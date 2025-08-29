طالب بقطاع المياه والغذاء والكهرباء.. ما دلالات وتداعيات تصريحات سموتريتش عن قطاع غزة؟
© AP Photo / Maya Alerruzzoوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش
© AP Photo / Maya Alerruzzo
تابعنا عبر
حصري
وصف مراقبون تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بشأن قطع المياه والغذاء عن غزة، بـ "الخطيرة"، مؤكدين أنها "دعوة صريحة لارتكاب إبادة جماعية في القطاع".
وأكد المراقبون أن التصريحات الإسرائيلية ليست جديدة، لكنها تكشف عن نوايا إسرائيل في السيطرة على قطاع غزة، مؤكدين أنها تعد انتهاكات صريحا للقوانين الدولية، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل.
وقال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، "إن من لا يموت في غزة بالرصاص يمكن أن يموت بالجوع"، داعيا إلى قطع المياه والغذاء والكهرباء عن القطاع.
وأضاف في تصريحات صحفية أن "حماس لن تقبل أي صفقة ما دامت قادرة على إعادة إحياء نفسها"، مضيفا: "يجب أن نعمل على تقويض مراكز الثقل العسكري التابعة لحماس حتى نصل إلى نزع سلاحها"، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وتابع: "يجب على حماس أن تكون بين أمرين إما مواجهة حرب مستمرة أو الاستسلام"، قائلا إن "مشكلة سكان غزة يمكن حلها بهجرتهم الطوعية من القطاع".
وشدد وزير المالية الإسرائيلي على ضرورة أن ينفذ الجيش قرار المجلس الوزاري المصغر بشأن غزة، داعيا إلى ضم أجزاء من غزة بشكل جزئي كل أسبوع حتى تصبح معظم المناطق تابعة لإسرائيل.
أمس, 15:47 GMT
دلالات خطيرة
وتعقيبا على هذا، حذر مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات في فلسطين، ثائر نوفل أبو عطيوي، من دعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الحكومة الإسرائيلية إلى البدء في عملية عسكرية توسعية، وإعلان حالة القتال والتصعيد، والبدء بضم مناطق من قطاع غزة في حال رفضت حركة حماس تسليم سلاحها وغيابها عن المشهد.
وأشار أبو عطيوي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "تصريحات سموتريتش جاءت في مؤتمر صحفي بالقدس المحتلة للإعلان عن خطته التي أسماها "النصر في غزة"، موضحا أن "سموتريتش تحدث عن الضم التدريجي لبعض المناطق بالقطاع وتنفيذ خطة ترامب للتهجير، وضرورة "الحسم المدني" عبر عزل "حماس" عن الأموال وحواضنها المدنية والسيطرة الإسرائيلية الكاملة على المساعدات الإنسانية".
ولفت أبو عطيوي إلى أن "سموتريتش أوضح في تفاصيل خطته تقديم إنذار نهائي لـ"حماس" بالاستسلام وفق الشروط الإسرائيلية، أو مواجهة عملية عسكرية قوية وسريعة، بالإضافة إلى إعلان مدينة غزة والمخيمات الوسطى منطقة قتال عسكرية، ليبقى فيها عناصر "حماس" وحدهم يموتون جوعا وعطشا، الأمر الذي يعني نزوحا متكررا وجديدا لسكان مدينة غزة ومخيمات الوسط إلى مناطق جنوب القطاع".
وأكد أن "دلالات تصريحات سموتريتش بشأن قطاع غزة تأتي في سياق نسف كافة جهود وسطاء التفاوض، ضمن المقترح الأخير الذي وافقت عليه "حماس"، ورحبت به كل من مصر وقطر".
وأضاف أن "هذه التصريحات تعكس استمرار حكومة الاحتلال بالتصعيد العسكري عبر القصف والقتل والتدمير والحصار والتجويع وإغلاق المعابر الإنسانية، حتى يصبح قطاع غزة عبارة عن كومة من الحجارة، ولا أثر بشري ولا عمراني لمعالمها الإنسانية والجغرافية، للبدء في تنفيذ المخطط الأهم لإسرائيل، وهو عملية تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة".
وشدد أبو عطيوي على أن "دلالات تصريحات سموتريتش بشأن قطاع غزة تظهر بشكل واضح حجم الدمار والكارثة الإنسانية الكبيرة إذا تم تنفيذ مخططه من قبل حكومة الاحتلال".
وطالب "بتحرك سريع وعاجل من كافة المجتمع الدولي لإيقاف هذا المخطط الدموي، والدفع قدما نحو إبرام صفقة تبادل جزئية تقود لهدنة إنسانية مؤقتة قريبة، من أجل فتح الآفاق لمفاوضات نهائية تعمل على إنهاء الحرب على قطاع غزة بشكل دائم".
"حرب إبادة معلنة"
من جانبه، قال الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، ماهر صافي، إن "دعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى فرض حصار شامل على قطاع غزة، بما في ذلك قطع المياه والكهرباء والغذاء عن السكان، هي ذريعة لتقويض وتحييد حركة حماس من أجل نزع سلاحها".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "سموتريتش أدلى بالعديد من التصريحات في الآونة الأخيرة بهدف ضم المزيد من الأراضي من قطاع غزة إلى إسرائيل".
وأشار إلى أن "تصريحات سموتريتش تعكس تصعيدا خطيرا في الموقف الإسرائيلي تجاه قطاع غزة، حيث يدعو إلى تجويع وتعطيش السكان، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع وارتكاب حرب إبادة جماعية معلنة من خلال التحريض على استهداف السكان المدنيين في غزة، من أجل نزوحهم إلى دير البلح وخان يونس".
وأكد صافي أن "دعوة سموتريتش لقطع المياه والكهرباء والغذاء عن غزة تُعد انتهاكا للقوانين الدولية والإنسانية، إذ يمكن أن تؤدي إلى معاناة كبيرة للمدنيين الأبرياء".
وأوضح أن "سموتريتش يدعو أيضا إلى مشروع تهجير قسري للفلسطينيين من قطاع غزة، إذ يدعو إلى الهجرة الطوعية للسكان، مما يثير مخاوف من تفاقم الأوضاع السياسية والإنسانية للسكان في غزة".
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 28 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 63 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 160 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.