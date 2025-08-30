https://sarabic.ae/20250830/أسطول-صمود-العالمي-يستعد-لكسر-الحصار-على-قطاع-غزة--1104312210.html

أسطول "صمود" العالمي يستعد لكسر الحصار على قطاع غزة

أسطول "صمود" العالمي يستعد لكسر الحصار على قطاع غزة

يتأهب تحالف "أسطول الحرية" لإطلاق أكبر مهمة إنسانية لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة، بمشاركة عشرات القوارب التي تقل مئات الناشطين من 44 دولة، حاملة مساعدات تشمل... 30.08.2025, سبوتنيك عربي

ويضم الأسطول العالمي "صمود"، شخصيات بارزة مثل الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، والممثلة الأمريكية سوزان ساراندون، والممثل الإيرلندي ليام كونيغن، والبرلمانية البرتغالية ماريانا مورتيغا، وعمدة برشلونة السابقة أدا كولاو، وحفيد نيلسون مانديلا، مندلا مانديلا، وفقا لشبكة "قدس" الإخبارية. وأضافت ثونبرغ أن الأسطول، الذي ينطلق من برشلونة مع قوارب إضافية من مواني المتوسط، يمثل "محاولة عالمية لفتح ممر إنساني". وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة. من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

