استعدادات "أسطول الصمود المغاربي" للتوجه إلى غزة تبلغ مراحلها الأخيرة
استعدادات "أسطول الصمود المغاربي" للتوجه إلى غزة تبلغ مراحلها الأخيرة
أكد عضو هيئة تسيير "أسطول الصمود المغاربي"، غسان الهنشيري، اليوم الجمعة، أن "الاستعدادات للأسطول بلغت مراحلها الأخيرة". 29.08.2025
وأشار الهنشيري في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "عدد المسجلين للمشاركة في الأسطول المغاربي وصل إلى نحو 127 شخصا". وأوضح المتحدث، بأن "هناك 4 سفن جاهزة حتى الآن، تخضع حاليا لعمليات مراقبة وفحوصات تقنية دقيقة". وبيّن أن "هذه المبادرة توسعت لتصبح "أسطولا عالميا"، إذ تشمل متطوعين من 44 دولة"، منوها إلى أنها "غير مموّلة من الحكومات". ومن المقرر أن تنطلق الرحلة الأولى للأسطول البحري من إسبانيا يوم الأحد 31 أغسطس/ آب الجاري، ويتضمن الأسطول 4 مبادرات رئيسية، وهي: أسطول الصمود المغاربي، وأساطيل الحرية و"الحركة العالمية نحو غزة"، ومبادرة "صمود نوسانتارا". وسينطلق أسطول "الصمود المغاربي" من تونس يوم الرابع من سبتمبر/ أيلول 2025، إذ خضع المشاركون لدورات تدريبية متخصصة استعدادا لهذه المهمة البحرية. وكانت لجنة أسطول "الصمود المغاربي" قد أوضحت في بيان سابق، أنها تتولى قيادة التحرك من جانب الدول المغاربية، مع تشكيل عدد من اللجان المختصة، التي تعمل على تنظيم الجوانب اللوجستية والإعلامية والحقوقية للحملة. يشار إلى أن أسطول "الصمود المغاربي" لكسر الحصار عن غزة، قد افتتح يوم الجمعة الماضي 22 أغسطس 2025 حملة تبرعات لتغطية مصاريف المشاركة التونسية في "أسطول الصمود العالمي"، لكسر الحصار عن غزة.
