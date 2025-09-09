عربي
إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية توقعان اتفاقا في القاهرة بحضور وزير الخارجية المصري
إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية توقعان اتفاقا في القاهرة بحضور وزير الخارجية المصري
وأفادت مراسلة "سبوتنيك"، بأن "عراقجي" وقّع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اتفاقا بشأن التعاون بين الجانبين، خلال وجودهما في مقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة القاهرة، وبحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي".ولفت بقائي إلى أن "النص يراعي الوقائع الميدانية الناجمة عن الهجمات غير القانونية، التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الثلاثاء.وأشار إسماعيل بقائي إلى أن "زيارات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى تونس ومصر، تمثل جزءا من المشاورات المستمرة مع الدول الإقليمية والإسلامية لتبادل وجهات النظر حول التطورات الدولية".ولفت بقائي إلى أن "عراقجي، سيعقد اجتماع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال زيارته للقاهرة لاختتام المفاوضات حول بروتوكول جديد للتعاون بين إيران والوكالة.وقررت إيران تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم أمين سلامة العلماء والمنشآت النووية وفقا لمعايير وجدول زمني يحدد المجلس الأعلى للأمن القومي، بعد ما تعرضت منشآتها النووية لقصف أمريكي وإسرائيلي خلال حرب استمرت 12 يوما في يونيو/ حزيران الماضي.وفي يوليو/ تموز، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده لا تزال ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكنه أوضح أن التعاون مع الوكالة الدولية سيدار عبر المجلس الأعلى للأمن القومي لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.
https://sarabic.ae/20250907/إيران-بحثنا-مع-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-آلية-التعاون-الجديدة-1104585314.html
https://sarabic.ae/20250906/إيران-تعلن-عن-جولة-جديدة-من-المفاوضات-مع-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1104563709.html
أخبار إيران, أخبار مصر الآن, أخبار الشرق الأوسط

إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية توقعان اتفاقا في القاهرة بحضور وزير الخارجية المصري

18:12 GMT 09.09.2025 (تم التحديث: 19:03 GMT 09.09.2025)
© Sputnik . Ashraf Kamalوزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
© Sputnik . Ashraf Kamal
تابعنا عبر
وقّع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الثلاثاء، اتفاقا بشأن التعاون بين طهران والوكالة، وذلك بمقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة القاهرة.
وأفادت مراسلة "سبوتنيك"، بأن "عراقجي" وقّع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اتفاقا بشأن التعاون بين الجانبين، خلال وجودهما في مقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة القاهرة، وبحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد قال إن "نص بروتوكول التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصل إلى مراحله النهائية فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات والضمانات".

الوكالة الدولية للطاقة الذرية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
إيران: بحثنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية آلية التعاون الجديدة
7 سبتمبر, 05:53 GMT
ولفت بقائي إلى أن "النص يراعي الوقائع الميدانية الناجمة عن الهجمات غير القانونية، التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الثلاثاء.

كما أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن "النص يراعي أيضا قانون مجلس النواب (الإيراني) بهذا الشأن واعتبارات المجلس الأعلى للأمن القومي"، مشيرًا إلى عقد 3 جولات من المفاوضات بين ممثلي إيران والوكالة.

وأشار إسماعيل بقائي إلى أن "زيارات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى تونس ومصر، تمثل جزءا من المشاورات المستمرة مع الدول الإقليمية والإسلامية لتبادل وجهات النظر حول التطورات الدولية".
منشأة لتخصيب اليورانيوم بمجمع نطنز النووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
إيران تعلن عن جولة جديدة من المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
6 سبتمبر, 05:52 GMT
ولفت بقائي إلى أن "عراقجي، سيعقد اجتماع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال زيارته للقاهرة لاختتام المفاوضات حول بروتوكول جديد للتعاون بين إيران والوكالة.

وأمس الاثنين، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن "المحادثات مع إيران بشأن استئناف عمليات التفتيش الشامل أحرزت تقدما"، لكنه حذّر من أن "الوقت يوشك على النفاد"، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق خلال أيام.

وقررت إيران تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم أمين سلامة العلماء والمنشآت النووية وفقا لمعايير وجدول زمني يحدد المجلس الأعلى للأمن القومي، بعد ما تعرضت منشآتها النووية لقصف أمريكي وإسرائيلي خلال حرب استمرت 12 يوما في يونيو/ حزيران الماضي.
وفي يوليو/ تموز، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده لا تزال ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكنه أوضح أن التعاون مع الوكالة الدولية سيدار عبر المجلس الأعلى للأمن القومي لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.
