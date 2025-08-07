https://sarabic.ae/20250807/برنامج-الأغذية-العالمي-ثلث-سكان-غزة-على-الأقل-يقضون-أياما-من-دون-الحصول-على-طعام-1103460713.html

برنامج الأغذية العالمي: ثلث سكان غزة على الأقل يقضون أياما من دون الحصول على طعام

أعلن برنامج الأغذية العالمي، اليوم الخميس، أن "أكثر من 320 ألف طفل في قطاع غزة معرضون لخطر سوء التغذية الحاد". 07.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال برنامج الأغذية العالمي، في بيان له، إن "ثلث سكان غزة على الأقل يقضون أيامًا دون الحصول على طعام"، مشيرا إلى أن هناك "نصف مليون شخص في القطاع على شفا المجاعة".وأعلنت مصر، أمس الأربعاء، بدأ دخول الفوج الأول من القافلة التاسعة للمساعدات المصرية المقدمة لقطاع غزة، عبر معبر رفح البري، في إطار الدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه مصر للفلسطينيين، في ظل تدهور الأوضاع داخل القطاع المحاصر.وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، أن مئات الشاحنات المحمّلة بالمساعدات انطلقت نحو غزة ضمن عملية منسّقة، تضم موادا غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وحليب أطفال وخياما، بالإضافة إلى مولدات كهرباء ومياه. وتأتي هذه التحركات في إطار الجهود الرسمية والشعبية التي تبذلها مصر لتقديم الإغاثة الطبية والغذائية العاجلة لأبناء القطاع، الذين يواجهون أزمة إنسانية غير مسبوقة.ويعاني أبناء قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 5 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 151 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.

