن أن يكون قوة تضامن وصوتا للكرامة الإنسانية.كيف ترى تفاعل الفنانين عامة مع ما يحدث في غزة؟للأسف، هناك جانب كبير من حياة الترف والحسابات الشخصية الذي يسيطر على الكثير من الفنانين، خاصة في ظل أن بعض الأنظمة العربية مطبّعة. الكثير منهم يركز على البحث عن الارتزاق والمصالح الشخصية، قبل أن ينخرط في المواقف الإنسانية المشرفة.لكن من جهة أخرى، هناك قلة من الفنانين الحقيقيين، الذين يؤمنون بأن الفن رسالة وموقف، وهم من يرفعون الصوت بلا خوف ويشاركون في مبادرات التضامن. للأسف، الغالبية لا تتحرك إلا حين تصبح المشاركة فرصة للتسويق الشخصي، وليس لنصرة الحق.بالنسبة لي، هذا يجعل مسؤولية الفنان الحقيقي أكبر، لأن علينا أن نكون قدوة ونثبت أن الموقف الأخلاقي والإنساني لا يتجزأ عن الفن، وأننا مسؤولون عن إيصال صوت المظلومين، مهما كانت التحديات.كيف تابعتم تهديدات القيادات الإسرائيلية بمصادرة السفن المبحرة نحو غزة وسجن من كانوا على متنها؟هذه التهديدات لا تثير فينا الخوف. نحن لسنا في وضع أفضل من أطفال غزة وذويهم الذين يعيشون تحت القصف والتجويع لا يرحم. بالنسبة لنا، كفانا شرفا أن نُحدث قلقا لدى إسرائيل التي تدرك اليوم أن أحرار العالم يتركون مقاعدهم ويجتمعون في تحرك عالمي لم يحصل منذ عقود.إسرائيل تهددنا لأنها مرتبكة وهي لا تعرف طريقا سوى العنف، وتخاف على وجودها لأنها اغتصب أرضا ليست لها، وأيامها معدودة حتميا. نحن هنا لنؤكد أن الرحلة ليست مجرد تحدٍ، بل رسالة واضحة: الحق والإنسانية أقوى من أي تهديد، وأن صوت الحرية لا يمكن كسره، مهما حاولت آلة القمع ذلك.كيف تصف هذا التكاتف العالمي والاجتماع حول نصرة القضية الفلسطينية، في ظل تحركات متواصلة من مختلف دول العالم؟التكاتف العالمي حول غزة تفسيره واضح وبسيط: إنه انتصار للحق الإنساني وحق الشعوب في تقرير مصيرها. ما نراه اليوم هو احتجاج عالمي ضد الظلم، وضد المجازر التي تصوّرها الكاميرات وتبثها شاشات العالم لحظة بلحظة.هذا التحرك ليس مجرد موقف رمزي، بل هو رفض صريح لأي تطبيع مع الإبادة، ورفض للتواطؤ مع مشاهد القتل والدمار. إنه إعلان عالمي بأن الحرية والكرامة الإنسانية ليست للبيع، وأن الشعوب لن تظل صامتة أمام الظلم مهما حاول الاحتلال أن يخيفها أو يقمعها.ما هي رسالتك للتونسيين الذين شاركوا في حملة التبرعات لصالح أسطول الصمود؟أوجه شكري العميق لكل من ساهم بمبلغ مالي أو حتى بتدوينة بسيطة لدعم هذه المبادرة. هذه المشاركة، مهما كانت صغيرة، تعني الكثير لنا ولأهالي غزة، فهي تعبير عن تضامن حقيقي من القلب.أما بالنسبة لأولئك الذين لم يتمكنوا من الانضمام للأسطول، فأقول لهم: واصلوا فضح جرائم إسرائيل ونشر الحقيقة عن ما يحدث في غزة، استخدموا كل وسيلة ممكنة للضغط على الشركات والمنتجات الداعمة لإسرائيل وخصصوا ولو ربع ساعة يوميا للحديث عن غزة، للتذكير بالقضية ونشر الوعي.كل مشاركة، مهما كانت صغيرة، هي حجر آخر في بناء التضامن ورفع صوت الحرية والكرامة الفلسطينية.أجرت الحوار: مريم جمال

https://sarabic.ae/20250714/تونس-الإعلان-عن-تنظيم-أسطول-الصمود-المغاربي-لكسر-الحصار-عن-غزة-1102680393.html

https://sarabic.ae/20250829/استعدادات-أسطول-الصمود-المغاربي-للتوجه-إلى-غزة-تبلغ-مراحلها-الأخيرة-1104294813.html

https://sarabic.ae/20250724/ناشط-تونسي-على-متن-سفينة-حنظلة-هدفنا-كسر-حصار-غزة-وحاجز-الصمت-الدولي-صور-1103003154.html

https://sarabic.ae/20250905/اليونيسف-ما-لا-يمكن-تصوره-يحدث-مع-الأطفال-بالفعل-في-غزة-1104524357.html

تونس

الجزائر

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, حوارات, تونس, الجزائر, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة