عضو في "أسطول الصمود": عازمون على الإبحار باتجاه غزة ولن يحبط عزيمتنا أي شيء

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: دعوة أوربان مقبولة لدى روسيا بشكل كبير ولا نعلم إلى أي درجة سيقتنع الأوربيون
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250909/عضو-في-أسطول-الصمود-عازمون-على-الإبحار-باتجاه-غزة-ولن-يحبط-عزيمتنا-أي-شيء-1104655229.html
عضو في "أسطول الصمود": عازمون على الإبحار باتجاه غزة ولن يحبط عزيمتنا أي شيء
عضو في "أسطول الصمود": عازمون على الإبحار باتجاه غزة ولن يحبط عزيمتنا أي شيء
سبوتنيك عربي
أفاد عضو الهيئة التسييرية "لأسطول الصمود العالمي"، وائل نوار، بأن فرقة أمنية مختصة تعهدت بمباشرة الأبحاث المتعلقة بحادثة "الحريق" الذي اندلع مساء أمس بإحدى... 09.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-09T12:15+0000
2025-09-09T12:15+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
حصري
تقارير سبوتنيك
تونس
أخبار تونس اليوم
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/09/1104655489_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_505fc70f0707b752c78d1624b0753b6b.jpg
وأتت السفينة من إسبانيا للمشاركة ضمن أسطول الصمود العالمي الذي سينطلق غدا من تونس لكسر الحصار عن قطاع غزة.وأوضح نوار لـ"سبوتنيك"، بأن الهيئة ستقدم موقفها بعد استكمال التحقيقات الأمنية، مشددا على أن ما وقع لن يحبط عزائم أعضاء الأسطول"، مضيفا: "الهيئة التسييرية للأسطول كانت تتوقع أكثر من ذلك".وتابع: "المعنويات مرتفعة رغم التعب ورغم الإرهاق وعازمون على الإبحار يوم غد الأربعاء نحو قطاع غزة من أجل كسر الحصار المفروض عليه".وأردف: "عزيمتنا أكبر ولا يرهبنا الجيش الإسرائيلي وإرادتنا من إرادة الشعوب وإرادة الشعوب لا تقهر".يشار إلى أن السلطات التونسية نفت فجر الثلاثاء، تعرض إحدى سفن أسطول الصمود العالمي لاستهداف من طائرة مسيرة أثناء رسوها قرب ميناء سيدي بوسعيد بالعاصمة تونس، مؤكدة "عدم وجود أي عمل عدائي أو استهداف خارجي".وأكدت إدارة الحرس الوطني التونسي، اليوم الثلاثاء، أنه "لا وجود لأي عمل عدائي أو استهداف خارجي عبر طائرة مسيرة في حادثة اشتعال النيران بسفينة "العائلة" التابعة لأسطول الصمود المتجه إلى قطاع عزة".كان من المقرر أن يبحر "أسطول الصمود العالمي" من تونس السبت الماضي، باتجاه قطاع غزة، محملا بمساعدات إنسانية وناشطين من 44 دولة، إلا أن ذلك تأجل إلى يوم غد الأربعاء على خلفية "أسباب تقنية ولوجستية"، وذلك في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.
تونس
أخبار تونس اليوم
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/09/1104655489_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_18163bd6d042ce47e45232326b0494b3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, تونس, أخبار تونس اليوم, غزة
أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, تونس, أخبار تونس اليوم, غزة

عضو في "أسطول الصمود": عازمون على الإبحار باتجاه غزة ولن يحبط عزيمتنا أي شيء

12:15 GMT 09.09.2025
© Sputnik . Mariam.Gaderaتونس.. المشاركون في أسطول الصمود المتجهة إلى غزة
تونس.. المشاركون في أسطول الصمود المتجهة إلى غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
© Sputnik . Mariam.Gadera
تابعنا عبر
حصري
أفاد عضو الهيئة التسييرية "لأسطول الصمود العالمي"، وائل نوار، بأن فرقة أمنية مختصة تعهدت بمباشرة الأبحاث المتعلقة بحادثة "الحريق" الذي اندلع مساء أمس بإحدى السفن الراسية بميناء سيدي بوسعيد بتونس.
وأتت السفينة من إسبانيا للمشاركة ضمن أسطول الصمود العالمي الذي سينطلق غدا من تونس لكسر الحصار عن قطاع غزة.
© Sputnik . Mariam.Gaderaتونس.. المشاركون في أسطول الصمود المتجهة إلى غزة
تونس.. المشاركون في أسطول الصمود المتجهة إلى غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
تونس.. المشاركون في أسطول الصمود المتجهة إلى غزة
© Sputnik . Mariam.Gadera
وأوضح نوار لـ"سبوتنيك"، بأن الهيئة ستقدم موقفها بعد استكمال التحقيقات الأمنية، مشددا على أن ما وقع لن يحبط عزائم أعضاء الأسطول"، مضيفا: "الهيئة التسييرية للأسطول كانت تتوقع أكثر من ذلك".
© Sputnik . Mariam.Gaderaتونس.. المشاركون في أسطول الصمود المتجهة إلى غزة
تونس.. المشاركون في أسطول الصمود المتجهة إلى غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
تونس.. المشاركون في أسطول الصمود المتجهة إلى غزة
© Sputnik . Mariam.Gadera
وتابع: "المعنويات مرتفعة رغم التعب ورغم الإرهاق وعازمون على الإبحار يوم غد الأربعاء نحو قطاع غزة من أجل كسر الحصار المفروض عليه".
© Sputnik . Mariam.Gaderaتونس.. المشاركون في أسطول الصمود المتجهة إلى غزة
تونس.. المشاركون في أسطول الصمود المتجهة إلى غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
تونس.. المشاركون في أسطول الصمود المتجهة إلى غزة
© Sputnik . Mariam.Gadera
وأردف: "عزيمتنا أكبر ولا يرهبنا الجيش الإسرائيلي وإرادتنا من إرادة الشعوب وإرادة الشعوب لا تقهر".
يشار إلى أن السلطات التونسية نفت فجر الثلاثاء، تعرض إحدى سفن أسطول الصمود العالمي لاستهداف من طائرة مسيرة أثناء رسوها قرب ميناء سيدي بوسعيد بالعاصمة تونس، مؤكدة "عدم وجود أي عمل عدائي أو استهداف خارجي".
© Sputnik . Mariam.Gaderaتونس.. المشاركون في أسطول الصمود المتجهة إلى غزة
تونس.. المشاركون في أسطول الصمود المتجهة إلى غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
تونس.. المشاركون في أسطول الصمود المتجهة إلى غزة
© Sputnik . Mariam.Gadera
وأكدت إدارة الحرس الوطني التونسي، اليوم الثلاثاء، أنه "لا وجود لأي عمل عدائي أو استهداف خارجي عبر طائرة مسيرة في حادثة اشتعال النيران بسفينة "العائلة" التابعة لأسطول الصمود المتجه إلى قطاع عزة".
كان من المقرر أن يبحر "أسطول الصمود العالمي" من تونس السبت الماضي، باتجاه قطاع غزة، محملا بمساعدات إنسانية وناشطين من 44 دولة، إلا أن ذلك تأجل إلى يوم غد الأربعاء على خلفية "أسباب تقنية ولوجستية"، وذلك في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала