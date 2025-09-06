https://sarabic.ae/20250906/إيران-تعلن-عن-جولة-جديدة-من-المفاوضات-مع-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1104563709.html
إيران تعلن عن جولة جديدة من المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أعلن المندوب الدائم لإيران لدى المنظمات الدولية في فيينا، رضا نجفي، عن "انطلاق جولة جديدة من المباحثات بين الوفد الإيراني الموفد، ومسؤولي الوكالة الدولية...
وقال نجفي: إن "هذه المفاوضات ستحدد الشكل الجديد للتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مؤكدا أنها "تأتي استكمالا للمشاورات بين إيران والوكالة الدولية بهدف تحديد إطار التعاون في ظل القانون الذي سنه البرلمان الايراني في الوضع الراهن".وأوضح المندوب الإيراني أن "هذه المفاوضات، التي تعقد على مستوى الخبراء، ستحدد الصيغة الجديدة للتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - إرنا.وكشف تقرير سري صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء الماضي، أن إيران "زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60%"، وهي نسبة تقترب من المستوى المطلوب لصنع الأسلحة النووية، وذلك قبل الهجوم الإسرائيلي على منشآتها النووية في 13 يونيو/حزيران الماضي.وأشار التقرير، الذي اطلعت عليه وسائل إعلام غربية، إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، في شكل سادس فلوريد اليورانيوم القابل للتخصيب عبر أجهزة الطرد المركزي، بلغ 440.9 كيلوغرام حتى تاريخ 13 يونيو/حزيران.ووفقا لتعريف الوكالة، فإن 125 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% كافية نظريا لإنتاج قنبلة نووية واحدة في حال زيادة نسبة التخصيب.من جهته، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده لن تبرم أي اتفاقيات تعاون جديدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى تُستكمل المفاوضات الجارية بين الطرفين.وأوضح الوزير أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أقرت بضرورة وضع إطار جديد للتعاون، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قد ذكر في وقت سابق، أن الحوار والتواصل مع أمريكا، بشأن برنامج طهران النووي، "لا يعنيان الهزيمة أو الاستسلام".وشدد بزشكيان، في لقاء مع إعلاميين إيرانيين، على أن حكومته "لم تقدم على أي خطوة دون تفاعل وتنسيق مع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ولن تفعل ذلك مستقبلا".
