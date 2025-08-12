https://sarabic.ae/20250812/تونس-مبادرة-برلمانية-جديدة-تجرم-التطبيع-مع-إسرائيل-وإضراب-جماعي-لسياسيين-تضامنا-مع-غزة-1103626289.html

تونس.. مبادرة برلمانية جديدة تجرم التطبيع مع إسرائيل وإضراب جماعي لسياسيين تضامنا مع غزة

تونس.. مبادرة برلمانية جديدة تجرم التطبيع مع إسرائيل وإضراب جماعي لسياسيين تضامنا مع غزة

تشهد أروقة البرلمان التونسي حراكا تشريعيا جديدا يتمثل في مبادرة تشريعية جديدة تهدف إلى "تجريم التطبيع مع إسرائيل"، في ظل تصاعد الحرب والتجويع في قطاع غزة... 12.08.2025, سبوتنيك عربي

المبادرة، التي يبدو أنها تحظى بتأييد واسع من النواب، تأتي استجابة لمناخ شعبي وسياسي يرفض أي شكل من أشكال التطبيع، خاصة في ظل الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.وتتضمن المبادرة تعديل أحد فصول المجلة الجزائية، عبر إضافة فقرة "تُجرّم صراحة التعامل أو إقامة أي شكل من أشكال العلاقة مع إسرائيل، وذلك استنادًا إلى الفصل 60 من قانون العقوبات التونسي"، الذي ينصّ على أنه "يعد خائنا ويعاقب بالإعدام كل تونسي حمل السلاح ضد البلاد التونسية في صفوف العدو، وكل تونسي اتصل بدولة أجنبية ليدفعها إلى القيام بأعمال عدوانية ضد البلاد التونسية أو ليوفر لها الوسائل لذلك بأي وجه كان، وكل تونسي يسلم إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها جنودًا تونسيين أو أراضي أو مدنا أو حصونا أو منشآت أو مراكز أو مخازن أو ترسانات أو عتادا أو ذخائر أو بواخر أو طائرات على ملك البلاد التونسية".ويبدو أن هذا التوجه التشريعي يتماشى مع دعوة سابقة للرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي حثّ على الاستعانة بالفصل المذكور لصياغة "قانون يُجرم التطبيع مع إسرائيل"، بعد أن كانت تونس قد شهدت مبادرة مماثلة في فترة برلمانية سابقة، توقفت قبل أن ترى النور.وتأتي هذه المبادرة الجديدة في لحظة مشحونة، حيث يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة بوتيرة متصاعدة، متسبّبا في مجازر ودمار واسع، ومترافقا مع سياسة ممنهجة لمنع إدخال المساعدات الإنسانية، ما أفضى إلى وضع كارثي يُوصف بـ"حرب التجويع"، التي تستهدف أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين في القطاع.اجماع برلماني على تجريم التطبيعوقالت النائبة في البرلمان التونسي بسمة الهمامي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "أكثر من 70 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية سيتقدمون بمشروع قانون جديد يهدف إلى تجريم التطبيع مع إسرائيل، في خطوة تعكس شبه إجماع سياسي نادر داخل البرلمان على هذه المسألة".وأوضحت النائبة في البرلمان التونسي أن "المبادرة تتضمن تعديل أحد فصول المجلة الجزائية عبر إضافة فقرة تُجرم التطبيع وتعتبره "خيانة عظمى"، مشيرة إلى أن النص المقترح يستند إلى الفصل 60 من قانون العقوبات التونسي، الذي يقر عقوبة الإعدام بحق كل تونسي يتعاون مع العدو أو يقدم له دعما بأي شكل كان، سواء عبر تسليم أراض أو منشآت أو عتاد أو معلومات".وبحسب الهمامي، من المنتظر أن يُحال المشروع إلى مكتب البرلمان بعد العطلة البرلمانية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مع توقعات بأن يتم التسريع في برمجة جلسة عامة للمصادقة عليه، خاصة في ظل الزخم الشعبي والسياسي الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع.كما ذكّرت "بدعوة الرئيس قيس سعيّد السابقة إلى الاستعانة بالفصل 60 لصياغة قانون يجرم التطبيع، مؤكدة أن الدبلوماسية التونسية متمسكة برفض السيطرة الإسرائيلية على القطاع وبالدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".إضراب جوع تضامنا مع الفلسطينيينبالتزامن مع ذلك، أعلن عدد من السياسيين والنشطاء والحقوقيين في تونس عن تنظيم "إضراب جماعي" عن الطعام، في خطوة رمزية تهدف إلى المطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة والتنديد بسياسة التجويع التي يتعرض لها سكانه منذ أشهر.وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، أوضحت النائبة السابقة في البرلمان مباركة عواينية البراهمي، أن "عددا من السياسيين ونشطاء المجتمع المدني سيدخلون في إضراب جوع اليوم الاربعاء، تضامنا مع الفلسطينيين الذين يواجهون حرب تجويع خانقة بعد منع دخول المساعدات الإنسانية".وبيّنت أن "الغاية من هذا التحرك الرمزي هي إيصال رسالة إلى الإنسانية جمعاء بأن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية يتحمل جزءا كبيرا من مسؤوليتها صمت الأنظمة العربية".كما أشارت البراهمي إلى أن "اختيار تاريخ 13 أغسطس/ آب، الذي يتزامن مع الاحتفال بعيد المرأة في تونس، يحمل دلالة خاصة، إذ يُراد منه توجيه رسالة تقدير وصمود إلى المرأة الفلسطينية وأطفالها الذين يموتون جوعاً".ودعت البراهمي الشعوب العربية إلى "تكثيف الضغط على إسرائيل لفتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات الغذائية والطبية والمالية إلى غزة، مطالبة بقطع العلاقات مع إسرائيل وإغلاق سفاراته في العالم العربي والإسلامي".إعادة بناء المنظومة العالميةمن زاوية أخرى، يرى المتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي، أن "ما يجري في غزة هو امتداد لسياسة إجرامية تنتهجها إسرائيل منذ نحو عامين على الأراضي الفلسطينية"، مؤكدًا أن استهداف الصحفيين يُعد "جريمة نكراء" تكشف عن نية واضحة في توسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية.وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، حمّل النابتي الإدارة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن تدمير البنية التحتية في القطاع وعن حرب التجويع التي تتسبب، يوميا، في مقتل المئات من الأطفال وكبار السن تحت القصف.ودعا النابتي جميع دول العالم إلى إعادة بناء المنظومة الدولية على أسس جديدة، تستبعد الولايات المتحدة الأمريكية من أي دور قيادي، باعتبارها "الشريك الأول في تقتيل الفلسطينيين".وأكد أن "العالم يقف اليوم أمام اختبار حاسم، يتطلب إنهاء المجازر ووقف نزيف القصف والتصدي لتغول الإدارة الأمريكية".وفي سياق تصعيد الضغط الدولي، وجّه النابتي دعوة إلى تنظيم "إضراب جوع عالمي" واعتصامات في الشوارع، تعبيرًا عن التضامن مع الفلسطينيين، ورسالة قوية إلى إسرائيل والولايات المتحدة بأن "فلسطين ليست للبيع ولا للاجتياح"، بحيب قوله.ووفق آخر المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة، فقد تجاوز عدد ضحايا الحرب منذ اندلاعها في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 61 ألف قتيل، غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما فاق عدد الجرحى أكثر من 152 ألفا، في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية. كما يواجه أكثر من مليوني فلسطيني أوضاعا إنسانية كارثية، مع استمرار الحصار ومنع دخول الغذاء والدواء والوقود، ما حوّل القطاع إلى ما يشبه "معسكر تجويع جماعي"، وفق توصيف منظمات الإغاثة الدولية.

