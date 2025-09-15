https://sarabic.ae/20250915/الرئيس-الإيراني-هجمات-إسرائيل-تهدد-الجميع-وتتطلب-وحدة-عربية-إسلامية-لمواجهتها-1104867954.html

الرئيس الإيراني: هجمات إسرائيل تهدد الجميع وتتطلب وحدة عربية إسلامية لمواجهتها

الرئيس الإيراني: هجمات إسرائيل تهدد الجميع وتتطلب وحدة عربية إسلامية لمواجهتها

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن استفزازات إسرائيل تعمل على تقويض القانون الدولي، معتبرا أن الهجوم الذي شنته على قطر "تجاوز كل الخطوط الحمراء"، وكان هدفه... 15.09.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف خلال كلمة في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المنعقدة، اليوم الاثنين، في العاصمة القطرية، إن "إسرائيل مستمرة في عدوانها بذريعة الدفاع عن النفس"، داعيا إلى "التحسّب لأي اعتداءات إسرائيلية قادمة".وطالب الرئيس الإيراني بأن تكون الدول العربية والإسلامية "موحّدة في مواجهة إسرائيل"، لافتا إلى أنه ما من دولة بمنأى من هجمات تل أبيب. وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الاثنين، قمة عربية إسلامية استثنائية، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة حاليا والهجمات الإسرائيلية التي تستهدف دولا عدة في المنطقة وآخرها استهداف العاصمة القطرية الدوحة، الذي يتصدر جدول أعمال القمة. وسبق القمة، اجتماع تحضيري لوزراء خارجية وممثلين لـ57 دولة عربية وإسلامية، وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن "رسالة القمة تؤكد على التضامن مع دولة قطر من العالمين العربي والإسلامي في مواجهة الهجوم الإسرائيلي".وتتضمن مسودة مشروع البيان الختامي الذي سيتم عرضه على القمة العربية الإسلامية اليوم الاثنين: "التشديد على أن استمرار الممارسات الإسرائيلية العدوانية يقوّض فرص السلام ويهدد كل ما تم إنجازه على طريق إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، بما في ذلك الاتفاقات القائمة والمستقبلية".و"رفض التهديدات الإسرائيلية المتكررة بإمكانية استهداف دولة قطر مجددًا أو أي دولة عربية أو إسلامية". و"التأكيد على أن العدوان الإسرائيلي على قطر يستهدف بصورة مباشرة تقويض الوساطات القائمة والرامية إلى وقف العدوان على قطاع غزة".وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.

