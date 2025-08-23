من التاريخ إلى هوليوود... شخصيات ألهمت أبطالا خالدين في السينما

© Photo / HBO (2011-2019)/Sputnik/AI generated/Anna Mаrkelovaدينيريس تارغريان من مسلسل "صراع العروش". صورتها كحاكمة ذكية، ماكرة، وقاسية، تصعد إلى السلطة، تشبه بشكل مدهش مصير الأميرة أولغا، أول حاكمة لروسيا القديمة. تروي الأساطير كيف انتقمت لمقتل زوجها بمكر ووحشية، ثم أجرت أول إصلاح مالي في تاريخ روسيا.
نيو وبوذا هما "المختاران" اللذان انتقلا من الجهل إلى التنوير.
يعتبر توني ستارك عبقريًا تمامًا مثل ليوناردو دافنشي، الذي ابتكر تصاميم المروحيات قبل 500 عام من اختراعها.
الكابتن جاك سبارو وكاليكو جاك. اشتهر كلا القبطانين ليس بقوتهما، بل بمكرهما وأسلوبهما التمثيلي، أساليب الخداع. تجنب كاليكو المعارك العلنية، مفضلًا الحيل (مثل الهروب من السجن بملابس النساء). أما جاك سبارو، فكان دائمًا ما ينجو من المشاكل بالكلام والمناورات المشتتة للانتباه.
© Photo / Universal Pictures (1984)/Sputnik/AI generated/Anna Mаrkelova
إنديانا جونز وجيوفاني بيلزوني، فيلم إنديانا جونز مستوحى من المغامر جيوفاني بيلزوني، الذي نهب المقابر المصرية بمفرده في القرن التاسع عشر
© Photo / Miramax (2003)/Sputnik/AI generated/Anna Mаrkelova
أو رن إيشي من فيلم "اقتل بيل" وتوموي غوزين ، أنثى الساموراي. أو رن إيشي هو انعكاس مباشر للأسطوري توموي غوزين
