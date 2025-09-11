https://sarabic.ae/20250911/مندوب-مصر-إسرائيل-ستستمر-في-جرائمها-إذا-لم-يردعها-مجلس-الأمن-عن-سياساتها-المتطرفة-1104766876.html
مندوب مصر: إسرائيل ستستمر في جرائمها إذا لم يردعها مجلس الأمن عن سياساتها المتطرفة
مندوب مصر: إسرائيل ستستمر في جرائمها إذا لم يردعها مجلس الأمن عن سياساتها المتطرفة
سبوتنيك عربي
أكد مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، السفير أسامة عبد الخالق، إدانه مصر للعدوان على قطر التي تبذل جهود وساطة حثيثة إلى جانب مصر والولايات المتحدة. 11.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-11T23:46+0000
2025-09-11T23:46+0000
2025-09-11T23:46+0000
العالم العربي
مصر
منظمة الأمم المتحدة
قطر
أخبار قطر اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104442/30/1044423031_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_31acf8e9c63d2223d21aa3143ea65d40.jpg
وشدد في كلمته أمام الجلسة الطارئة لمجلس الأمن لبحث العدوان الإسرائيلي على قطر، إدانته بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي السافر، وتأكيد التضامن الكامل مع دولة قطر، وأوضح أن العدوان الإسرائيلي يكشف عن الجهة المعرقلة للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب.في سياق متصل، قال مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة، السفير طارق البناي، إن مجلس التعاون الخليجي يؤكد أنه لن يتهاون مع أي مساس بأمن بلدانه.ولفت إلى أن مجلس التعاون الخليجي يؤكد أن الاعتداء على قطر يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، كما يؤكد أن الاعتداء على قطر يأتي ضمن محاولات إسرائيل للعبث بأمن الإقليم.وشدد على أن "مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه لدولة قطر في التصدي بحزم للعدوان السافر عليها.. العدوان لم يكن على قطر وحدها بل على المنطقة بأسرها"وأعربت عدد من الدول العربية والإقليمية عن إدانتها البالغة للهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، الذي استهدف إحدى البنايات التي يوجد فيها عدد من قادة ومفاوضي حركة "حماس" لبحث التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ولكن الهجوم لم يسفرعن مقتل أي من قادة "حماس"، بحسب بيان للحركة.وفي وقت سابق، أعربت مصادر في الجهاز الأمني وجهاز المخابرات الإسرائيليين لوسائل إعلام محلية، عن "شكوك حول مدى تحقق الأهداف"، التي وضعت لعملية استهداف قادة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء الماضي.وأكدت المصادر أن "هذه التقديرات ليست نهائية، إذ إن عملية جمع البيانات ما تزال جارية ولم يكتمل بعد تقييم الأضرار بشكل نهائي".وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تعليقا على عملية استهداف قادة "حماس" في الدوحة، أن "إسرائيل ستعمل ضد أعدائها في كل مكان وكل من شارك في هجوم 7 أكتوبر سيحاسب".ووصف البيت الأبيض، الهجوم بأنه "قصف لدولة ذات سيادة وحليف وثيق لواشنطن"، فيما أكد ترامب أنه "غير سعيد بكل تفاصيل العملية"، وأنها "جاءت في توقيت سيئ"، خاصة مع الدور القطري في الوساطة ومحاولات تحقيق التهدئة.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن تنفيذ هجوم جوي استهدف قادة حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، قائلا إن هؤلاء القادة "يتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023) وإدارة الحرب ضد إسرائيل".وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، بيانا مشتركا حول ترتيب تنفيذ عملية اغتيال قيادات "حماس" في الدوحة، الثلاثاء الماضي، وأنها "جاءت بعد تشاور ودعم كامل من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية"، وأطلق الجيش الإسرائيلي على العملية اسم "قمة النار".ويأتي هذا الهجوم الإسرائيلي، بعد أيام من تهديد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة. وشهد العام الماضي سلسلة من الاغتيالات الإسرائيلية استهدفت قادة بارزين من "حماس" في قطاع غزة وإيران ولبنان.
https://sarabic.ae/20250911/مندوب-إسرائيل-بالأمم-المتحدة-على-قطر-أن-تختار-إما-أن-تطرد-حماس-أو-سنقوم-بذلك-1104766434.html
https://sarabic.ae/20250911/رئيس-الوزراء-قطر-لن-تتهاون-أمام-ما-يهدد-أمنها-وستواصل-دورها-الإنساني-والدبلوماسي-1104765905.html
مصر
قطر
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104442/30/1044423031_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0c6d350634f3d151b1ab706a04e7e453.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, مصر, منظمة الأمم المتحدة, قطر, أخبار قطر اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, مصر, منظمة الأمم المتحدة, قطر, أخبار قطر اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
مندوب مصر: إسرائيل ستستمر في جرائمها إذا لم يردعها مجلس الأمن عن سياساتها المتطرفة
أكد مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، السفير أسامة عبد الخالق، إدانه مصر للعدوان على قطر التي تبذل جهود وساطة حثيثة إلى جانب مصر والولايات المتحدة.
وشدد في كلمته أمام الجلسة الطارئة لمجلس الأمن لبحث العدوان الإسرائيلي على قطر، إدانته بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي السافر، وتأكيد التضامن الكامل مع دولة قطر، وأوضح أن العدوان الإسرائيلي يكشف عن الجهة المعرقلة للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب.
وأضاف عبد الخالق في كلمته أن الانفراجة الوحيدة التي حدثت كانت بفضل جهود الوساطة التي استهدفتها إسرائيل بعدوانها، مضيفا أن قطر ليست وحدها وندعم أي إجراءات تتخذها ردا على العدوان الإسرائيلي.
في سياق متصل، قال مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة، السفير طارق البناي، إن مجلس التعاون الخليجي يؤكد أنه لن يتهاون مع أي مساس بأمن بلدانه
.
ولفت إلى أن مجلس التعاون الخليجي يؤكد أن الاعتداء على قطر يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، كما يؤكد أن الاعتداء على قطر يأتي ضمن محاولات إسرائيل للعبث بأمن الإقليم.
وشدد على أن "مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه لدولة قطر في التصدي بحزم للعدوان السافر عليها.. العدوان لم يكن على قطر وحدها بل على المنطقة بأسرها"
وأشار إلى أن "مجلس التعاون الخليجي يشدد على ضرورة اتخاذ مواقف إقليمية ودولية حازمة إزاء العدوان على قطر.. نعرب عن الإشادة بجهود قطر الحثيثة في إطار الوساطة وخفض التصعيد".
وأعربت عدد من الدول العربية والإقليمية عن إدانتها البالغة للهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، الذي استهدف إحدى البنايات التي يوجد فيها عدد من قادة ومفاوضي حركة "حماس" لبحث التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ولكن الهجوم لم يسفرعن مقتل أي من قادة "حماس"، بحسب بيان للحركة.
وفي وقت سابق، أعربت مصادر في الجهاز الأمني وجهاز المخابرات الإسرائيليين لوسائل إعلام محلية، عن "شكوك حول مدى تحقق الأهداف"، التي وضعت لعملية استهداف قادة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء الماضي.
وأكدت المصادر أن "هذه التقديرات ليست نهائية، إذ إن عملية جمع البيانات ما تزال جارية ولم يكتمل بعد تقييم الأضرار بشكل نهائي".
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تعليقا على عملية استهداف قادة "حماس" في الدوحة، أن "إسرائيل ستعمل ضد أعدائها في كل مكان وكل من شارك في هجوم 7 أكتوبر سيحاسب".
ووصف البيت الأبيض، الهجوم بأنه "قصف لدولة ذات سيادة وحليف وثيق لواشنطن"
، فيما أكد ترامب أنه "غير سعيد بكل تفاصيل العملية"، وأنها "جاءت في توقيت سيئ"، خاصة مع الدور القطري في الوساطة ومحاولات تحقيق التهدئة.
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن تنفيذ هجوم جوي استهدف قادة حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة
، قائلا إن هؤلاء القادة "يتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023) وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، بيانا مشتركا حول ترتيب تنفيذ عملية اغتيال قيادات "حماس" في الدوحة، الثلاثاء الماضي، وأنها "جاءت بعد تشاور ودعم كامل من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية"، وأطلق الجيش الإسرائيلي على العملية اسم "قمة النار".
ويأتي هذا الهجوم الإسرائيلي، بعد أيام من تهديد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة. وشهد العام الماضي سلسلة من الاغتيالات الإسرائيلية استهدفت قادة بارزين من "حماس" في قطاع غزة وإيران ولبنان.