تضامنا مع الصحفيين في غزة… الصحافة التونسية تنخرط في الحملة الدولية للمطالبة بوقف استهداف الصحفيين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
الصليب الأحمر: الإخلاء الجماعي لمدينة غزة مستحيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القرار الذي اتخذه الرئيس الإندونيسي مناسبا لإرضاء الشارع وكبح الفاسدين
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التوجه الإفريقي نحو روسيا هو من أجل مواجهة التحديات الأمنية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250901/تضامنا-مع-الصحفيين-في-غزة-الصحافة-التونسية-تنخرط-في-الحملة-الدولية-للمطالبة-بوقف-استهداف-الصحفيين-1104394476.html
تضامنا مع الصحفيين في غزة… الصحافة التونسية تنخرط في الحملة الدولية للمطالبة بوقف استهداف الصحفيين
تضامنا مع الصحفيين في غزة… الصحافة التونسية تنخرط في الحملة الدولية للمطالبة بوقف استهداف الصحفيين
سبوتنيك عربي
تصدرت القضية الفلسطينية، اليوم الاثنين، واجهات الإعلام التونسي في مبادرة تضامنية غير مسبوقة على الصعيد الدولي، تُوصف بأنها الأوسع في تاريخ الصحافة العالمية،... 01.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-01T19:15+0000
2025-09-01T19:15+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
غزة
أخبار تونس اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103885536_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1c465772f644ab38716342cc7c044b8c.jpg
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في طليعة المشاركين، حيث أصدرت بيانا حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، دعت فيه وسائل الإعلام التونسية إلى الانخراط الكثيف في هذه الحملة، مؤكدة أن "التضامن بين الصحفيين في العالم ليس مجرد موقف رمزي، بل جزء من معركة من أجل حرية التعبير وكرامة المهنة، ومن أجل حماية مستقبل الصحافة كأداة لكشف الحقيقة ومساءلة السلطات".وشددت نقابة الصحفيين التونسيين على أن ما يتعرض له الصحفيون في غزة ليس سوى رسالة ترهيب موجهة إلى كل صحفي في العالم، معتبرة أن "الدفاع عن الزملاء في القطاع هو دفاع عن الحق المهني لكل صحفي يسعى لأداء واجبه بحرية واستقلالية". كما دعت إلى تغطية متواصلة للجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في غزة والأراضي الفلسطينية، وإلى استضافة خبراء حقوقيين وصحفيين فلسطينيين لتقديم شهادات وتحليلات ميدانية موثوقة، إضافة إلى الانخراط النشط في حملات التضامن الرقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير في الرأي العام المحلي والدولي. حملة دولية لكسر الحصار الإعلامي وقد لقيت الدعوة التي أطلقتها منظمة "مراسلون بلا حدود" تفاعلا واسعا بين الإعلاميين التونسيين، الذين بادروا بنشر أخبار متعلقة بوقف إطلاق النار وإعادة نشر بيان النقابة على صفحاتهم الرسمية في مواقع التواصل وبقية المنصات الرقمية.وأضافت: "على وسائل الإعلام التونسية أن تفتح برامجها لاستضافة خبراء في القانون الدولي لتقديم شهادات ميدانية حول الاستهداف المباشر للصحفيين في غزة”" وبيّنت اللواتي، أن النقابة طالبت الصحفيين التونسيين بإنتاج مواد مكتوبة ومرئية توثق شجاعة صحفيي القطاع في نقل الحقيقة من تحت الركام وتحت القصف. وذكّرت أن ما يحدث في غزة ليس مجرد عدوان على الشعب الفلسطيني، بل اعتداء منهجي على الصحافة الحرة والحق في الوصول إلى المعلومات، مؤكدة أنّ استهداف الصحفيين وهم يحملون شارات واضحة ومعدات ظاهرة يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني.غزة في افتتاحيات الصحف التونسيةومنذ صباح اليوم الاثنين، الأول من سبتمبر/أيلول، عجّت منصات التواصل الاجتماعي في تونس بدعوات التضامن مع الصحفيين الفلسطينيين ووقف إطلاق النار، فيما سارعت مؤسسات إعلامية إلى نشر بيانات دعم أو تخصيص مساحات واسعة في صفحاتها الأولى للحديث عن معاناة القطاع. وأوضحت عضو المكتب التنفيذي في نقابة الصحفيين التونسيين، جهان اللواتي، في تصريحها لـ"سبوتنيك" أن عددا من وسائل الإعلام التونسية استجابت لدعوة النقابة، منها صحيفة "صوت الشعب"، وصحيفة "الشعب نيوز"، وموقعي "الكتيبة" و"نواة"، إلى جانب عدد من الإذاعات الخاصة والاذاعات العمومية والتلفزة الوطنية معربة عن أملها في أن ينخرط الإعلام العمومي بدوره في هذه المبادرة.وأضافت: "ما نشهده اليوم محاولة منهجية لإسكات الصوت الفلسطيني، وهو ما يستدعي موقفا مهنيا وأخلاقيا واضحا من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في كل أنحاء العالم". وتواصل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين دعواتها لكل الهياكل المهنية في قطاع الإعلام للانضمام إلى هذه الحملة الدولية وتنظيم الفعاليات الممكنة لإدانة استهداف الصحافة الفلسطينية وتقديم الدعم المادي والمعنوي لها. آمال معلّقة على أسطول الصمودبالتوازي مع الحملة الإعلامية، تتواصل التحركات الشعبية في تونس المطالبة برفع الحصار عن غزة، حيث تتجه الأنظار إلى أسطول الصمود العالمي الذي أبحر من مدينة برشلونة الإسبانية أمس الأحد محمّلا بمساعدات إنسانية وناشطين، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عام 2007. ويضم الأسطول عشرات القوارب والسفن من عدة دول، تقلّ مئات النشطاء من 44 دولة، إضافة إلى مشاركة أكثر من 30 ألف شخص في الفعاليات المساندة لانطلاقه. وتشمل المبادرة أربع حركات شعبية: الحركة العالمية نحو غزة، تحالف أسطول الحرية، أسطول الصمود المغاربي، ومبادرة صمود نوسانتارا (الشرق آسيوية). وبحسب بيانات الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، فقد أودت الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول بحياة أكثر من 64 ألف فلسطيني، بينهم 254 صحفياً وصحفية قُتلوا عمدا أثناء تأدية واجبهم المهني، في محاولة إسرائيلية لطمس الحقيقة وإسكات الشهود.
https://sarabic.ae/20250901/سلوفينيا-تدين-الصمت-الأوروبي-تجاه-الأزمة-الإنسانية-في-غزة-1104376989.html
https://sarabic.ae/20250901/مجلس-التعاون-الخليجي-يطالب-بوقف-فوري-لإطلاق-النار-في-غزة-1104387835.html
https://sarabic.ae/20250901/حماس-تعلق-على-الخطة-الأمريكية-قطاع-غزة-ليس-للبيع-1104381092.html
https://sarabic.ae/20250901/مصر-الحرب-الإسرائيلية-على-قطاع-غزة-أصبحت-حربا-للتجويع-1104377836.html
غزة
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103885536_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f71cead404f9e0514a2449880c897dd2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, غزة, أخبار تونس اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, غزة, أخبار تونس اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

تضامنا مع الصحفيين في غزة… الصحافة التونسية تنخرط في الحملة الدولية للمطالبة بوقف استهداف الصحفيين

19:15 GMT 01.09.2025
© AP Photoأوضاع المدنيين في قطاع غزة
أوضاع المدنيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
حصري
تصدرت القضية الفلسطينية، اليوم الاثنين، واجهات الإعلام التونسي في مبادرة تضامنية غير مسبوقة على الصعيد الدولي، تُوصف بأنها الأوسع في تاريخ الصحافة العالمية، للمطالبة بوقف استهداف الصحفيين الفلسطينيين، وفتح المجال أمام الإعلام الدولي المستقل لدخول قطاع غزة.
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في طليعة المشاركين، حيث أصدرت بيانا حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، دعت فيه وسائل الإعلام التونسية إلى الانخراط الكثيف في هذه الحملة، مؤكدة أن "التضامن بين الصحفيين في العالم ليس مجرد موقف رمزي، بل جزء من معركة من أجل حرية التعبير وكرامة المهنة، ومن أجل حماية مستقبل الصحافة كأداة لكشف الحقيقة ومساءلة السلطات".
وشددت نقابة الصحفيين التونسيين على أن ما يتعرض له الصحفيون في غزة ليس سوى رسالة ترهيب موجهة إلى كل صحفي في العالم، معتبرة أن "الدفاع عن الزملاء في القطاع هو دفاع عن الحق المهني لكل صحفي يسعى لأداء واجبه بحرية واستقلالية".
فلسطينيون يحملون أكياس الدقيق المأخوذة من قافلة مساعدات إنسانية في طريقها إلى مدينة غزة، على مشارف بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 1 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
سلوفينيا تدين الصمت الأوروبي تجاه الأزمة الإنسانية في غزة
13:11 GMT
كما دعت إلى تغطية متواصلة للجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في غزة والأراضي الفلسطينية، وإلى استضافة خبراء حقوقيين وصحفيين فلسطينيين لتقديم شهادات وتحليلات ميدانية موثوقة، إضافة إلى الانخراط النشط في حملات التضامن الرقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير في الرأي العام المحلي والدولي.

حملة دولية لكسر الحصار الإعلامي

وقد لقيت الدعوة التي أطلقتها منظمة "مراسلون بلا حدود" تفاعلا واسعا بين الإعلاميين التونسيين، الذين بادروا بنشر أخبار متعلقة بوقف إطلاق النار وإعادة نشر بيان النقابة على صفحاتهم الرسمية في مواقع التواصل وبقية المنصات الرقمية.

وفي حديثها لـ"سبوتنيك"، أكدت عضو المكتب التنفيذي في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، جيهان اللواتي، أن النقابة تنخرط بشكل كامل في هذه الحملة الدولية، داعية الصحف المكتوبة والمواقع الإلكترونية إلى تخصيص صفحاتها الأولى ومحتوياتها الرقمية لعرض معاناة الصحفيين الفلسطينيين.

أوضاع المدنيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
مجلس التعاون الخليجي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
16:59 GMT
وأضافت: "على وسائل الإعلام التونسية أن تفتح برامجها لاستضافة خبراء في القانون الدولي لتقديم شهادات ميدانية حول الاستهداف المباشر للصحفيين في غزة”"
وبيّنت اللواتي، أن النقابة طالبت الصحفيين التونسيين بإنتاج مواد مكتوبة ومرئية توثق شجاعة صحفيي القطاع في نقل الحقيقة من تحت الركام وتحت القصف.
وذكّرت أن ما يحدث في غزة ليس مجرد عدوان على الشعب الفلسطيني، بل اعتداء منهجي على الصحافة الحرة والحق في الوصول إلى المعلومات، مؤكدة أنّ استهداف الصحفيين وهم يحملون شارات واضحة ومعدات ظاهرة يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني.

غزة في افتتاحيات الصحف التونسية

ومنذ صباح اليوم الاثنين، الأول من سبتمبر/أيلول، عجّت منصات التواصل الاجتماعي في تونس بدعوات التضامن مع الصحفيين الفلسطينيين ووقف إطلاق النار، فيما سارعت مؤسسات إعلامية إلى نشر بيانات دعم أو تخصيص مساحات واسعة في صفحاتها الأولى للحديث عن معاناة القطاع.
وأوضحت عضو المكتب التنفيذي في نقابة الصحفيين التونسيين، جهان اللواتي، في تصريحها لـ"سبوتنيك" أن عددا من وسائل الإعلام التونسية استجابت لدعوة النقابة، منها صحيفة "صوت الشعب"، وصحيفة "الشعب نيوز"، وموقعي "الكتيبة" و"نواة"، إلى جانب عدد من الإذاعات الخاصة والاذاعات العمومية والتلفزة الوطنية معربة عن أملها في أن ينخرط الإعلام العمومي بدوره في هذه المبادرة.

وفي السياق ذاته، قالت الصحفية التونسية إيمان سكوحي، في تصريح لـ"سبوتنيك" إن "الكاميرا في فلسطين اليوم تتلطخ بدماء الأبرياء، والكلمة الحرة تواجه أبشع أشكال القمع، فيما يجد الصحفي الفلسطيني نفسه وجها لوجه أمام آلة القتل الإسرائيلية".

أوضاع المدنيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
"حماس" تعلق على الخطة الأمريكية: قطاع غزة ليس للبيع
15:05 GMT
وأضافت: "ما نشهده اليوم محاولة منهجية لإسكات الصوت الفلسطيني، وهو ما يستدعي موقفا مهنيا وأخلاقيا واضحا من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في كل أنحاء العالم".
وأشارت إلى أن الدفاع عن حرية الصحفيين في غزة هو دفاع عن جوهر المهنة وعن القيم الإنسانية، داعية إلى مزيد من التنسيق مع الصحفيين في الأراضي الفلسطينية لإيصال صوتهم على مختلف المنصات التونسية.
وتواصل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين دعواتها لكل الهياكل المهنية في قطاع الإعلام للانضمام إلى هذه الحملة الدولية وتنظيم الفعاليات الممكنة لإدانة استهداف الصحافة الفلسطينية وتقديم الدعم المادي والمعنوي لها.

آمال معلّقة على أسطول الصمود

بالتوازي مع الحملة الإعلامية، تتواصل التحركات الشعبية في تونس المطالبة برفع الحصار عن غزة، حيث تتجه الأنظار إلى أسطول الصمود العالمي الذي أبحر من مدينة برشلونة الإسبانية أمس الأحد محمّلا بمساعدات إنسانية وناشطين، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عام 2007.
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
مصر: الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أصبحت حربا للتجويع
13:35 GMT
ويضم الأسطول عشرات القوارب والسفن من عدة دول، تقلّ مئات النشطاء من 44 دولة، إضافة إلى مشاركة أكثر من 30 ألف شخص في الفعاليات المساندة لانطلاقه.
وتشمل المبادرة أربع حركات شعبية: الحركة العالمية نحو غزة، تحالف أسطول الحرية، أسطول الصمود المغاربي، ومبادرة صمود نوسانتارا (الشرق آسيوية).
وبحسب بيانات الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، فقد أودت الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول بحياة أكثر من 64 ألف فلسطيني، بينهم 254 صحفياً وصحفية قُتلوا عمدا أثناء تأدية واجبهم المهني، في محاولة إسرائيلية لطمس الحقيقة وإسكات الشهود.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала