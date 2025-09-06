https://sarabic.ae/20250906/إيران-تعلن-عن-جولة-جديدة-من-المفاوضات-مع-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1104563709.html

إيران تعلن عن جولة جديدة من المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إيران تعلن عن جولة جديدة من المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

سبوتنيك عربي

أعلن المندوب الدائم لإيران لدى المنظمات الدولية في فيينا، رضا نجفي، عن "انطلاق جولة جديدة من المباحثات بين الوفد الإيراني الموفد، ومسؤولي الوكالة الدولية... 06.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-06T05:52+0000

2025-09-06T05:52+0000

2025-09-06T05:52+0000

إيران

أخبار إيران

الاتفاق النووي الإيراني

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0d/1101624755_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_8944da705caf17d50d09aefd1b69f1c5.jpg

وقال نجفي: إن "هذه المفاوضات ستحدد الشكل الجديد للتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مؤكدا أنها "تأتي استكمالا للمشاورات بين إيران والوكالة الدولية بهدف تحديد إطار التعاون في ظل القانون الذي سنه البرلمان الايراني في الوضع الراهن".وأوضح المندوب الإيراني أن "هذه المفاوضات، التي تعقد على مستوى الخبراء، ستحدد الصيغة الجديدة للتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - إرنا.وكشف تقرير سري صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء الماضي، أن إيران "زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60%"، وهي نسبة تقترب من المستوى المطلوب لصنع الأسلحة النووية، وذلك قبل الهجوم الإسرائيلي على منشآتها النووية في 13 يونيو/حزيران الماضي.وأشار التقرير، الذي اطلعت عليه وسائل إعلام غربية، إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، في شكل سادس فلوريد اليورانيوم القابل للتخصيب عبر أجهزة الطرد المركزي، بلغ 440.9 كيلوغرام حتى تاريخ 13 يونيو/حزيران.ووفقا لتعريف الوكالة، فإن 125 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% كافية نظريا لإنتاج قنبلة نووية واحدة في حال زيادة نسبة التخصيب.من جهته، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده لن تبرم أي اتفاقيات تعاون جديدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى تُستكمل المفاوضات الجارية بين الطرفين.وأوضح الوزير أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أقرت بضرورة وضع إطار جديد للتعاون، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قد ذكر في وقت سابق، أن الحوار والتواصل مع أمريكا، بشأن برنامج طهران النووي، "لا يعنيان الهزيمة أو الاستسلام".وشدد بزشكيان، في لقاء مع إعلاميين إيرانيين، على أن حكومته "لم تقدم على أي خطوة دون تفاعل وتنسيق مع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ولن تفعل ذلك مستقبلا".

https://sarabic.ae/20250904/غروسي-الحرب-لم-تقض-على-قدرات-التخصيب-الإيرانية-1104483259.html

https://sarabic.ae/20250905/إيران-هستيريا-الغرب-بشأن-الأسلحة-النووية-مصطنعة-والدليل-صمته-على-إسرائيل-1104559073.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم