https://sarabic.ae/20250829/دولة-عربية-تفتتح-أضخم-مشروع-للمياه-في-قطاع-غزة-1104265406.html
دولة عربية تفتتح "أضخم" مشروع للمياه في قطاع غزة
دولة عربية تفتتح "أضخم" مشروع للمياه في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
افتتحت الإمارات العربية المتحدة مشروع خط المياه الناقل من محطات التحلية الإماراتية في الأراضي المصرية إلى قطاع غزة، الذي يواجه كارثة إنسانية بسبب الحرب التي... 29.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-29T11:07+0000
2025-08-29T11:07+0000
2025-08-29T11:07+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
أخبار الإمارات العربية المتحدة
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0f/1099561626_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d515e5f6d07c8ba4a2e087a1253af0a7.jpg
وذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مشيرة إلى أن افتتاح الخط يعد خطوة نوعية تهدف إلى تأمين المياه المحلاة لعشرات آلاف الأسر التي تعاني من أزمة عطش خانقة.ولفتت الوكالة إلى أن افتتاح الخط نظمته عملية "الفارس الشهم 3"، وشمل بدء التشغيل الرسمي لخط المياه الناقل من محطات التحلية الإماراتية بمصر، إلى جنوب القطاع بطول 7.5 كيلومترات، بطاقة إنتاجية تصل إلى مليوني غالون يوميا.ويوم أمس الخميس، دعا بتسليئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، إلى قطع المياه والطعام والكهرباء عن قطاع غزة، وقال إن من لا يموت بالرصاص سيموت بالجوع، على حد وصفه.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصر على مواصلة القتال وأعلنت مؤخرا الموافقة على خطة احتلال مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تزيد من معاناة سكان القطاع الذين قتلت الحرب منهم نحو 60 ألف شخص وأصابت نحو 163 ألفا آخرين.
https://sarabic.ae/20250828/سموتريتش-يدعو-إلى-قطع-المياه-والكهرباء-والطعام-عن-غزة-1104241832.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0f/1099561626_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3faa0e9729213e4bb97f7d5cd91179df.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, أخبار الإمارات العربية المتحدة, إسرائيل
أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, أخبار الإمارات العربية المتحدة, إسرائيل
دولة عربية تفتتح "أضخم" مشروع للمياه في قطاع غزة
افتتحت الإمارات العربية المتحدة مشروع خط المياه الناقل من محطات التحلية الإماراتية في الأراضي المصرية إلى قطاع غزة، الذي يواجه كارثة إنسانية بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل عليه منذ نحو سنتين.
وذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مشيرة إلى أن افتتاح الخط يعد خطوة نوعية تهدف إلى تأمين المياه المحلاة لعشرات آلاف الأسر التي تعاني من أزمة عطش خانقة.
ولفتت الوكالة إلى أن افتتاح الخط نظمته عملية "الفارس الشهم 3"، وشمل بدء التشغيل الرسمي لخط المياه الناقل من محطات التحلية الإماراتية بمصر، إلى جنوب القطاع بطول 7.5 كيلومترات، بطاقة إنتاجية تصل إلى مليوني غالون يوميا.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي مدينة غزة، "منطقة قتال خطيرة"، وقال إنه "سيواصل الأنشطة الهجومية".
ويوم أمس الخميس، دعا بتسليئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، إلى قطع المياه
والطعام والكهرباء عن قطاع غزة، وقال إن من لا يموت بالرصاص سيموت بالجوع، على حد وصفه.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصر على مواصلة القتال وأعلنت مؤخرا الموافقة على خطة احتلال مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية
تزيد من معاناة سكان القطاع الذين قتلت الحرب منهم نحو 60 ألف شخص وأصابت نحو 163 ألفا آخرين.