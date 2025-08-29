عربي
دولة عربية تفتتح "أضخم" مشروع للمياه في قطاع غزة
دولة عربية تفتتح "أضخم" مشروع للمياه في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
افتتحت الإمارات العربية المتحدة مشروع خط المياه الناقل من محطات التحلية الإماراتية في الأراضي المصرية إلى قطاع غزة، الذي يواجه كارثة إنسانية بسبب الحرب التي... 29.08.2025, سبوتنيك عربي
وذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مشيرة إلى أن افتتاح الخط يعد خطوة نوعية تهدف إلى تأمين المياه المحلاة لعشرات آلاف الأسر التي تعاني من أزمة عطش خانقة.ولفتت الوكالة إلى أن افتتاح الخط نظمته عملية "الفارس الشهم 3"، وشمل بدء التشغيل الرسمي لخط المياه الناقل من محطات التحلية الإماراتية بمصر، إلى جنوب القطاع بطول 7.5 كيلومترات، بطاقة إنتاجية تصل إلى مليوني غالون يوميا.ويوم أمس الخميس، دعا بتسليئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، إلى قطع المياه والطعام والكهرباء عن قطاع غزة، وقال إن من لا يموت بالرصاص سيموت بالجوع، على حد وصفه.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصر على مواصلة القتال وأعلنت مؤخرا الموافقة على خطة احتلال مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تزيد من معاناة سكان القطاع الذين قتلت الحرب منهم نحو 60 ألف شخص وأصابت نحو 163 ألفا آخرين.
دولة عربية تفتتح "أضخم" مشروع للمياه في قطاع غزة

11:07 GMT 29.08.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatتفاقم أزمة المياه في قطاع غزة تعمق معاناة السكان
تفاقم أزمة المياه في قطاع غزة تعمق معاناة السكان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
افتتحت الإمارات العربية المتحدة مشروع خط المياه الناقل من محطات التحلية الإماراتية في الأراضي المصرية إلى قطاع غزة، الذي يواجه كارثة إنسانية بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل عليه منذ نحو سنتين.
وذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مشيرة إلى أن افتتاح الخط يعد خطوة نوعية تهدف إلى تأمين المياه المحلاة لعشرات آلاف الأسر التي تعاني من أزمة عطش خانقة.
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
سموتريتش يدعو إلى قطع المياه والكهرباء والطعام عن غزة
أمس, 15:47 GMT
ولفتت الوكالة إلى أن افتتاح الخط نظمته عملية "الفارس الشهم 3"، وشمل بدء التشغيل الرسمي لخط المياه الناقل من محطات التحلية الإماراتية بمصر، إلى جنوب القطاع بطول 7.5 كيلومترات، بطاقة إنتاجية تصل إلى مليوني غالون يوميا.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي مدينة غزة، "منطقة قتال خطيرة"، وقال إنه "سيواصل الأنشطة الهجومية".
ويوم أمس الخميس، دعا بتسليئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، إلى قطع المياه والطعام والكهرباء عن قطاع غزة، وقال إن من لا يموت بالرصاص سيموت بالجوع، على حد وصفه.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصر على مواصلة القتال وأعلنت مؤخرا الموافقة على خطة احتلال مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تزيد من معاناة سكان القطاع الذين قتلت الحرب منهم نحو 60 ألف شخص وأصابت نحو 163 ألفا آخرين.
