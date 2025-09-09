https://sarabic.ae/20250909/إيران-والوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يوقعان-اتفاقا-في-القاهرة-بحضور-وزير-الخارجية-المصري---عاجل-1104672231.html

إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية توقعان اتفاقا في القاهرة بحضور وزير الخارجية المصري

إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية توقعان اتفاقا في القاهرة بحضور وزير الخارجية المصري

وقّع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الثلاثاء، اتفاقا بشأن التعاون بين طهران والوكالة، 09.09.2025

وأفادت مراسلة "سبوتنيك"، بأن "عراقجي" وقّع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اتفاقا بشأن التعاون بين الجانبين، خلال وجودهما في مقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة القاهرة، وبحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي".ولفت بقائي إلى أن "النص يراعي الوقائع الميدانية الناجمة عن الهجمات غير القانونية، التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الثلاثاء.وأشار إسماعيل بقائي إلى أن "زيارات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى تونس ومصر، تمثل جزءا من المشاورات المستمرة مع الدول الإقليمية والإسلامية لتبادل وجهات النظر حول التطورات الدولية".ولفت بقائي إلى أن "عراقجي، سيعقد اجتماع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال زيارته للقاهرة لاختتام المفاوضات حول بروتوكول جديد للتعاون بين إيران والوكالة.وقررت إيران تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم أمين سلامة العلماء والمنشآت النووية وفقا لمعايير وجدول زمني يحدد المجلس الأعلى للأمن القومي، بعد ما تعرضت منشآتها النووية لقصف أمريكي وإسرائيلي خلال حرب استمرت 12 يوما في يونيو/ حزيران الماضي.وفي يوليو/ تموز، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده لا تزال ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكنه أوضح أن التعاون مع الوكالة الدولية سيدار عبر المجلس الأعلى للأمن القومي لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.

