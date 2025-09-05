حفيد نيلسون مانديلا ينضم الى "أسطول الصمود" لكسر الحصار عن غزة.. صور
© Sputnikمانديلا مانديلا يعلن في مؤتمر صحغي انضمامه الى أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، تونس، 5 سبتمبر/ أيلول 2025
أعلن مانديلا مانديلا، حفيد المناضل الأممي نيلسون مانديلا، مساء اليوم الجمعة، انضمامه الى "أسطول الصمود"، الذي سينطلق من تونس يوم 7 سبتمبر/ أيلول الجاري لكسر الحصار عن قطاع غزة.
وندد مانديلا في في كلمة ألقاها خلال مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة تونس، بصمت المنظمات الأممية والأفريقية إزاء "الإبادة التي يرتكبها الجيش الاسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، بحسب ما ذكرت مراسلة "سبوتنيك".
وقال مانديلا إن "الهدف من أسطول الصمود المتجه الى قطاع غزة، هو حشد كل المجهودات لكسر الحصار المفروض على القطاع، وكذلك إيصال المساعدات للشعب الفلسطيني".
مانديلا مانديلا يعلن في مؤتمر صحغي انضمامه الى أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، تونس، 5 سبتمبر/ أيلول 2025
وأكد حفيد نيلسون مانديلا أنه "لا خيار أمام الشعوب المضطهدة الا أن تقاوم من أجل التحرر".
مانديلا مانديلا يعلن في مؤتمر صحغي انضمامه الى أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، تونس، 5 سبتمبر/ أيلول 2025
جدير بالذكر أن حفيد مانديلا وصل إلى تونس، مساء أمس الخميس، للمشاركة في أسطول الصمود، الذي كان من المقرر انطلاقه يوم 4 سبتمبر الجاري، إلا أن المنظمين أعلنوا تأجيل الرحلة إلى السابع من نفس الشهر بسبب تأخر انطلاق المراكب من برشلونة وسوء الأحوال الجوية المرتقبة.
مانديلا مانديلا يعلن في مؤتمر صحغي انضمامه الى أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، تونس، 5 سبتمبر/ أيلول 2025
وأكد المنظمون أن التأجيل سيتيح "إحكام التنظيم بما يليق بالحدث العالمي الكبير".