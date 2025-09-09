https://sarabic.ae/20250909/عضو-في-أسطول-الصمود-عازمون-على-الإبحار-باتجاه-غزة-ولن-يحبط-عزيمتنا-أي-شيء-1104655229.html

عضو في "أسطول الصمود": عازمون على الإبحار باتجاه غزة ولن يحبط عزيمتنا أي شيء

عضو في "أسطول الصمود": عازمون على الإبحار باتجاه غزة ولن يحبط عزيمتنا أي شيء

سبوتنيك عربي

أفاد عضو الهيئة التسييرية "لأسطول الصمود العالمي"، وائل نوار، بأن فرقة أمنية مختصة تعهدت بمباشرة الأبحاث المتعلقة بحادثة "الحريق" الذي اندلع مساء أمس بإحدى... 09.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-09T12:15+0000

2025-09-09T12:15+0000

2025-09-09T12:15+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

حصري

تقارير سبوتنيك

تونس

أخبار تونس اليوم

غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/09/1104655489_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_505fc70f0707b752c78d1624b0753b6b.jpg

وأتت السفينة من إسبانيا للمشاركة ضمن أسطول الصمود العالمي الذي سينطلق غدا من تونس لكسر الحصار عن قطاع غزة.وأوضح نوار لـ"سبوتنيك"، بأن الهيئة ستقدم موقفها بعد استكمال التحقيقات الأمنية، مشددا على أن ما وقع لن يحبط عزائم أعضاء الأسطول"، مضيفا: "الهيئة التسييرية للأسطول كانت تتوقع أكثر من ذلك".وتابع: "المعنويات مرتفعة رغم التعب ورغم الإرهاق وعازمون على الإبحار يوم غد الأربعاء نحو قطاع غزة من أجل كسر الحصار المفروض عليه".وأردف: "عزيمتنا أكبر ولا يرهبنا الجيش الإسرائيلي وإرادتنا من إرادة الشعوب وإرادة الشعوب لا تقهر".يشار إلى أن السلطات التونسية نفت فجر الثلاثاء، تعرض إحدى سفن أسطول الصمود العالمي لاستهداف من طائرة مسيرة أثناء رسوها قرب ميناء سيدي بوسعيد بالعاصمة تونس، مؤكدة "عدم وجود أي عمل عدائي أو استهداف خارجي".وأكدت إدارة الحرس الوطني التونسي، اليوم الثلاثاء، أنه "لا وجود لأي عمل عدائي أو استهداف خارجي عبر طائرة مسيرة في حادثة اشتعال النيران بسفينة "العائلة" التابعة لأسطول الصمود المتجه إلى قطاع عزة".كان من المقرر أن يبحر "أسطول الصمود العالمي" من تونس السبت الماضي، باتجاه قطاع غزة، محملا بمساعدات إنسانية وناشطين من 44 دولة، إلا أن ذلك تأجل إلى يوم غد الأربعاء على خلفية "أسباب تقنية ولوجستية"، وذلك في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.

تونس

أخبار تونس اليوم

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, تونس, أخبار تونس اليوم, غزة