أمساليوم
بث مباشر
إيران تهدد بتعليق الاتفاق مع الوكالة الذرية حال اتخاذ أي إجراء عدائي ضدها
وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء السبت، بأن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد هدد بتعليق الاتفاق مع الوكالة الذرية حال اتخاذ أي إجراء عدائي ضد إيران.وقال في بيانه إنه "في حال اتخاذ أي إجراء عدائي ضد إيران بما في ذلك إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن المنتهية سيتم تعليق تنفيذ الاتفاق".وأكد البيان أن إيران ستقدم تقريرها فيما يتعلق بالمنشآت النووية التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقط بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وتوفير الظروف الأمنية والسلامة اللازمة.وأوضح أنه في المرحلة التالية يجب أن يتم الاتفاق بين الطرفين على الأساليب التنفيذية للتعاون بشأن التقرير المرسل إلى الوكالة الدولية.وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد أشار إلى أن "الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحدد آلية عمل جديدة بين طهران والوكالة"، لافتًا إلى أنه "لا يمكن لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى المنشآت النووية إلا بتصريح من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني".وقال عراقجي: "الاتفاق الجديد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يحدد آلية عمل جديدة بين الجانبين.. والاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يسمح بتفتيش المنشآت التي تعرضت للعدوان".وفي السياق ذاته، صرح المديرالعام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، بأن إيران والوكالة، اتفقتا على شروط استئناف عمليات التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية.
أصدر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بيانا بشأن الاتفاق الجديد بين بلاده والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء السبت، بأن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد هدد بتعليق الاتفاق مع الوكالة الذرية حال اتخاذ أي إجراء عدائي ضد إيران.
وقال في بيانه إنه "في حال اتخاذ أي إجراء عدائي ضد إيران بما في ذلك إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن المنتهية سيتم تعليق تنفيذ الاتفاق".
وأكد البيان أن إيران ستقدم تقريرها فيما يتعلق بالمنشآت النووية التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقط بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وتوفير الظروف الأمنية والسلامة اللازمة.
وأوضح أنه في المرحلة التالية يجب أن يتم الاتفاق بين الطرفين على الأساليب التنفيذية للتعاون بشأن التقرير المرسل إلى الوكالة الدولية.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد أشار إلى أن "الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحدد آلية عمل جديدة بين طهران والوكالة"، لافتًا إلى أنه "لا يمكن لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى المنشآت النووية إلا بتصريح من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني".
وقال عراقجي: "الاتفاق الجديد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يحدد آلية عمل جديدة بين الجانبين.. والاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يسمح بتفتيش المنشآت التي تعرضت للعدوان".
وفي السياق ذاته، صرح المديرالعام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، بأن إيران والوكالة، اتفقتا على شروط استئناف عمليات التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية.
