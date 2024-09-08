https://sarabic.ae/20240908/مخرجة-أمريكية-يهودية-تهاجم-إسرائيل-في-مهرجان-فينيسيا-فيديو-1092511782.html
مخرجة أمريكية يهودية تهاجم إسرائيل في مهرجان فينيسيا... فيديو
مخرجة أمريكية يهودية تهاجم إسرائيل في مهرجان فينيسيا... فيديو
سبوتنيك عربي
هاجمت المخرجة اليهودية الأمريكية سارة فريدلاند، "الإبادة الإسرائيلية في غزة"، أثناء حصولها على جائزة أفضل إخراج في فئة "الآفاق" عن فيلمها "Familiar Touch"،... 08.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-08T12:34+0000
2024-09-08T12:34+0000
2024-09-08T12:34+0000
نادي الفيديو
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/08/1092510546_0:20:3071:1747_1920x0_80_0_0_e35b3ae35c7a986518aa052749649515.jpg
وقالت فريدلاند، في الحفل الختامي الذي أقيم في قصر السينما في جزيرة ليدو الإيطالية: "بصفتي فنانة يهودية أمريكية، يجب أن أشير إلى أنني أقبل هذه الجائزة في اليوم 336 من الإبادة الإسرائيلية في غزة والعام الـ 76 للاحتلال".وأضافت: "أعتقد أنه من مسؤوليتنا كعاملين في مجال السينما أن نستخدم المنصات المؤسسية، التي نعمل من خلالها، للتصدي بإفلات إسرائيل من العقاب على الساحة العالمية".وتابعت: "انا أقف متضامنة مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرير".وكان المهرجان قد شهد قبل يوم من الافتتاح إصدار بيان ضد مشاركة إسرائيل في المهرجان بفيلمين، وقّع عليه أكثر من 80 شخصية ثقافية إيطالية، وانضم إليهم بعض الفنانين العرب والأجانب المشاركين في المهرجان، ولكن إدارة المهرجان لم تعلّق على الأمر أو توقف المشاركة.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/08/1092510546_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_31738d7b4ea2f4cc3099486b22106512.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
نادي الفيديو, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
مخرجة أمريكية يهودية تهاجم إسرائيل في مهرجان فينيسيا... فيديو
هاجمت المخرجة اليهودية الأمريكية سارة فريدلاند، "الإبادة الإسرائيلية في غزة"، أثناء حصولها على جائزة أفضل إخراج في فئة "الآفاق" عن فيلمها "Familiar Touch"، خلال اختتام الدورة الـ81 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، يوم أمس السبت.
وقالت فريدلاند، في الحفل الختامي الذي أقيم في قصر السينما في جزيرة ليدو الإيطالية: "بصفتي فنانة يهودية أمريكية، يجب أن أشير إلى أنني أقبل هذه الجائزة في اليوم 336 من الإبادة الإسرائيلية في غزة والعام الـ 76 للاحتلال".
وأضافت: "أعتقد أنه من مسؤوليتنا كعاملين في مجال السينما أن نستخدم المنصات المؤسسية، التي نعمل من خلالها، للتصدي بإفلات إسرائيل من العقاب على الساحة العالمية".
وتابعت: "انا أقف متضامنة مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرير".
وكان المهرجان قد شهد قبل يوم من الافتتاح إصدار بيان ضد مشاركة إسرائيل في المهرجان بفيلمين، وقّع عليه أكثر من 80 شخصية ثقافية إيطالية، وانضم إليهم بعض الفنانين العرب والأجانب المشاركين في المهرجان، ولكن إدارة المهرجان لم تعلّق على الأمر أو توقف المشاركة.