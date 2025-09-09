https://sarabic.ae/20250909/إيران-والوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يوقعان-اتفاقا-في-القاهرة-بحضور-وزير-الخارجية-المصري---عاجل-1104672231.html
إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية توقعان اتفاقا في القاهرة بحضور وزير الخارجية المصري
وقّع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الثلاثاء، اتفاقا بشأن التعاون بين طهران والوكالة،... 09.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-09T18:12+0000
2025-09-09T18:12+0000
2025-09-09T19:03+0000
أخبار إيران
أخبار مصر الآن
أخبار الشرق الأوسط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101648/69/1016486904_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_26395038b4164ffb8b1242920f801feb.jpg
وأفادت مراسلة "سبوتنيك"، بأن "عراقجي" وقّع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اتفاقا بشأن التعاون بين الجانبين، خلال وجودهما في مقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة القاهرة، وبحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي".وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد قال إن "نص بروتوكول التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصل إلى مراحله النهائية فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات والضمانات".
الأخبار
18:12 GMT 09.09.2025 (تم التحديث: 19:03 GMT 09.09.2025)
وقّع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الثلاثاء، اتفاقا بشأن التعاون بين طهران والوكالة، وذلك بمقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة القاهرة.
وأفادت مراسلة "سبوتنيك"، بأن "عراقجي" وقّع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اتفاقا بشأن التعاون بين الجانبين، خلال وجودهما في مقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة القاهرة، وبحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد قال إن "نص بروتوكول التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصل إلى مراحله النهائية فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات والضمانات".
ولفت بقائي إلى أن "النص يراعي الوقائع الميدانية الناجمة عن الهجمات غير القانونية، التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية"، حسبما ذكرت وكالة
أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الثلاثاء.
كما أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن "النص يراعي أيضا قانون مجلس النواب (الإيراني) بهذا الشأن واعتبارات المجلس الأعلى للأمن القومي"، مشيرًا إلى عقد 3 جولات من المفاوضات بين ممثلي إيران والوكالة.
وأشار إسماعيل بقائي إلى أن "زيارات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى تونس ومصر، تمثل جزءا من المشاورات المستمرة
مع الدول الإقليمية والإسلامية لتبادل وجهات النظر حول التطورات الدولية".
ولفت بقائي إلى أن "عراقجي، سيعقد اجتماع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال زيارته للقاهرة لاختتام المفاوضات حول بروتوكول جديد للتعاون بين إيران والوكالة.
وأمس الاثنين، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن "المحادثات مع إيران بشأن استئناف عمليات التفتيش الشامل أحرزت تقدما"، لكنه حذّر من أن "الوقت يوشك على النفاد"، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق خلال أيام.
وقررت إيران تعليق التعاون مع الوكالة الدولية
للطاقة الذرية حتى يتم أمين سلامة العلماء والمنشآت النووية وفقا لمعايير وجدول زمني يحدد المجلس الأعلى للأمن القومي، بعد ما تعرضت منشآتها النووية لقصف أمريكي وإسرائيلي خلال حرب استمرت 12 يوما في يونيو/ حزيران الماضي.
وفي يوليو/ تموز، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده لا تزال ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكنه أوضح أن التعاون مع الوكالة الدولية سيدار عبر المجلس الأعلى للأمن القومي لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.