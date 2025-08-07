https://sarabic.ae/20250807/انطلاق-أسطول-بحري-لعائلات-أسرى-إسرائيليين-باتجاه-غزة-صور-1103470676.html

انطلاق أسطول بحري لعائلات أسرى إسرائيليين باتجاه غزة... صور

انطلاق أسطول بحري لعائلات أسرى إسرائيليين باتجاه غزة... صور

سبوتنيك عربي

انطلق أسطول بحري يعود لعائلات المحتجزين الإسرائيليين نحو سواحل قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم ووقف الحرب على القطاع. 07.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-07T09:49+0000

2025-08-07T09:49+0000

2025-08-07T09:49+0000

غزة

إسرائيل

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/03/1102307521_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08bc3b8482dce8bf0e76b163cfa0706c.jpg

وأفاد الموقع الإلكتروني "واللا"، اليوم الخميس، بأن عائلات المحتجزين الإسرائيليين خرجوا في أسطول بحري من ميناء عسقلان إلى قطاع غزة، من أجل مناشدة قادة الجيش الإسرائيلي بعدم اتخاذ خطوات قد تعرض حياة المحتجزين للخطر أو تمنع فرصة إعادتهم.وطالبت عائلات المحتجزين في غزة حكومة بنيامين نتنياهو، تنفيذ إرادة الجمهور بإنهاء الحرب فورا، ورفض خطة احتلال غزة.وأوضح أن الأسطول البحري يتكون من 15 سفينة أو قارب، يحمل على متنه 30 فردا من ذوي الأسرى المحتجحزين، ويحاولون الاقتراب من شاطئ مدينة غزة، بدعوة مناداة ذويهم من المحتجزين عبر مكبرات الصوت.وأوضح الموقع أن الأسطول سيحاول الاقتراب قدر الإمكان من شواطئ غزة بما تسمح به البحرية الإسرائيلية.ومن المقرر أن يجتمع "الكابنيت" الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، للمصادقة على خطة مقترحة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، من خلال حملة برية جديدة للسيطرة على مدينة غزة.ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين، قولهم إن "أي اقتراح سيطرحه نتنياهو على الكابينت الليلة بشأن غزة سيحظى بأغلبية كبيرة، وخطة نتنياهو لاحتلال قطاع غزة قائمة على إجلاء السكان إلى الجنوب واحتلال الوسط ومدينة غزة"، مؤكدين أن "القتال في غزة سيستمر أربعة أشهر على الأقل بحسب خطة نتنياهو".وأوضحوا أن "القتال في القطاع سيكون بمشاركة 4 إلى 6 فرق عسكرية"، مشيرين إلى أن "رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يرفض تحويل الجيش إلى أداة لإضاعة الوقت والقتال بلا جدوى".وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة رغم الخلافات مع الجيش.ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فإن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى نتنياهو الضوء الأخضر لشن عملية عسكرية مكثفة على حماس"، مشيرة إلى أن هناك صفقة جزئية كانت على بعد خطوة فقط، لكن إسرائيل تخلت عنها بسرعة كبيرة.وتشهد غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا هي الأعنف في تاريخ الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، بعد أن شنّت إسرائيل حملة عسكرية واسعة النطاق ردا على هجوم مفاجئ نفذته حركة حماس الفلسطينية على جنوب إسرائيل.

https://sarabic.ae/20250807/برنامج-الأغذية-العالمي-ثلث-سكان-غزة-على-الأقل-يقضون-أياما-من-دون-الحصول-على-طعام-1103460713.html

https://sarabic.ae/20250807/وزير-الخارجية-الأمريكي-قرار-احتلال-غزة-يعود-إلى-إسرائيل-1103461495.html

غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار