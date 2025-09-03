"صوت هند رجب" يتألق في مهرجان فينيسيا ويروي مأساة طفلة فلسطينية... فيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: مكافحة تهريب المخدرات في فنزويلا ليست سوى ذريعة للعدوان على هذا البلد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الذكرى الـ80 للنصر: من الاحتفال بالتاريخ إلى إطلاق تحول نوعي في موازين القوى الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بأنصار الله: الرد على إسرائيل سيكون مزلزلا وهناك تعاون بشأن نقل التكنولوجيا الإيرانية لليمن
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
"صوت هند رجب" يتألق في مهرجان فينيسيا ويروي مأساة طفلة فلسطينية... فيديو
"صوت هند رجب" يتألق في مهرجان فينيسيا ويروي مأساة طفلة فلسطينية... فيديو
"صوت هند رجب" يتألق في مهرجان فينيسيا ويروي مأساة طفلة فلسطينية... فيديو

20:50 GMT 03.09.2025 (تم التحديث: 21:09 GMT 03.09.2025)
شهد مهرجان "فينيسيا السينمائي الدولي"، اليوم الأربعاء، العرض العالمي الأول لفيلم "صوت هند رجب" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، الذي يوثق مأساة الطفلة الفلسطينية البالغة من العمر خمس سنوات، والتي حوصرت داخل سيارة تحت القصف الإسرائيلي في غزة في يناير/ كانون الثاني 2024.
الفيلم، الذي ينافس على جائزة الأسد الذهبي، لاقى استحسانا واسعا من النقاد والجمهور، الذين وقفوا تحية لصنّاعه في لحظة مؤثرة.
ويمزج الفيلم بين التسجيلات الصوتية الأصلية وإعادة التمثيل ليروي قصة هند رجب، التي توسلت لساعات عبر الهاتف لإنقاذها من قبل مسعفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بعد مقتل عمها وعمّتها وثلاثة من أبناء عمومتها في قصف استهدف سيارتهم.
ورغم حصول المسعفين على إذن لإرسال سيارة إسعاف، انقطع الاتصال بعد وصولهم، حيث قضوا بدورهم في قصف استهدف مركبتهم.
المخرجة الامريكية سارة فريدلاند في مهرجان الحفل الختامي للنسخة الحادية والثمانين من مهرجان البندقية السينمائي في إيطاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
مخرجة أمريكية يهودية تهاجم إسرائيل في مهرجان فينيسيا... فيديو
8 سبتمبر 2024, 12:34 GMT

خلال المؤتمر الصحفي للفيلم، قالت الممثلة الفلسطينية سجى الكيلاني: "قصة هند تعكس معاناة شعب بأكمله، وتطرح سؤالا مؤلما: كيف تركنا طفلة تتوسل من أجل الحياة؟"، وأضافت المخرجة كوثر بن هنية: "صوت هند ليس صرخة طفلة واحدة، بل صوت غزة كلها تستغيث. الفن يمنح الضحايا وجهًا وصوتا في مواجهة من يختزلونهم كأضرار جانبية".

حظي الفيلم بدعم عالمي لافت، مع مشاركة نجوم هوليوود مثل براد بيت، خواكين فينيكس، وروني مارا كمنتجين تنفيذيين، حيث حضروا المؤتمر الصحفي لتأكيد دعمهم.
وعند سؤال بن هنية عما إذا كان هذا الدعم يعكس "خسارة إسرائيل للمعركة الثقافية في هوليوود"، أجابت: "آمل أن يكون لهذا الحضور معنى، فالسينما أداة قوية لإنصاف الضحايا".
أثار صوت هند، الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موجة غضب وتضامن عالمي، وصلت أصداؤها إلى احتجاجات طلابية في جامعات أمريكية.

وقال الممثل معتز ملحيس، الذي لعب دور المسعف: "سماع صوتها أثناء التصوير أعادني إلى طفولتي، لم يكن تمثيلا بل تجربة إنسانية عميقة".

يستعد الفيلم لعرضه في مهرجان تورونتو السينمائي، كما اختير لتمثيل تونس في سباق الأوسكار لأفضل فيلم دولي.
وأكدت بن هنية، التي سبق أن رُشحت للأوسكار عن فيلميها "الرجل الذي باع جلده" و"بنات ألفة"، أن "صوت هند رجب" وُلد من شعور بالغضب والعجز، لكنه يمثل صرخة ضد "الإبادة الجماعية"، مشددة على أن الفن يبقى أداة لاستعادة الإنسانية.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصرّ على مواصلة القتال، وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة السيطرة على مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تزيد من معاناة سكان القطاع، الذين قتلت الحرب منهم نحو 60 ألف شخص وأصابت نحو 163 ألفا آخرين.
