أسطول "صمود" العالمي يستعد لكسر الحصار على قطاع غزة

30.08.2025, سبوتنيك عربي
غزة
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن
ويضم الأسطول العالمي "صمود"، شخصيات بارزة مثل الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، والممثلة الأمريكية سوزان ساراندون، والممثل الإيرلندي ليام كونيغن، والبرلمانية البرتغالية ماريانا مورتيغا، وعمدة برشلونة السابقة أدا كولاو، وحفيد نيلسون مانديلا، مندلا مانديلا، وفقا لشبكة "قدس" الإخبارية. وأضافت ثونبرغ أن الأسطول، الذي ينطلق من برشلونة مع قوارب إضافية من مواني المتوسط، يمثل "محاولة عالمية لفتح ممر إنساني". وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة. من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
غزة
يتأهب تحالف "أسطول الحرية" لإطلاق أكبر مهمة إنسانية لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة، بمشاركة عشرات القوارب التي تقل مئات الناشطين من 44 دولة، حاملة مساعدات تشمل الغذاء والأدوية وحليب الأطفال لسكان القطاع، الذين يعانون من المجاعة.
ويضم الأسطول العالمي "صمود"، شخصيات بارزة مثل الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، والممثلة الأمريكية سوزان ساراندون، والممثل الإيرلندي ليام كونيغن، والبرلمانية البرتغالية ماريانا مورتيغا، وعمدة برشلونة السابقة أدا كولاو، وحفيد نيلسون مانديلا، مندلا مانديلا، وفقا لشبكة "قدس" الإخبارية.
وأكد مندلا مانديلا، أن الأسطول يهدف إلى الضغط لفتح حدود غزة أمام المساعدات ووقف "الإبادة الجماعية"، فيما قالت كولاو إن "وقف الإبادة واجب على الجميع"، مشيرة إلى دعم إسبانيا للقضية الفلسطينية قانونيا.
وأضافت ثونبرغ أن الأسطول، الذي ينطلق من برشلونة
مع قوارب إضافية من مواني المتوسط، يمثل "محاولة عالمية لفتح ممر إنساني".
وأوضحت قيادة الأسطول أن القوارب تحمل رسالة واضحة: "يجب إنهاء الحصار، والخطر الحقيقي هو السماح باستمرار الإبادة دون محاسبة".
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل
و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.