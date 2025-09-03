"صوت هند رجب" يتألق في مهرجان فينيسيا ويروي مأساة طفلة فلسطينية... فيديو

https://sarabic.ae/20250903/صوت-هند-رجب-يتألق-في-مهرجان-فينيسيا-ويروي-مأساة-طفلة-فلسطينية-1104478723.html
شهد مهرجان "فينيسيا السينمائي الدولي"، اليوم الأربعاء، العرض العالمي الأول لفيلم "صوت هند رجب" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، الذي يوثق مأساة الطفلة الفلسطينية...
الفيلم، الذي ينافس على جائزة الأسد الذهبي، لاقى استحسانا واسعا من النقاد والجمهور، الذين وقفوا تحية لصنّاعه في لحظة مؤثرة.ويمزج الفيلم بين التسجيلات الصوتية الأصلية وإعادة التمثيل ليروي قصة هند رجب، التي توسلت لساعات عبر الهاتف لإنقاذها من قبل مسعفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بعد مقتل عمها وعمّتها وثلاثة من أبناء عمومتها في قصف استهدف سيارتهم.ورغم حصول المسعفين على إذن لإرسال سيارة إسعاف، انقطع الاتصال بعد وصولهم، حيث قضوا بدورهم في قصف استهدف مركبتهم.
شهد مهرجان "فينيسيا السينمائي الدولي"، اليوم الأربعاء، العرض العالمي الأول لفيلم "صوت هند رجب" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، الذي يوثق مأساة الطفلة الفلسطينية البالغة من العمر خمس سنوات، والتي حوصرت داخل سيارة تحت القصف الإسرائيلي في غزة في يناير/ كانون الثاني 2024.
الفيلم، الذي ينافس على جائزة الأسد الذهبي، لاقى استحسانا واسعا من النقاد والجمهور، الذين وقفوا تحية لصنّاعه في لحظة مؤثرة.
ويمزج الفيلم بين التسجيلات الصوتية الأصلية وإعادة التمثيل ليروي قصة هند رجب، التي توسلت لساعات عبر الهاتف لإنقاذها من قبل مسعفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني
بعد مقتل عمها وعمّتها وثلاثة من أبناء عمومتها في قصف استهدف سيارتهم.
ورغم حصول المسعفين على إذن لإرسال سيارة إسعاف، انقطع الاتصال بعد وصولهم، حيث قضوا بدورهم في قصف استهدف مركبتهم.
خلال المؤتمر الصحفي للفيلم، قالت الممثلة الفلسطينية سجى الكيلاني: "قصة هند تعكس معاناة شعب بأكمله، وتطرح سؤالا مؤلما: كيف تركنا طفلة تتوسل من أجل الحياة؟"، وأضافت المخرجة كوثر بن هنية: "صوت هند ليس صرخة طفلة واحدة، بل صوت غزة كلها تستغيث. الفن يمنح الضحايا وجهًا وصوتا في مواجهة من يختزلونهم كأضرار جانبية".
حظي الفيلم بدعم عالمي لافت، مع مشاركة نجوم هوليوود مثل براد بيت، خواكين فينيكس، وروني مارا كمنتجين تنفيذيين، حيث حضروا المؤتمر الصحفي لتأكيد دعمهم.
وعند سؤال بن هنية عما إذا كان هذا الدعم يعكس "خسارة إسرائيل للمعركة الثقافية في هوليوود
"، أجابت: "آمل أن يكون لهذا الحضور معنى، فالسينما أداة قوية لإنصاف الضحايا".
أثار صوت هند، الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موجة غضب وتضامن عالمي، وصلت أصداؤها إلى احتجاجات طلابية في جامعات أمريكية.
وقال الممثل معتز ملحيس، الذي لعب دور المسعف: "سماع صوتها أثناء التصوير أعادني إلى طفولتي، لم يكن تمثيلا بل تجربة إنسانية عميقة".
يستعد الفيلم لعرضه في مهرجان تورونتو السينمائي، كما اختير لتمثيل تونس في سباق الأوسكار لأفضل فيلم دولي.
وأكدت بن هنية، التي سبق أن رُشحت للأوسكار عن فيلميها "الرجل الذي باع جلده" و"بنات ألفة"، أن "صوت هند رجب" وُلد من شعور بالغضب والعجز، لكنه يمثل صرخة ضد "الإبادة الجماعية"، مشددة على أن الفن يبقى أداة لاستعادة الإنسانية.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصرّ على مواصلة القتال، وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة السيطرة على مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تزيد من معاناة سكان القطاع، الذين قتلت الحرب منهم نحو 60 ألف شخص وأصابت نحو 163 ألفا آخرين.