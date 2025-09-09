https://sarabic.ae/20250909/السلطات-التونسية-تنفي-تعرض-سفينة-مشاركة-بـأسطول-الصمود-لهجوم-بطائرة-مسيرة-1104639696.html

السلطات التونسية تنفي تعرض سفينة مشاركة بـ"أسطول الصمود" لهجوم بطائرة مسيرة

السلطات التونسية تنفي تعرض سفينة مشاركة بـ"أسطول الصمود" لهجوم بطائرة مسيرة

سبوتنيك عربي

أكدت إدارة الحرس الوطني التونسي، اليوم الثلاثاء، أنه لا وجود لأي عمل عدائي أو استهداف خارجي عبر طائرة مسيرة في حادثة اشتعال النيرات بسفينة "العائلة" التابعة... 09.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-09T02:29+0000

2025-09-09T02:29+0000

2025-09-09T02:29+0000

العالم العربي

تونس

أخبار تونس اليوم

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/05/1104557295_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4ec31066b3173c94a1581712bda755db.jpg

القاهرة –سبوتنيك. وقالت الإداة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "توضح الإدارة العامة للحرس الوطني للرأي العام أنه خلافًا لما يتم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص وجود "مسيرة" استهدفت إحدى البواخر الراسية بميناء سيدي بوسعيد والقادمة من إسبانيا والتابعة لأسطول "الصمود"، فإن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة".بدوره، قال يوسف بالقاسم، الناشط بالحراك الشعبي التونسي لـ"سبوتنيك": "ما حدث هو اشتعال النيران في أحد زوارق أسطول الصمود وهو زورق العائلة، أكبر زورق في الأسطول، ولم يتم إلى الآن إصدار أي بلاغ رسمي من الجهات المختصة في تونس."وأضاف أن "الحادث لم يسفر عن أي أضرار بشرية، واقتصر الضرر على الحريق الذي نشب في الزورق، كما لم يتم الإعلان عن أي تغيير في موعد انطلاق الأسطول والمقرر يوم الأربعاء القادم".وأشار إلى أن "أحد القائمين على الأسطول، أكد أن الحادث ناتج عن قصف بمسيرة صهيونية، بينما تداول شهود عيان رواية مفادها أن طائرة دورن قامت بإلقاء مقذوف تسبب في اندلاع النيران في الزورق".وفي وقت سابق أعلنت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، عن تعرض السفينة الرئيسية لأسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة لهجوم بواسطة طائرة مسيرة قبالة سواحل تونس.وكتبت ألبانيز على حسابها في منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، "الهجوم على السفينة الرئيسية في القافلة [أسطول الصمود العالمي] المسماة فاميلي على ما يبدو بطائرة مُسيّرة في ميناء تونس!".وأضافت أن "هناك سفينتان في طريقهما إلى تونس وهما بحاجة ماسة إلى الحماية الفورية".كان من المقرر أن يُبحر "أسطول الصمود العالمي" من تونس السبت الماضي، باتجاه قطاع غزة، محملا بمساعدات إنسانية وناشطين من 44 دولة، إلا أن ذلك تأجل إلى يوم غد الأربعاء على خلفية "أسباب تقنية ولوجستية" وذلك في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.يذكر أن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (آي بي سي)، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع، قد أعلن في 22 أغسطس/آب الماضي، أن مدينة غزة والمناطق المحيطة بها تعاني من مجاعة ستمتد على الأرجح إلى مناطق أخرى بقطاع غزة خلال وقت قصير، فيما وصفت إسرائيل هذا التقرير بأنه "كاذب ومعيب".وفي 2 مارس/ آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، ما دفع منظمة الصحة العالمية للتحذير من أن سوء التغذية في قطاع غزة بلغ "مستويات تنذر بالخطر".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديداً منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس/ آذار الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.ومن جهته، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن قطاع غزة يشهد "كارثة إنسانية"، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية ضرورة إنهاء الحرب في غزة وإطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية تهدف إلى تحقيق حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل.

https://sarabic.ae/20250909/المقررة-الأممية-السفينة-الرئيسية-لأسطول-الصمود-المتجه-إلى-غزة-تتعرض-لهجوم-بمسيرة-قبالة-تونس-1104639544.html

https://sarabic.ae/20250908/الرئيس-الفلسطيني-لا-دور-لحماس-في-حكم-غزة-بعد-الحرب-ونسعى-لدولة-خالية-من-السلاح--1104636836.html

تونس

أخبار تونس اليوم

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة