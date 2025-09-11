https://sarabic.ae/20250911/عراقجي-إيران-وروسيا-والصين-تعتقد-أن-لا-حق-للدول-الأوروبية-بتفعيل-آلية-الزناد-1104762430.html
عراقجي: إيران وروسيا والصين تعتقد أن لا حق للدول الأوروبية بتفعيل "آلية الزناد"
عراقجي: إيران وروسيا والصين تعتقد أن لا حق للدول الأوروبية بتفعيل "آلية الزناد"
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن المفاوضات مع الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) "مستمرة في سياق منفصل عن المفاوضات مع الوكالة الدولية... 11.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-11T19:24+0000
2025-09-11T19:24+0000
2025-09-11T19:24+0000
إيران
أخبار العالم الآن
روسيا
الصين
العالم
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/07/1102427951_0:0:1580:889_1920x0_80_0_0_8ea9ec1ca9b18e5d03861b1899ea9c80.jpg
وقال عراقجي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني: "مفاوضاتنا مع الترويكا الأوروبية مستمرة في سياق منفصل عن المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. والشروط التي وضعتها الترويكا الأوروبية لتمديد مهلة تفعيل "آلية الزناد" مرفوضة وغير حكيمة".وأشار إلى أن "الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحدد آلية عمل جديدة بين طهران والوكالة"، لافتًا إلى أنه "لا يمكن لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى المنشآت النووية إلا بتصريح من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني".وقال عراقجي: "الاتفاق الجديد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يحدد آلية عمل جديدة بين الجانبين.. والاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يسمح بتفتيش المنشآت التي تعرضت للعدوان".وفي السياق ذاته، صرح المديرالعام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، أول أمس الثلاثاء، بأن إيران والوكالة، اتفقتا على شروط استئناف عمليات التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية.إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية توقعان اتفاقا في القاهرة بحضور وزير الخارجية المصريإيران: بحثنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية آلية التعاون الجديدة
https://sarabic.ae/20250909/غروسي-إيران-والوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-اتفقتا-على-استئناف-عمليات-التفتيش-في-البلاد-1104675086.html
إيران
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/07/1102427951_83:0:1486:1052_1920x0_80_0_0_5af36a51a39f9d6cc957b0aee4304ab2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار العالم الآن, روسيا, الصين, العالم, حول العالم
إيران, أخبار العالم الآن, روسيا, الصين, العالم, حول العالم
عراقجي: إيران وروسيا والصين تعتقد أن لا حق للدول الأوروبية بتفعيل "آلية الزناد"
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن المفاوضات مع الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) "مستمرة في سياق منفصل عن المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، لافتًا إلى أن "إيران وروسيا والصين، تعتقد أن لا حق للدول الأوروبية بتفعيل آلية الزناد".
وقال عراقجي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني: "مفاوضاتنا مع الترويكا الأوروبية مستمرة في سياق منفصل عن المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. والشروط التي وضعتها الترويكا الأوروبية لتمديد مهلة تفعيل "آلية الزناد" مرفوضة وغير حكيمة".
وأضاف أن "إيران وروسيا والصين، تعتقد أن لا حق للدول الأوروبية بتفعيل "آلية الزناد".
وأشار إلى أن "الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحدد آلية عمل جديدة بين طهران والوكالة"، لافتًا إلى أنه "لا يمكن لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى المنشآت النووية إلا بتصريح من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني".
وقال عراقجي: "الاتفاق الجديد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يحدد آلية عمل جديدة بين الجانبين.. والاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يسمح بتفتيش المنشآت التي تعرضت للعدوان".
وفي السياق ذاته، صرح المديرالعام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، أول أمس الثلاثاء، بأن إيران والوكالة، اتفقتا على شروط
استئناف عمليات التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية.