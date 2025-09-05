عربي
بوتين: روسيا من بين الدول الـ5 الأولى عالميا في تطوير وإنتاج محركات الطائرات والصواريخ
أمساليوم
بث مباشر
محلل فلسطيني لـ"سبوتنيك": صمود الشعب الفلسطيني حجر عثرة أمام مشروع التهجير الإسرائيلي
محلل فلسطيني لـ"سبوتنيك": صمود الشعب الفلسطيني حجر عثرة أمام مشروع التهجير الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
أكد المحلل السياسي الفلسطيني، فادي أبو بكر، اليوم الجمعة، أن "المشهد الراهن في قطاع غزة يكشف عن سياسة إسرائيلية ممنهجة تستخدم الإبادة والتجويع كأدوات... 05.09.2025, سبوتنيك عربي
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه السياسة تتجلى بوضوح في تهديدات وزير الحرب الإسرائيلي بفتح "بوابات الجحيم"، وكذلك تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الداعية إلى ترحيل الفلسطينيين عبر رفح".وأوضح أبو بكر أن "هذه التوجهات الإسرائيلية لا يمكن فصلها عن الدعم الأمريكي الصريح لدولة الاحتلال، في ظل عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات رادعة، مما يمنح إسرائيل غطاءً لممارساتها التي وصفها بالعدوانية".واعتبر أبو بكر أن "المعركة اليوم هي معركة وجود وإرادة"، مؤكدا أن "كسر الفلسطينيين لن يتحقق بالقوة".وحذر من أن "استمرار هذه السياسات الإسرائيلية مرشح لتوسيع دائرة الصراع إقليميا ودوليا مع مرور الوقت"، مشددا على أنه "لن يكون هناك استقرار أو سلام في المنطقة والعالم بأسره دون إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة".وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، أنه بإمكانه فتح معبر رفح للفلسطينيين، ولكن "سيتم محاصرتهم فورا داخل مصر".وأشار في تصريحات نقلتها صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إلى وجود "خطط مختلفة لإعادة تأهيل غزة، لكن نصف سكانها يريدون مغادرتها"، وفق قوله.وأكد أن حق مغادرة قطاع غزة هو "حق أساسي لكل فلسطيني".وتابع نتنياهو أنه "يجب الترحيب بالتغيير في واشنطن"، مسلطا الضوء على اختلاف السياسات تجاه إسرائيل بين إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والرئيس السابق، جو بايدن. وشدد على أنه "إذا اتُخذت خطوات أحادية الجانب بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، فإن إسرائيل ستتخذ خطوات أحادية الجانب أيضا".وقال: "لسنا هنا لطرد الفلسطينيين، لكننا لن نمنحهم دولة"، مضيفا أن "إسرائيل ملاذ لجميع اليهود في جميع أنحاء العالم الذين يواجهون معاداة السامية".وادعى أنه "كلما أسرعنا في إنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية في غزة، ستتلاشى أيضا حرب الدعاية ضد إسرائيل والجيش الإسرائيلي".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
محلل فلسطيني لـ"سبوتنيك": صمود الشعب الفلسطيني حجر عثرة أمام مشروع التهجير الإسرائيلي

حصري
أكد المحلل السياسي الفلسطيني، فادي أبو بكر، اليوم الجمعة، أن "المشهد الراهن في قطاع غزة يكشف عن سياسة إسرائيلية ممنهجة تستخدم الإبادة والتجويع كأدوات استراتيجية لفرض التهجير القسري على الفلسطينيين".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه السياسة تتجلى بوضوح في تهديدات وزير الحرب الإسرائيلي بفتح "بوابات الجحيم"، وكذلك تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الداعية إلى ترحيل الفلسطينيين عبر رفح".
وأوضح أبو بكر أن "هذه التوجهات الإسرائيلية لا يمكن فصلها عن الدعم الأمريكي الصريح لدولة الاحتلال، في ظل عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات رادعة، مما يمنح إسرائيل غطاءً لممارساتها التي وصفها بالعدوانية".
وشدد على أن "ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه وإصراره على استعادة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، يكشف عن معادلة مضادة، فصمود الشعب الفلسطيني يتحول إلى حجر عثرة أمام المشروع الإسرائيلي الرامي إلى تفريغ غزة من سكانها".
واعتبر أبو بكر أن "المعركة اليوم هي معركة وجود وإرادة"، مؤكدا أن "كسر الفلسطينيين لن يتحقق بالقوة".
وحذر من أن "استمرار هذه السياسات الإسرائيلية مرشح لتوسيع دائرة الصراع إقليميا ودوليا مع مرور الوقت"، مشددا على أنه "لن يكون هناك استقرار أو سلام في المنطقة والعالم بأسره دون إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
خبير في الشؤون الإسرائيلية لـ"سبوتنيك": تصريحات نتنياهو عن معبر رفح "لهث وراء الوهم"
18:19 GMT
وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، أنه بإمكانه فتح معبر رفح للفلسطينيين، ولكن "سيتم محاصرتهم فورا داخل مصر".
وأشار في تصريحات نقلتها صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إلى وجود "خطط مختلفة لإعادة تأهيل غزة، لكن نصف سكانها يريدون مغادرتها"، وفق قوله.
وأكد أن حق مغادرة قطاع غزة هو "حق أساسي لكل فلسطيني".
وتابع نتنياهو أنه "يجب الترحيب بالتغيير في واشنطن"، مسلطا الضوء على اختلاف السياسات تجاه إسرائيل بين إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والرئيس السابق، جو بايدن. وشدد على أنه "إذا اتُخذت خطوات أحادية الجانب بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، فإن إسرائيل ستتخذ خطوات أحادية الجانب أيضا".
وقال: "لسنا هنا لطرد الفلسطينيين، لكننا لن نمنحهم دولة"، مضيفا أن "إسرائيل ملاذ لجميع اليهود في جميع أنحاء العالم الذين يواجهون معاداة السامية".
وادعى أنه "كلما أسرعنا في إنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية في غزة، ستتلاشى أيضا حرب الدعاية ضد إسرائيل والجيش الإسرائيلي".
فلسطينيون يحملون أكياس الدقيق المأخوذة من قافلة مساعدات إنسانية في طريقها إلى مدينة غزة، على مشارف بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 1 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
مصر تستهجن تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح
12:56 GMT
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.
من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
