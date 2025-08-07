عربي
مدار الليل والنهار
مدار الليل والنهار
عرب بوينت بودكاست
نبض افريقيا
عرب بوينت بودكاست
الإنسان والثقافة
صدى الحياة
المقهى الثقافي
عرب بوينت بودكاست
المقهى الثقافي
مدار الليل والنهار
مرايا العلوم
بلا قيود
لقاء سبوتنيك
مدار الليل والنهار
مدار الليل والنهار
مدار الليل والنهار
مدار الليل والنهار
عرب بوينت بودكاست
صدى الحياة
عرب بوينت بودكاست
مساحة حرة
مرايا العلوم
المقهى الثقافي
صدى الحياة
مرايا العلوم
نبض افريقيا
عرب بوينت بودكاست
من الملعب
شؤون عسكرية
مدار الليل والنهار
مساحة حرة
عرب بوينت بودكاست
برنامج الأغذية العالمي: ثلث سكان غزة على الأقل يقضون أياما من دون الحصول على طعام
سبوتنيك عربي
أعلن برنامج الأغذية العالمي، اليوم الخميس، أن "أكثر من 320 ألف طفل في قطاع غزة معرضون لخطر سوء التغذية الحاد".
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
وقال برنامج الأغذية العالمي، في بيان له، إن "ثلث سكان غزة على الأقل يقضون أيامًا دون الحصول على طعام"، مشيرا إلى أن هناك "نصف مليون شخص في القطاع على شفا المجاعة".وأعلنت مصر، أمس الأربعاء، بدأ دخول الفوج الأول من القافلة التاسعة للمساعدات المصرية المقدمة لقطاع غزة، عبر معبر رفح البري، في إطار الدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه مصر للفلسطينيين، في ظل تدهور الأوضاع داخل القطاع المحاصر.وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، أن مئات الشاحنات المحمّلة بالمساعدات انطلقت نحو غزة ضمن عملية منسّقة، تضم موادا غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وحليب أطفال وخياما، بالإضافة إلى مولدات كهرباء ومياه. وتأتي هذه التحركات في إطار الجهود الرسمية والشعبية التي تبذلها مصر لتقديم الإغاثة الطبية والغذائية العاجلة لأبناء القطاع، الذين يواجهون أزمة إنسانية غير مسبوقة.ويعاني أبناء قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 5 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 151 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
تابعنا عبر
أعلن برنامج الأغذية العالمي، اليوم الخميس، أن "أكثر من 320 ألف طفل في قطاع غزة معرضون لخطر سوء التغذية الحاد".
وقال برنامج الأغذية العالمي، في بيان له، إن "ثلث سكان غزة على الأقل يقضون أيامًا دون الحصول على طعام"، مشيرا إلى أن هناك "نصف مليون شخص في القطاع على شفا المجاعة".
وأعلنت مصر، أمس الأربعاء، بدأ دخول الفوج الأول من القافلة التاسعة للمساعدات المصرية المقدمة لقطاع غزة، عبر معبر رفح البري، في إطار الدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه مصر للفلسطينيين، في ظل تدهور الأوضاع داخل القطاع المحاصر.
فلسطينيون يحملون صناديق وأكياسا تحتوي على مساعدات غذائية وإنسانية قدمتها مؤسسة غزة، المدعومة من أمريكا ووافقت عليها إسرائيل، في رفح جنوب قطاع غزة، 29 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
20 قتيلا وعشرات المصابين في انقلاب شاحنة على العشرات من طالبي المساعدات وسط قطاع غزة
أمس, 05:26 GMT
وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، أن مئات الشاحنات المحمّلة بالمساعدات انطلقت نحو غزة ضمن عملية منسّقة، تضم موادا غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وحليب أطفال وخياما، بالإضافة إلى مولدات كهرباء ومياه.
وتأتي هذه التحركات في إطار الجهود الرسمية والشعبية التي تبذلها مصر لتقديم الإغاثة الطبية والغذائية العاجلة لأبناء القطاع، الذين يواجهون أزمة إنسانية غير مسبوقة.
ويعاني أبناء قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 5 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 151 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
