هربت من الحرب على غزة...ريم حامد تحيي مشروعا للأكلات الفلسطينية في تونس

بعد أن دمر القصف الإسرائيلي بيتها وحوّل حيّها إلى ركام، وجدت الفلسطينية ريم حامد نفسها مضطرة لمغادرة قطاع غزة برفقة أبنائها الستة بحثا عن ملاذ آمن. حملت معها... 09.09.2025, سبوتنيك عربي

فلسطين المحتلة

تونس

قطاع غزة

أكلات

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/08/1104614514_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_6edb7ce3fdaa55f1b8e5ecceefa27923.jpg

كان شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2023، محطة فاصلة في حياتها، يومها غادرت غزة بعدما صارت السماء نذير موت، والأرض حفرة واسعة من أنقاض. على متن طائرة إجلاء خصصتها الرئاسة التونسية، حملت ريم أبناءها بعيدا عن الدمار، فيما تركت زوجها هناك ليحرس ما تبقى من حياة تحت الحصار.وكانت رحلة الإجلاء التي أجلت ريم وأبناءها وغيرهم من أبناء غزة، من أوائل الرحلات نحو تونس في كانون الثاني/يناير 2023، وحملت 39 شخصا بينهم 29 جريحا باشرت المستشفيات التونسية علاجهم. بالنسبة لهؤلاء، كما لريم، لم تكن تونس مجرد محطة عابرة، بل أرض نجاة فتحت أبوابها في زمن أغلقت فيه الأبواب على غزة التي يفرض عليها الاحتلال الإسرائيلي حصارا خانقا.تعزيز التراث الفلسطينيقبل أن تعصف الحرب ببيتها وأحلامها، كانت ريم حامد تعيش حياة مليئة بالعطاء في غزة. عملت معلمة في مدارس "أونروا"، وصممت عروضا استعراضية، ونسّقت مهرجانات ثقافية جمعت بين الفن والذاكرة. كانت تؤمن أن التراث هو ما يبقي الشعوب حية في وجه الموت.حين وصلت إلى تونس، أقامت حامد في البداية داخل دار الشباب في محافظة نابل حيث تكفلت الدولة التونسية بمصاريف اللاجئين. ومع مرور الوقت، استقرت في منزل للإيجار برفقة أبنائها الستة، محاولة أن تعيد بناء نظام حياتها من جديد، بين الحنين الذي يسكنها والواقع الذي يفرض عليها مسؤوليات لا تنتهي.وتضيف: "خلال هذه الفترة افتقدت فلسطين وأهلها وتقاليدها، وأدركت أكثر من أي وقت مضى أهمية تعزيز التراث الفلسطيني. لذلك قررت أن أنشئ مشروعا يعرف بهذا التراث في تونس، حتى يبقى حاضرا في وجدان الناس أينما كانوا".كانت تشعر حامد دوما أن امتلاكها لهذه المهارات دون استثمارها نوع من التخاذل أمام محاولات طمس الهوية الفلسطينية، فتقول: "لدي من الخبرة ما يكفي لأقدم أشهر الأكلات الفلسطينية وأُعرّف بهذا التراث القيم الذي يحاول الاحتلال محوه. لكن مشاهد الدمار في القطاع والمجاعة التي يعيشها الناس هناك كانت تثقلني، وتقيد قدرتي على المضي في هذه الخطوة".مساحة لإحياء الذاكرةفي حديثها مع "سبوتنيك"، كشفت حامد أنها قررت أن تحول حلمها إلى واقع بفتح مطعم صغير يحمل اسما لافتا: "كوزينا فلسطين". أرادته أكثر من مجرد مطبخ، بل مساحة تحفظ نكهة الأرض البعيدة، وتعيد إحياء هوية يحاول الاحتلال طمسها.تقول حامد بابتسامة ممزوجة بالفخر: "بما أنني محبة للرياضة وأحرص على عيش حياة صحية، قررت أن تكون الحلويات التي أعدها خالية من السكر وصحية. فوجئت بمدى استحسان الجيران للفكرة، وهو ما شجعني على المضي قدما".وفي منزلها الذي يرفرف فيه العلم الفلسطيني فوق الجدران وتتدلى ألوانه على كتفيها، تضيف: "كلما سنحت لي الفرصة لأتحدث عن فلسطين لا أريد أن أتوقف. منذ وصولي إلى تونس وأنا أحلم بمشروع يعيد التراث الفلسطيني إلى الحياة، حتى تبقى فلسطين حاضرة في تفاصيلنا اليومية".تطمح حامد اليوم إلى ما هو أبعد من مطبخ منزلي، تحلم بمطعم واسع في قلب تونس، جدرانه مزركشة بالرايات الفلسطينية، ليصبح قبلة لكل تونسي يختزن في داخله حب القضية الفلسطينية، ولكل غريب يريد أن يتذوق طعم فلسطين كما لم يعرفه من قبل.غزة "بوصلتنا"رغم البعد والمسافات، لا تفارق غزة قلب ريم حامد ولا تغيب عن لسانها. زوجها ما زال هناك، بين الركام وأصوات الانفجارات. إذ تقول بصوت يختلط فيه القلق بالأمل: "لقد وجدت صعوبة كبيرة في الحصول على أي خبر عنه حين اشتد القصف وانقطعت شبكات الاتصال. وحتى الآن ما زالت الأخبار عنه نادرة، تكاد تكون منقطعة كليا. أعيش بين رجاء أن يكون بخير وخوف أن يكون أحد الأرقام المجهولة التي تذيعها نشرات الأخبار".وأضافت: "لقد شاهدت التونسيين كيف احتضنوا القضية الفلسطينية، وكيف كان تضامنهم صادقا وعفويا كانت غزة بالفعل بوصلتهم، وكل تظاهرة أو مبادرة إنسانية هنا كانت تؤكد أن فلسطين ليست وحدها".تستحضر حامد مشاهد التضامن الشعبي: حملات التبرع، الوقفات الاحتجاجية، والأعلام الفلسطينية التي ارتفعت في الشوارع التونسية وكأنها قطعة من غزة انتقلت إلى الضفة الأخرى من المتوسط.ومن تونس، يتهيأ أسطول الصمود المغاربي للإبحار يوم الأربعاء المقبل، في اتجاه القطاع، لينضم إلى الأسطول العالمي الذي انطلق مطلع سبتمبر من برشلونة، بمشاركة ناشطين ومتطوعين من أكثر من أربعين دولة. بالنسبة لريم حامد، هذه المبادرات ليست مجرد أخبار تتلى، بل هي شريان حياة يربطها بزوجها وأهلها هناك، ورسالة أمل بأن غزة مهما نزفت، ستبقى حاضرة في الضمير الإنساني.

فلسطين المحتلة

تونس

قطاع غزة

