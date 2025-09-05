خبير في الشؤون الإسرائيلية لـ"سبوتنيك": تصريحات نتنياهو عن معبر رفح "لهث وراء الوهم"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: آن الأوان للاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن حراكه المعطل للسلام بين روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض مقترح حماس الأخير حول "الصفقة الشاملة، توتر بين مصر وإسرائيل يهدد إتمام صفقة الغاز الأخيرة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250905/خبير-في-الشؤون-الإسرائيلية-لـسبوتنيك-تصريحات-نتنياهو-عن-معبر-رفح-لهث-وراء-الوهم-1104553310.html
خبير في الشؤون الإسرائيلية لـ"سبوتنيك": تصريحات نتنياهو عن معبر رفح "لهث وراء الوهم"
خبير في الشؤون الإسرائيلية لـ"سبوتنيك": تصريحات نتنياهو عن معبر رفح "لهث وراء الوهم"
سبوتنيك عربي
وصف الأكاديمي المصري وخبير الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، اليوم الجمعة، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن معبر رفح وتهجير... 05.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-05T18:19+0000
2025-09-05T18:19+0000
حصري
بنيامين نتنياهو
أخبار معبر رفح
مصر
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1d/1096312291_0:0:1529:861_1920x0_80_0_0_b8020d4f5ebe6bea7b227e22175ef4cf.jpg
وأشار في حديثه لـ "سبوتنيك"، إلى أن نتنياهو يحاول عبثا استمالة الرأي العام الإسرائيلي الذي "هجر الإعلام الإسرائيلي"، بحثا عن منصات بديلة هربا من الرقابة، وأوضح أن محاولات نتنياهو في "إلهاء الرأي العام الداخلي" تأتي في ظل معارضته الواسعة من قبل قطاعات مختلفة، بما في ذلك القضاء وقادة الجيش السابقين والحاليين.وتطرق الدكتور أنور إلى الآثار السلبية لهذه السياسات على المجتمع الإسرائيلي، مشيرا إلى أن أجواء "صفارات الإنذار" المستمرة طاردة للهجرة، مما أدى إلى "هجرة عكسية، خاصة للعقول في مجالات نادرة مثل الطب والحاسب الآلي"، مؤكداً وجود "نزيف في هذه الخبرات والتخصصات".وفي تحذير شديد اللهجة، أكد الدكتور أحمد فؤاد أنور أن "الصدام مع مصر سيكون أمرا مروعا"، وشدد على أن مصر "قريبة، ولديها خط مواجهة طويل مع الجانب الإسرائيلي، ولديها استعداد مبكر لكل السيناريوهات، كما قامت بتنويع مصادر السلاح وإدارة أزمات أخطر ومرت منها".وكشف الدكتور أنور عن أن "نتنياهو كان يعول على مخططات التهجير لتحقيق حلمه الأساسي"، معتقدا أن مصر "ستتعرض لهجمات إرهابية أو أن نظام الإخوان سيتولى قيادتها لتلبية الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية، إلا أن مصر بوعيها لفظت هذا النظام الإخواني في عام واحد وترفض الضغوط الأمريكية منذ بدء العدوان على قطاع غزة، بل وحذرت من سياسات حكومة نتنياهو قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 في القدس الشرقية والضفة الغربية".وذكّر الدكتور أنور بأن "مصر في لحظات ضعفها بعد حرب 5 يونيو/ حزيران 1967 والنكسة، استفاقت سريعا، ولقّنت إسرائيل درسا لا تنساه، والجرح لا يزال مفتوحا، مؤكدا أن "مصر أقوى من انتصارات حرب أكتوبر عام 1973، باستعداد مبكر ووعي استراتيجي متخصص ودبلوماسية محنكة وقيادة سياسية تجيد إدارة الأزمات فلا تخضع للابتزاز".واعتبر أن "استعانة نتنياهو بمنصة "تلغرام"، واستعانته بأبواق عالمية لتشويه مصر، واتهاماته ضد مصر، واستدعاء أمريكا للضغط على مصر، لن يجدي نفعا"، واصفا هذه المحاولات بأنها "يائسة من فاشل"، وتطرق إلى فشل نتنياهو في التعامل مع عدة أزمات، بما في ذلك في قطاع غزة، حيث فشل في "إخراج الأحياء من قطاع غزة".وختم الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، حديثه مؤكدا أن "مصر ستبقى صامدة في مواجهة مخططات تسوية القضية الفلسطينية، أو محاولات المس بالأمن القومي المصري"، رافضا ربط الأزمة الحالية بأزمة سد النهضة أو ربط حل الأزمة الاقتصادية بقبول التهجير أو المشاركة فيه".ونشرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، بيانا عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت من خلاله أنها "لن تكون أبدا شريكة في تصفية القضية الفلسطينية، ولن تصبح بوابة لتهجير الفلسطينيين قسرا من ديارهم وأرضهم".وشددت على "الرفض التام لتهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى سواء قسريا أو طوعيا"، مجددة التأكيد على "رفضها لمحاولات إجبار الفلسطينيين على الاختيار بين البقاء تحت نيران القصف الإسرائيلي والتجويع أو الطرد من أرضهم".وشددت القاهرة على أن "تجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يظل الخيار الحتمي الذي سيفرض نفسه عاجلا أو آجلا كونه متسقا مع حق تقرير المصير وحقوق الإنسان والمنطق الإنساني وجميع القرارات الدولية ذات الصلة".وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، استدعاء نحو 60 ألف جندي احتياط وتمديد خدمة 20 ألف آخرين ضمن المرحلة الثانية من عملية "عربات جدعون" التي سينفذها في مدينة غزة، وذلك عقب مصادقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، على خطط السيطرة على المدينة.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه "في الأيام المقبلة، سيبدأ الجيش بدفع سكان مدينة غزة نحو الجنوب ضمن خطة الاحتلال التدريجي للقطاع"، موضحة أن الجيش بدأ المرحلة التمهيدية للسيطرة على المدينة وذلك عبر شن عمليات عسكرية مركزة في حي الزيتون ومنطقة جباليا، شرق مدينة غزة.وتستند الخطة إلى قرار حكومي اتخذ في 8 آب/أغسطس الجاري، بطرح مشروع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإعادة السيطرة على قطاع غزة تدريجيا، بدءا من مدينة غزة.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 64 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 161 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
https://sarabic.ae/20250905/مصر-تستهجن-تصريحات-نتنياهو-بشأن-تهجير-الفلسطينيين-عبر-معبر-رفح-1104535792.html
https://sarabic.ae/20250904/نتنياهو-مستعد-لفتح-معبر-رفح-للفلسطينيين-لكن-سيتم-إغلاقه-فورا-من-مصر-1104515564.html
https://sarabic.ae/20250904/مسؤول-مصري-ردا-على-استفزاز-نتنياهو-للقاهرة-أنت-الخاسر-وتحمل-النتائج-1104507973.html
أخبار معبر رفح
مصر
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1d/1096312291_0:0:1357:1018_1920x0_80_0_0_64aa8afb1ccb7d3981c5fd7479f26bdd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, بنيامين نتنياهو, أخبار معبر رفح, مصر, إسرائيل
حصري, بنيامين نتنياهو, أخبار معبر رفح, مصر, إسرائيل

خبير في الشؤون الإسرائيلية لـ"سبوتنيك": تصريحات نتنياهو عن معبر رفح "لهث وراء الوهم"

18:19 GMT 05.09.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenbergرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
حصري
وصف الأكاديمي المصري وخبير الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، اليوم الجمعة، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن معبر رفح وتهجير الفلسطنيين بأنها "تلهث وراء الوهم"، مؤكدا أن إسرائيل تتجه نحو الهاوية في ظل قيادته الفاشلة.
وأشار في حديثه لـ "سبوتنيك"، إلى أن نتنياهو يحاول عبثا استمالة الرأي العام الإسرائيلي الذي "هجر الإعلام الإسرائيلي"، بحثا عن منصات بديلة هربا من الرقابة، وأوضح أن محاولات نتنياهو في "إلهاء الرأي العام الداخلي" تأتي في ظل معارضته الواسعة من قبل قطاعات مختلفة، بما في ذلك القضاء وقادة الجيش السابقين والحاليين.
وكشف أن "74% من الرأي العام الإسرائيلي يطالب بصفقة تبادل فورية وغير مشروطة، ويدرك أن نتنياهو يعرقل صفقات وقف إطلاق النار، ولم يلتزم بالاتفاقيات السابقة، بل حول إسرائيل إلى "معسكر أو ميدان رماية".
وتطرق الدكتور أنور إلى الآثار السلبية لهذه السياسات على المجتمع الإسرائيلي، مشيرا إلى أن أجواء "صفارات الإنذار" المستمرة طاردة للهجرة، مما أدى إلى "هجرة عكسية، خاصة للعقول في مجالات نادرة مثل الطب والحاسب الآلي"، مؤكداً وجود "نزيف في هذه الخبرات والتخصصات".
فلسطينيون يحملون أكياس الدقيق المأخوذة من قافلة مساعدات إنسانية في طريقها إلى مدينة غزة، على مشارف بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 1 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
مصر تستهجن تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح
12:56 GMT
وفي تحذير شديد اللهجة، أكد الدكتور أحمد فؤاد أنور أن "الصدام مع مصر سيكون أمرا مروعا"، وشدد على أن مصر "قريبة، ولديها خط مواجهة طويل مع الجانب الإسرائيلي، ولديها استعداد مبكر لكل السيناريوهات، كما قامت بتنويع مصادر السلاح وإدارة أزمات أخطر ومرت منها".
وكشف الدكتور أنور عن أن "نتنياهو كان يعول على مخططات التهجير لتحقيق حلمه الأساسي"، معتقدا أن مصر "ستتعرض لهجمات إرهابية أو أن نظام الإخوان سيتولى قيادتها لتلبية الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية، إلا أن مصر بوعيها لفظت هذا النظام الإخواني في عام واحد وترفض الضغوط الأمريكية منذ بدء العدوان على قطاع غزة، بل وحذرت من سياسات حكومة نتنياهو قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 في القدس الشرقية والضفة الغربية".

وأكد أن "نتنياهو وأسرته غير المنتخبة وعصابته يقودون إسرائيل إلى الهاوية"، مشيرا إلى أن "حركة "كاخ الإرهابية" التي ينتمي إليها بعض أعضاء الحكومة، هي إرهابية حتى وفق القانون الإسرائيلي"، وشدد على أن "لا قدرات إسرائيل تسمح ولا الجرائم التي قامت بها تسمح، ولا محاولات الضغط على مصر تسمح بتنفيذ هذه المخططات".

وذكّر الدكتور أنور بأن "مصر في لحظات ضعفها بعد حرب 5 يونيو/ حزيران 1967 والنكسة، استفاقت سريعا، ولقّنت إسرائيل درسا لا تنساه، والجرح لا يزال مفتوحا، مؤكدا أن "مصر أقوى من انتصارات حرب أكتوبر عام 1973، باستعداد مبكر ووعي استراتيجي متخصص ودبلوماسية محنكة وقيادة سياسية تجيد إدارة الأزمات فلا تخضع للابتزاز".
واعتبر أن "استعانة نتنياهو بمنصة "تلغرام"، واستعانته بأبواق عالمية لتشويه مصر، واتهاماته ضد مصر، واستدعاء أمريكا للضغط على مصر، لن يجدي نفعا"، واصفا هذه المحاولات بأنها "يائسة من فاشل"، وتطرق إلى فشل نتنياهو في التعامل مع عدة أزمات، بما في ذلك في قطاع غزة، حيث فشل في "إخراج الأحياء من قطاع غزة".
وختم الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، حديثه مؤكدا أن "مصر ستبقى صامدة في مواجهة مخططات تسوية القضية الفلسطينية، أو محاولات المس بالأمن القومي المصري"، رافضا ربط الأزمة الحالية بأزمة سد النهضة أو ربط حل الأزمة الاقتصادية بقبول التهجير أو المشاركة فيه".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
نتنياهو: مستعد لفتح معبر رفح للفلسطينيين لكن سيتم إغلاقه فورا من مصر
أمس, 18:35 GMT
وأدانت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن تهجير الفلسطينيين من معبر رفح.
ونشرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، بيانا عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت من خلاله أنها "لن تكون أبدا شريكة في تصفية القضية الفلسطينية، ولن تصبح بوابة لتهجير الفلسطينيين قسرا من ديارهم وأرضهم".
وشددت على "الرفض التام لتهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى سواء قسريا أو طوعيا"، مجددة التأكيد على "رفضها لمحاولات إجبار الفلسطينيين على الاختيار بين البقاء تحت نيران القصف الإسرائيلي والتجويع أو الطرد من أرضهم".
وأفاد بيان الخارجية المصرية بأن "الممارسات الإسرائيلية تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وترقى لجرائم التطهير العرقي"، مطالبا المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم بقائه على أرضه في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وشددت القاهرة على أن "تجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يظل الخيار الحتمي الذي سيفرض نفسه عاجلا أو آجلا كونه متسقا مع حق تقرير المصير وحقوق الإنسان والمنطق الإنساني وجميع القرارات الدولية ذات الصلة".
وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، استدعاء نحو 60 ألف جندي احتياط وتمديد خدمة 20 ألف آخرين ضمن المرحلة الثانية من عملية "عربات جدعون" التي سينفذها في مدينة غزة، وذلك عقب مصادقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، على خطط السيطرة على المدينة.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه "في الأيام المقبلة، سيبدأ الجيش بدفع سكان مدينة غزة نحو الجنوب ضمن خطة الاحتلال التدريجي للقطاع"، موضحة أن الجيش بدأ المرحلة التمهيدية للسيطرة على المدينة وذلك عبر شن عمليات عسكرية مركزة في حي الزيتون ومنطقة جباليا، شرق مدينة غزة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
مسؤول مصري ردا على استفزاز نتنياهو للقاهرة: أنت الخاسر وتحمل النتائج
أمس, 14:15 GMT
وتستند الخطة إلى قرار حكومي اتخذ في 8 آب/أغسطس الجاري، بطرح مشروع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإعادة السيطرة على قطاع غزة تدريجيا، بدءا من مدينة غزة.
وتتضمن خطة السيطرة على مدينة غزة تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 64 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 161 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала