من التاريخ إلى هوليوود... شخصيات ألهمت أبطالا خالدين في السينما

دينيريس تارغريان من مسلسل "صراع العروش". صورتها كحاكمة ذكية، ماكرة، وقاسية، تصعد إلى السلطة، تشبه بشكل مدهش مصير الأميرة أولغا، أول حاكمة لروسيا القديمة. تروي الأساطير كيف انتقمت لمقتل زوجها بمكر ووحشية، ثم أجرت أول إصلاح مالي في تاريخ روسيا.