خبير في الشؤون الإسرائيلية لـ"سبوتنيك": تصريحات نتنياهو عن معبر رفح "لهث وراء الوهم"

خبير في الشؤون الإسرائيلية لـ"سبوتنيك": تصريحات نتنياهو عن معبر رفح "لهث وراء الوهم"

05.09.2025

وأشار في حديثه لـ "سبوتنيك"، إلى أن نتنياهو يحاول عبثا استمالة الرأي العام الإسرائيلي الذي "هجر الإعلام الإسرائيلي"، بحثا عن منصات بديلة هربا من الرقابة، وأوضح أن محاولات نتنياهو في "إلهاء الرأي العام الداخلي" تأتي في ظل معارضته الواسعة من قبل قطاعات مختلفة، بما في ذلك القضاء وقادة الجيش السابقين والحاليين.وتطرق الدكتور أنور إلى الآثار السلبية لهذه السياسات على المجتمع الإسرائيلي، مشيرا إلى أن أجواء "صفارات الإنذار" المستمرة طاردة للهجرة، مما أدى إلى "هجرة عكسية، خاصة للعقول في مجالات نادرة مثل الطب والحاسب الآلي"، مؤكداً وجود "نزيف في هذه الخبرات والتخصصات".وفي تحذير شديد اللهجة، أكد الدكتور أحمد فؤاد أنور أن "الصدام مع مصر سيكون أمرا مروعا"، وشدد على أن مصر "قريبة، ولديها خط مواجهة طويل مع الجانب الإسرائيلي، ولديها استعداد مبكر لكل السيناريوهات، كما قامت بتنويع مصادر السلاح وإدارة أزمات أخطر ومرت منها".وكشف الدكتور أنور عن أن "نتنياهو كان يعول على مخططات التهجير لتحقيق حلمه الأساسي"، معتقدا أن مصر "ستتعرض لهجمات إرهابية أو أن نظام الإخوان سيتولى قيادتها لتلبية الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية، إلا أن مصر بوعيها لفظت هذا النظام الإخواني في عام واحد وترفض الضغوط الأمريكية منذ بدء العدوان على قطاع غزة، بل وحذرت من سياسات حكومة نتنياهو قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 في القدس الشرقية والضفة الغربية".وذكّر الدكتور أنور بأن "مصر في لحظات ضعفها بعد حرب 5 يونيو/ حزيران 1967 والنكسة، استفاقت سريعا، ولقّنت إسرائيل درسا لا تنساه، والجرح لا يزال مفتوحا، مؤكدا أن "مصر أقوى من انتصارات حرب أكتوبر عام 1973، باستعداد مبكر ووعي استراتيجي متخصص ودبلوماسية محنكة وقيادة سياسية تجيد إدارة الأزمات فلا تخضع للابتزاز".واعتبر أن "استعانة نتنياهو بمنصة "تلغرام"، واستعانته بأبواق عالمية لتشويه مصر، واتهاماته ضد مصر، واستدعاء أمريكا للضغط على مصر، لن يجدي نفعا"، واصفا هذه المحاولات بأنها "يائسة من فاشل"، وتطرق إلى فشل نتنياهو في التعامل مع عدة أزمات، بما في ذلك في قطاع غزة، حيث فشل في "إخراج الأحياء من قطاع غزة".وختم الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، حديثه مؤكدا أن "مصر ستبقى صامدة في مواجهة مخططات تسوية القضية الفلسطينية، أو محاولات المس بالأمن القومي المصري"، رافضا ربط الأزمة الحالية بأزمة سد النهضة أو ربط حل الأزمة الاقتصادية بقبول التهجير أو المشاركة فيه".ونشرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، بيانا عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت من خلاله أنها "لن تكون أبدا شريكة في تصفية القضية الفلسطينية، ولن تصبح بوابة لتهجير الفلسطينيين قسرا من ديارهم وأرضهم".وشددت على "الرفض التام لتهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى سواء قسريا أو طوعيا"، مجددة التأكيد على "رفضها لمحاولات إجبار الفلسطينيين على الاختيار بين البقاء تحت نيران القصف الإسرائيلي والتجويع أو الطرد من أرضهم".وشددت القاهرة على أن "تجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يظل الخيار الحتمي الذي سيفرض نفسه عاجلا أو آجلا كونه متسقا مع حق تقرير المصير وحقوق الإنسان والمنطق الإنساني وجميع القرارات الدولية ذات الصلة".وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، استدعاء نحو 60 ألف جندي احتياط وتمديد خدمة 20 ألف آخرين ضمن المرحلة الثانية من عملية "عربات جدعون" التي سينفذها في مدينة غزة، وذلك عقب مصادقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، على خطط السيطرة على المدينة.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه "في الأيام المقبلة، سيبدأ الجيش بدفع سكان مدينة غزة نحو الجنوب ضمن خطة الاحتلال التدريجي للقطاع"، موضحة أن الجيش بدأ المرحلة التمهيدية للسيطرة على المدينة وذلك عبر شن عمليات عسكرية مركزة في حي الزيتون ومنطقة جباليا، شرق مدينة غزة.وتستند الخطة إلى قرار حكومي اتخذ في 8 آب/أغسطس الجاري، بطرح مشروع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإعادة السيطرة على قطاع غزة تدريجيا، بدءا من مدينة غزة.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 64 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 161 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

