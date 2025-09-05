https://sarabic.ae/20250905/محلل-فلسطيني-لـسبوتنيك-صمود-الشعب-الفلسطيني-حجر-عثرة-أمام-مشروع-التهجير-الإسرائيلي-1104553830.html

محلل فلسطيني لـ"سبوتنيك": صمود الشعب الفلسطيني حجر عثرة أمام مشروع التهجير الإسرائيلي

محلل فلسطيني لـ"سبوتنيك": صمود الشعب الفلسطيني حجر عثرة أمام مشروع التهجير الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

أكد المحلل السياسي الفلسطيني، فادي أبو بكر، اليوم الجمعة، أن "المشهد الراهن في قطاع غزة يكشف عن سياسة إسرائيلية ممنهجة تستخدم الإبادة والتجويع كأدوات... 05.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-05T18:33+0000

2025-09-05T18:33+0000

2025-09-05T18:33+0000

حصري

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

العالم العربي

غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0a/1103564468_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_c368b13e498cc43c3873bed444801fb6.jpg

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه السياسة تتجلى بوضوح في تهديدات وزير الحرب الإسرائيلي بفتح "بوابات الجحيم"، وكذلك تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الداعية إلى ترحيل الفلسطينيين عبر رفح".وأوضح أبو بكر أن "هذه التوجهات الإسرائيلية لا يمكن فصلها عن الدعم الأمريكي الصريح لدولة الاحتلال، في ظل عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات رادعة، مما يمنح إسرائيل غطاءً لممارساتها التي وصفها بالعدوانية".واعتبر أبو بكر أن "المعركة اليوم هي معركة وجود وإرادة"، مؤكدا أن "كسر الفلسطينيين لن يتحقق بالقوة".وحذر من أن "استمرار هذه السياسات الإسرائيلية مرشح لتوسيع دائرة الصراع إقليميا ودوليا مع مرور الوقت"، مشددا على أنه "لن يكون هناك استقرار أو سلام في المنطقة والعالم بأسره دون إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة".وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، أنه بإمكانه فتح معبر رفح للفلسطينيين، ولكن "سيتم محاصرتهم فورا داخل مصر".وأشار في تصريحات نقلتها صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إلى وجود "خطط مختلفة لإعادة تأهيل غزة، لكن نصف سكانها يريدون مغادرتها"، وفق قوله.وأكد أن حق مغادرة قطاع غزة هو "حق أساسي لكل فلسطيني".وتابع نتنياهو أنه "يجب الترحيب بالتغيير في واشنطن"، مسلطا الضوء على اختلاف السياسات تجاه إسرائيل بين إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والرئيس السابق، جو بايدن. وشدد على أنه "إذا اتُخذت خطوات أحادية الجانب بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، فإن إسرائيل ستتخذ خطوات أحادية الجانب أيضا".وقال: "لسنا هنا لطرد الفلسطينيين، لكننا لن نمنحهم دولة"، مضيفا أن "إسرائيل ملاذ لجميع اليهود في جميع أنحاء العالم الذين يواجهون معاداة السامية".وادعى أنه "كلما أسرعنا في إنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية في غزة، ستتلاشى أيضا حرب الدعاية ضد إسرائيل والجيش الإسرائيلي".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

https://sarabic.ae/20250905/خبير-في-الشؤون-الإسرائيلية-لـسبوتنيك-تصريحات-نتنياهو-عن-معبر-رفح-لهث-وراء-الوهم-1104553310.html

https://sarabic.ae/20250905/مصر-تستهجن-تصريحات-نتنياهو-بشأن-تهجير-الفلسطينيين-عبر-معبر-رفح-1104535792.html

إسرائيل

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, غزة