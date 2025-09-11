عراقجي: إيران وروسيا والصين تعتقد أن لا حق للدول الأوروبية بتفعيل "آلية الزناد"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
سفير فلسطين بموسكو: الغارة الإسرائيلية تهدد مساعي قطر التفاوضية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: مواجهة المجموعات المسلحة وإنهاء نفوذها في طرابلس "أمر حتمي"
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبير: تفعيل المادة الرابعة يأتي ضمن اللعب على الجمهور الغربي وعلى النخب السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
عراقجي: إيران وروسيا والصين تعتقد أن لا حق للدول الأوروبية بتفعيل "آلية الزناد"
عراقجي: إيران وروسيا والصين تعتقد أن لا حق للدول الأوروبية بتفعيل "آلية الزناد"
وقال عراقجي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني: "مفاوضاتنا مع الترويكا الأوروبية مستمرة في سياق منفصل عن المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. والشروط التي وضعتها الترويكا الأوروبية لتمديد مهلة تفعيل "آلية الزناد" مرفوضة وغير حكيمة".وأشار إلى أن "الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحدد آلية عمل جديدة بين طهران والوكالة"، لافتًا إلى أنه "لا يمكن لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى المنشآت النووية إلا بتصريح من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني".وقال عراقجي: "الاتفاق الجديد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يحدد آلية عمل جديدة بين الجانبين.. والاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يسمح بتفتيش المنشآت التي تعرضت للعدوان".وفي السياق ذاته، صرح المديرالعام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، أول أمس الثلاثاء، بأن إيران والوكالة، اتفقتا على شروط استئناف عمليات التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية.إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية توقعان اتفاقا في القاهرة بحضور وزير الخارجية المصريإيران: بحثنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية آلية التعاون الجديدة
إيران, أخبار العالم الآن, روسيا, الصين, العالم, حول العالم

عراقجي: إيران وروسيا والصين تعتقد أن لا حق للدول الأوروبية بتفعيل "آلية الزناد"

19:24 GMT 11.09.2025
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن المفاوضات مع الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) "مستمرة في سياق منفصل عن المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، لافتًا إلى أن "إيران وروسيا والصين، تعتقد أن لا حق للدول الأوروبية بتفعيل آلية الزناد".
وقال عراقجي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني: "مفاوضاتنا مع الترويكا الأوروبية مستمرة في سياق منفصل عن المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. والشروط التي وضعتها الترويكا الأوروبية لتمديد مهلة تفعيل "آلية الزناد" مرفوضة وغير حكيمة".

وأضاف أن "إيران وروسيا والصين، تعتقد أن لا حق للدول الأوروبية بتفعيل "آلية الزناد".

وأشار إلى أن "الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحدد آلية عمل جديدة بين طهران والوكالة"، لافتًا إلى أنه "لا يمكن لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى المنشآت النووية إلا بتصريح من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني".
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فينا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
غروسي: إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفقتا على استئناف عمليات التفتيش في البلاد
9 سبتمبر, 19:40 GMT
وقال عراقجي: "الاتفاق الجديد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يحدد آلية عمل جديدة بين الجانبين.. والاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يسمح بتفتيش المنشآت التي تعرضت للعدوان".
وفي السياق ذاته، صرح المديرالعام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، أول أمس الثلاثاء، بأن إيران والوكالة، اتفقتا على شروط استئناف عمليات التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية.
إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية توقعان اتفاقا في القاهرة بحضور وزير الخارجية المصري
إيران: بحثنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية آلية التعاون الجديدة
