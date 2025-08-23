عربي
من التاريخ إلى هوليوود... شخصيات ألهمت أبطالا خالدين في السينما
من التاريخ إلى هوليوود... شخصيات ألهمت أبطالا خالدين في السينما
من التاريخ إلى هوليوود... شخصيات ألهمت أبطالا خالدين في السينما

12:52 GMT 23.08.2025
تابعنا عبر
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" نماذج من شخصيات الأفلام تحاكي شخصيات تاريخية حقيقية.
© Photo / HBO (2011-2019)/Sputnik/AI generated/Anna Mаrkelovaدينيريس تارغريان من مسلسل "صراع العروش". صورتها كحاكمة ذكية، ماكرة، وقاسية، تصعد إلى السلطة، تشبه بشكل مدهش مصير الأميرة أولغا، أول حاكمة لروسيا القديمة. تروي الأساطير كيف انتقمت لمقتل زوجها بمكر ووحشية، ثم أجرت أول إصلاح مالي في تاريخ روسيا.
دينيريس تارغريان من مسلسل صراع العروش والأميرة أولغا تولت الحكم في القرن العاشر ميلادي - سبوتنيك عربي
1/6
© Photo / HBO (2011-2019)/Sputnik/AI generated/Anna Mаrkelova
دينيريس تارغريان من مسلسل "صراع العروش". صورتها كحاكمة ذكية، ماكرة، وقاسية، تصعد إلى السلطة، تشبه بشكل مدهش مصير الأميرة أولغا، أول حاكمة لروسيا القديمة. تروي الأساطير كيف انتقمت لمقتل زوجها بمكر ووحشية، ثم أجرت أول إصلاح مالي في تاريخ روسيا.
© Photo / Universal Pictures (1999)/Sputnik/AI generated/Anna Mаrkelovaنيو وبوذا هما "المختاران" اللذان انتقلا من الجهل إلى التنوير.
نيو من فيلم الماتريكس وبوذا - سبوتنيك عربي
2/6
© Photo / Universal Pictures (1999)/Sputnik/AI generated/Anna Mаrkelova
نيو وبوذا هما "المختاران" اللذان انتقلا من الجهل إلى التنوير.
© Photo / Marvel Studios (2008)/Sputnik/AI generated/Anna Mаrkelovaيعتبر توني ستارك عبقريًا تمامًا مثل ليوناردو دافنشي، الذي ابتكر تصاميم المروحيات قبل 500 عام من اختراعها.
توني ستارك وليوناردو دافنشي - سبوتنيك عربي
3/6
© Photo / Marvel Studios (2008)/Sputnik/AI generated/Anna Mаrkelova
يعتبر توني ستارك عبقريًا تمامًا مثل ليوناردو دافنشي، الذي ابتكر تصاميم المروحيات قبل 500 عام من اختراعها.
© Photo / Walt Disney Pictures (2003)/Sputnik/AI generated/Anna Mаrkelovaالكابتن جاك سبارو وكاليكو جاك. اشتهر كلا القبطانين ليس بقوتهما، بل بمكرهما وأسلوبهما التمثيلي، أساليب الخداع. تجنب كاليكو المعارك العلنية، مفضلًا الحيل (مثل الهروب من السجن بملابس النساء). أما جاك سبارو، فكان دائمًا ما ينجو من المشاكل بالكلام والمناورات المشتتة للانتباه.
الكابتن جاك سبارو وكاليكو جاك (قرصان انجليزى في جزر البهاما) - سبوتنيك عربي
4/6
© Photo / Walt Disney Pictures (2003)/Sputnik/AI generated/Anna Mаrkelova
الكابتن جاك سبارو وكاليكو جاك. اشتهر كلا القبطانين ليس بقوتهما، بل بمكرهما وأسلوبهما التمثيلي، أساليب الخداع. تجنب كاليكو المعارك العلنية، مفضلًا الحيل (مثل الهروب من السجن بملابس النساء). أما جاك سبارو، فكان دائمًا ما ينجو من المشاكل بالكلام والمناورات المشتتة للانتباه.
© Photo / Universal Pictures (1984)/Sputnik/AI generated/Anna Mаrkelova

إنديانا جونز وجيوفاني بيلزوني، فيلم إنديانا جونز مستوحى من المغامر جيوفاني بيلزوني، الذي نهب المقابر المصرية بمفرده في القرن التاسع عشر

إنديانا جونز وجيوفاني بيلزوني، فيلم إنديانا جونز مستوحى من المغامر جيوفاني بيلزوني، الذي نهب المقابر المصرية بمفرده في القرن التاسع عشر - سبوتنيك عربي
5/6
© Photo / Universal Pictures (1984)/Sputnik/AI generated/Anna Mаrkelova

إنديانا جونز وجيوفاني بيلزوني، فيلم إنديانا جونز مستوحى من المغامر جيوفاني بيلزوني، الذي نهب المقابر المصرية بمفرده في القرن التاسع عشر

© Photo / Miramax (2003)/Sputnik/AI generated/Anna Mаrkelova

أو رن إيشي من فيلم "اقتل بيل" وتوموي غوزين ، أنثى الساموراي. أو رن إيشي هو انعكاس مباشر للأسطوري توموي غوزين

أو رن إيشي من فيلم &quot;اقتل بيل&quot; وتوموي غوزين ، أنثى الساموراي. أو رن إيشي هو انعكاس مباشر للأسطوري توموي غوزين - سبوتنيك عربي
6/6
© Photo / Miramax (2003)/Sputnik/AI generated/Anna Mаrkelova

أو رن إيشي من فيلم "اقتل بيل" وتوموي غوزين ، أنثى الساموراي. أو رن إيشي هو انعكاس مباشر للأسطوري توموي غوزين

