محامية الأسير مروان البرغوثي تبحر مع "أسطول الصمود" حاملة رسالة الأسرى الفلسطينيين إلى العالم
© Sputnik . Mariam.Gaderaالدكتورة لينا طوبال، المختصة في القانون الدولي ومحامية الأسير الفلسطيني البارز مروان البرغوثي
في لحظة فارقة يتقاطع فيها القانون مع النضال الإنساني، تشدّ الدكتورة لينا طوبال، المتخصصة في القانون الدولي ومحامية الأسير الفلسطيني البارز مروان البرغوثي، الرحال غدا الأربعاء إلى البحر.
من ميناء سيدي بوسعيد بالعاصمة التونسية، ستلتحق بالأسطول المغاربي الذي يبحر نحو غزة، ضمن "أسطول الصمود" العالمي، في مهمة إنسانية جريئة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، منذ أكثر من 17 عاما، وللمطالبة بفتح ممر إنساني آمن يتيح وصول المساعدات ووقف الإبادة التي يتعرض لها المدنيون.
لكن حضور لينا طوبال، في هذا الأسطول يتجاوز البعد الإنساني والسياسي المباشر، فهي لا تبحر وحيدة، بل تحمل معها أصوات ورسائل الآلاف من الأسرى الفلسطينيين، الذين يُحشرون خلف قضبان السجون الإسرائيلية في ظروف قاسية، بين العزل والحرمان والتعذيب. إنها تبحر بوصفها ممثلة للحملة الدولية لإطلاق سراح الأسرى، وبخاصة الأسير والمناضل مروان البرغوثي، الذي يُلقب بـ"مانديلا فلسطين" لما يجسده من رمز للوحدة الوطنية والمقاومة والصمود.
وُلد البرغوثي في بلدة كوبر قرب رام الله سنة 1959، وانخرط منذ شبابه المبكر في صفوف حركة فتح، فبرز كقائد طلابي في جامعة بيرزيت قبل أن يُبعد عن فلسطين في الثمانينيات. عاد إلى الضفة الغربية بعد اتفاقية أوسلو، وانتُخب عضوا في المجلس التشريعي، ليصبح لاحقا أحد أبرز القادة السياسيين الذين يجسدون طموحات الفلسطينيين في الحرية والاستقلال. لكن مسيرته توقفت قسرا عام 2002 حين اعتقلته إسرائيل، لتدينه محاكم عسكرية بخمس مؤبدات وأربعين عاما إضافية بتهم يرفضها هو وأنصاره، معتبرين أن محاكمته سياسية بامتياز.
منذ ذلك الحين، يقبع البرغوثي خلف القضبان، لكنه بقي حاضرا في وجدان الفلسطينيين والعالم، باعتباره أحد أكثر الأصوات صدقا في الدعوة للمقاومة والمصالحة الوطنية. ورغم عزله المستمر، ظل اسمه يتردد كمرشح محتمل للرئاسة الفلسطينية، ورمز حيّ يختصر معاناة شعب يتوق إلى الحرية.
في هذا السياق، تضع لينا طوبال، مشاركتها في أسطول الصمود ضمن مهمة مزدوجة: الدفاع عن الحق الإنساني لأهالي غزة المحاصرين، ونقل رسالة الأسرى الذين يواجهون أبشع الانتهاكات في السجون الاسرائيلية، وفي مقدمتهم مروان البرغوثي. إنها تسعى لتجعل من البحر منبرا، ومن الإبحار صرخة في وجه الظلم، ومن الأسطول جسرا يوصل أصوات الأسرى إلى العالم. ومن قلب هذه المهمة النضالية، خصّت الدكتورة لينا طوبال وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" بهذا الحوار الحصري.
تشاركين في أسطول الصمود العالمي المنطلق من تونس نحو غزة، ما هي الرسالة التي تحملينها ؟
أنا لا أبحر بصفتي محامية أو باحثة في القانون الدولي فقط، بل بصفتي شاهدة على المأساة، وحاملة لصوت أولئك الذين لا يستطيعون الكلام خلف القضبان. إن كسر حصار غزة بالنسبة إليّ ليس مجرد فعل إنساني لفتح ممر آمن أو لإيصال المساعدات فقط، بل هو كسر لحصار أوسع، حصار يطال السجون الإسرائيلية، ويطوّق الأرواح داخل الزنازين، ويخنق الحياة في الأرض الفلسطينية كلها.
حين تتحرك السفن نحو غزة، فإنها تتحرك أيضا نحو قلوب آلاف الأسرى، تعلن أن قضيتهم ليست منسية، وأن أصواتهم ستظل حاضرة.
تحدثت عن الأسرى الفلسطينيين بوصفك ممثلةً عنهم في هذا الأسطول، كيف تصفين مشاركتهم المعنوية في هذه الرحلة؟
الأسرى الفلسطينيون هم الركاب الخفيون لهذه السفن. أرواحهم تبحر معنا، وجوههم المتسّمة بالصلابة تطل من بين الأمواج. أكثر من ثلاثة آلاف معتقل يعيشون في ظروف لا إنسانية، بعضهم بلا محاكمات ولا لوائح اتهام، وآلاف آخرون يقبعون في زنازين ضيقة محرومين من أبسط حقوقهم. حين أنضم إلى هذا الأسطول، فإنني أحمل وجوههم وكلماتهم وصمودهم، كأنهم معنا على سطح السفينة يرفعون أعلام الحرية، إنهم أكبر من جدران السجن، وأكبر من محاولات المحو والتغييب.
كيف تصفين وضعية الأسرى بعد السابع من أكتوبر 2023؟
ما بعد السابع من أكتوبر 2023 صار وضعهم جحيما مضاعفا على الأسرى. شُددت عليهم الإجراءات، واشتد العزل، وصارت حياتهم اليومية سلسلة متصلة من الانتهاكات. الأسماء الكبيرة من رموز النضال، مثل مروان البرغوثي وأحمد سعدات، وجدوا أنفسهم في مواجهة مباشرة مع قسوة مضاعفة يشرف عليها وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير بنفسه.
لم تعد الزنزانة مجرد مكان للأسر، بل صارت مختبرا للتنكيل. العزل الانفرادي صار قاعدة، والحرمان من الأدوية والغذاء صار سياسة ممنهجة، والضرب والإهانات باتت واقعا متكررا. ومع ذلك، لم تنكسر أرواحهم، ولم تنطفئ جذوة إرادتهم.
بالحديث عن مروان البرغوثي، كيف هو وضعه اليوم في الأسر؟
مروان البرغوثي، الذي اعتقل قبل أربعة وعشرين عاما، لا يزال صورة حية للصمود. منذ أربع سنوات لم يرَ زوجته فدوى، بالكاد يلتقي بمحاميه مرة كل شهرين، تعرّض للضرب أكثر من مرة، وحُرم حتى من الأدوية البسيطة، يُترك لأوجاعه في زنزانة ضيقة.
الصورة الأخيرة التي انتشرت له، وقد بدا فيها منهكا فاقدا لوزنه، أرادها بن غفير أن تكون سيفا لكسر عزيمة الشعب الفلسطيني. لكن ما حدث هو العكس: لقد تحولت الصورة إلى شهادة على الثبات، إلى مرآة تعكس وجه فلسطين الحقيقي. مروان لم يُهزم، بل انتصر بصموده، وخرج من خلف الجدران مجددا رمزا لا يقهر.
كيف تقرأين محاولة اسرائيل استغلال صورة البرغوثي للتأثير على معنويات الفلسطينيين؟
في الحقيقة، ما أرادته اسرائيل انقلب عليها. ظنت أن إظهار ملامح التعب والانهاك سيكسر قلوب الفلسطينيين، لكن العكس حصل: رأوا في وجه مروان البرغوثي بطلا يواجه العدو بصلابة، ويدفع ثمنا غاليا لكنه لا يتراجع.
كتبت يومها مقالا قلت فيه: لكل دولة مهرجوها، وإسرائيل لها مهرجها الأكبر: بن غفير، لقد قدم لنا خدمة من حيث لا يدري، حين سمح للعالم أن يرى صورة البرغوثي بعد سنوات من العزل. لم تُضعف الصورة عزيمة الفلسطينيين، بل زادتهم إصرارا وإيمانا برمزية الرجل.
ما الذي يمثله البرغوثي اليوم للشعب الفلسطيني؟ ولماذا تخشاه إسرائيل؟
البرغوثي ليس سجينا عاديا، بل هو روح فلسطين التي أُودعت خلف القضبان، ليبقى صوته يدوّي خارجها. هو قدوة، رمز للنضال، رجل جسّد فكرة أن الحرية لا تُقاس بمكان الجسد بل بمساحة الروح. يكفي أن يبتسم ليمنح الأمل، يكفي أن يلوّح بيده ليشعل قلوب الملايين. مثله مثل كوفية أحمد سعدات الحمراء، أو النظرة الثاقبة لعبد الله البرغوثي، هم رموز حيّة تختصر تاريخا طويلا من الكفاح. مروان اليوم أكبر من السجون، وأكبر من الاحتلال نفسه.
ما هي رؤيتك لمستقبل هذه الحرب الدائرة في غزة، وانعكاسها على ملف الأسرى؟
الحرب، مهما طال ليلها، ستتوقف. هذه حرب إبادة لن يدوم أفقها الدموي طويلا. وعندما يسقط هذا العدوان، سيخرج الأسرى من السجون أبطالا، وسيكون أول انتصارهم في مجرد نظراتهم وكلماتهم.
الاحتلال يعرف أن بقاء هؤلاء خلف القضبان أشد خطرا عليه من حريتهم، لأنهم رموز لا تموت. كل مرة يدخل فيها مناضل إلى السجن، يولد رمز جديد، وكل مرة يبتسم فيها أسير، تُهزم آلة الحرب.
ماذا يعني لك الإبحار من تونس تحديدا في هذه المهمة؟
الإبحار من تونس ليس تفصيلا جغرافيا، بل هو رسالة عميقة. تونس التي احتضنت منظمة التحرير الفلسطينية لسنوات، والتي ظلت على الدوام أرضا للحرية والدعم، تمنح هذا الأسطول رمزية مضاعفة. من سواحلها ننطلق وكأننا ننطلق من ذاكرة شعب يعرف معنى المقاومة. الإبحار من هنا نحو غزة هو تجديد لعهد التضامن، وتجسيد لوحدة المصير بين الشعوب العربية.
الأسطول يضم مشاركين من 44 دولة، كيف ترين هذا التنوع الدولي؟
حين أرى كل هذه الجنسيات والثقافات على متن الأسطول، أرى صورة العالم الذي نحلم به. عالم لا يقوم على التمييز، ولا يعرف الظلم، بل يتوحد حول قيمة الإنسان.
44 دولة هي الرقم المعلن رسميا والمشارك جسديا في هذا الأسطول، لكن في الواقع قلوب الملايين تبحر معنا من شمال العالم إلى جنوبه، ومن الشرق إلى الغرب. هذه السفن لا تحمل المساعدات فحسب، بل تحمل فكرة الإنسانية المشتركة. هذا هو الإرث الذي نريده لأبنائنا: أن ينشأوا في عالم أكثر عدلا، أكثر إنصافا، وأكثر سلاما.
وأخيرا، ما الذي تقولينه للعالم من عبر المشاركة في هذا الأسطول؟
أقول للعالم: انظروا إلى غزة جيدا، فهي معجزتنا، مدرستنا في الصمود. حتى وهي تحت النار، تمنحنا الغناء، تمنحنا الأمل، وتعلّمنا كيف نقاوم بالحب والكرامة.
أقول للعالم إن فلسطين ليست مجرد أرض محتلة، بل فكرة عن الحرية. نحن نبحر نحو غزة لا بالحديد والفولاذ، بل بالقلوب المفعمة بالإيمان بعدالة القضية. وكلما تقدّمنا في البحر، أدرك العالم أن فلسطين لن تُمحى، وأن أسرانا ليسوا وحدهم، وأن الحرية آتية لا ريب فيها.
أجرت الحوار: مريم جمال