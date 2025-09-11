https://sarabic.ae/20250911/مندوب-مصر-إسرائيل-ستستمر-في-جرائمها-إذا-لم-يردعها-مجلس-الأمن-عن-سياساتها-المتطرفة-1104766876.html

مندوب مصر: إسرائيل ستستمر في جرائمها إذا لم يردعها مجلس الأمن عن سياساتها المتطرفة

مندوب مصر: إسرائيل ستستمر في جرائمها إذا لم يردعها مجلس الأمن عن سياساتها المتطرفة

سبوتنيك عربي

أكد مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، السفير أسامة عبد الخالق، إدانه مصر للعدوان على قطر التي تبذل جهود وساطة حثيثة إلى جانب مصر والولايات المتحدة. 11.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-11T23:46+0000

2025-09-11T23:46+0000

2025-09-11T23:46+0000

العالم العربي

مصر

منظمة الأمم المتحدة

قطر

أخبار قطر اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104442/30/1044423031_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_31acf8e9c63d2223d21aa3143ea65d40.jpg

وشدد في كلمته أمام الجلسة الطارئة لمجلس الأمن لبحث العدوان الإسرائيلي على قطر، إدانته بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي السافر، وتأكيد التضامن الكامل مع دولة قطر، وأوضح أن العدوان الإسرائيلي يكشف عن الجهة المعرقلة للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب.في سياق متصل، قال مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة، السفير طارق البناي، إن مجلس التعاون الخليجي يؤكد أنه لن يتهاون مع أي مساس بأمن بلدانه.ولفت إلى أن مجلس التعاون الخليجي يؤكد أن الاعتداء على قطر يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، كما يؤكد أن الاعتداء على قطر يأتي ضمن محاولات إسرائيل للعبث بأمن الإقليم.وشدد على أن "مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه لدولة قطر في التصدي بحزم للعدوان السافر عليها.. العدوان لم يكن على قطر وحدها بل على المنطقة بأسرها"وأعربت عدد من الدول العربية والإقليمية عن إدانتها البالغة للهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، الذي استهدف إحدى البنايات التي يوجد فيها عدد من قادة ومفاوضي حركة "حماس" لبحث التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ولكن الهجوم لم يسفرعن مقتل أي من قادة "حماس"، بحسب بيان للحركة.وفي وقت سابق، أعربت مصادر في الجهاز الأمني وجهاز المخابرات الإسرائيليين لوسائل إعلام محلية، عن "شكوك حول مدى تحقق الأهداف"، التي وضعت لعملية استهداف قادة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء الماضي.وأكدت المصادر أن "هذه التقديرات ليست نهائية، إذ إن عملية جمع البيانات ما تزال جارية ولم يكتمل بعد تقييم الأضرار بشكل نهائي".وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تعليقا على عملية استهداف قادة "حماس" في الدوحة، أن "إسرائيل ستعمل ضد أعدائها في كل مكان وكل من شارك في هجوم 7 أكتوبر سيحاسب".ووصف البيت الأبيض، الهجوم بأنه "قصف لدولة ذات سيادة وحليف وثيق لواشنطن"، فيما أكد ترامب أنه "غير سعيد بكل تفاصيل العملية"، وأنها "جاءت في توقيت سيئ"، خاصة مع الدور القطري في الوساطة ومحاولات تحقيق التهدئة.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن تنفيذ هجوم جوي استهدف قادة حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، قائلا إن هؤلاء القادة "يتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023) وإدارة الحرب ضد إسرائيل".وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، بيانا مشتركا حول ترتيب تنفيذ عملية اغتيال قيادات "حماس" في الدوحة، الثلاثاء الماضي، وأنها "جاءت بعد تشاور ودعم كامل من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية"، وأطلق الجيش الإسرائيلي على العملية اسم "قمة النار".ويأتي هذا الهجوم الإسرائيلي، بعد أيام من تهديد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة. وشهد العام الماضي سلسلة من الاغتيالات الإسرائيلية استهدفت قادة بارزين من "حماس" في قطاع غزة وإيران ولبنان.

https://sarabic.ae/20250911/مندوب-إسرائيل-بالأمم-المتحدة-على-قطر-أن-تختار-إما-أن-تطرد-حماس-أو-سنقوم-بذلك-1104766434.html

https://sarabic.ae/20250911/رئيس-الوزراء-قطر-لن-تتهاون-أمام-ما-يهدد-أمنها-وستواصل-دورها-الإنساني-والدبلوماسي-1104765905.html

مصر

قطر

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, مصر, منظمة الأمم المتحدة, قطر, أخبار قطر اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم