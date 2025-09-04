https://sarabic.ae/20250904/غروسي-الحرب-لم-تقض-على-قدرات-التخصيب-الإيرانية-1104483259.html

غروسي: الحرب لم تقض على قدرات التخصيب الإيرانية

وقال غروسي، في مقابلة صحفية، إن "محادثات الوكالة مع إيران حول كيفية استئناف عمليات التفتيش في المواقع، بما في ذلك تلك التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، لا يمكن أن تستمر أشهراً طويلة"، داعياً إلى التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، ربما هذا الأسبوع، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وفي ما يتعلق بالقانون الذي أقرته طهران بشأن تعليق التعاون مع الوكالة، والذي يتطلب موافقة خاصة من المجلس الأعلى للأمن القومي، أشار غروسي، إلى أنّ "إيران شددت على أهمية إبقاء مواقع اليورانيوم المخصّب سرية"، معتبراً أنّ هذا "ليس أمراً يمكن أن يستمر لأشهر طويلة، وأمل التمكن من إنهاء هذه العملية قريباً".ورداً على سؤال عن وضع مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب، أجاب غروسي: "أعتقد أن هناك فهماً عاماً بأن المواد ما زالت موجودة في مجملها. ولكن، بالطبع، يجب التحقق من ذلك. قد يكون بعضها قد فُقد"، مضيفاً: "نحن لا نملك مؤشرات تدفعنا إلى الاعتقاد بحدوث حركة كبيرة للمواد".وأكد غروسي أن "الوكالة لم تحصل على أي معلومات من إيران بشأن حالة أو أماكن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب منذ أن شنت إسرائيل أولى هجماتها على مواقع التخصيب في 13 حزيران/ يوينو الماضي".وكشف تقرير سري صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الأربعاء، أن إيران "زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60%"، وهي نسبة تقترب من المستوى المطلوب لصنع الأسلحة النووية، وذلك قبل الهجوم الإسرائيلي على منشآتها النووية في 13 يونيو/حزيران الماضي.وأشار التقرير، الذي اطلعت عليه وسائل إعلام غربية، إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، في شكل سادس فلوريد اليورانيوم القابل للتخصيب عبر أجهزة الطرد المركزي، بلغ 440.9 كيلوغرام حتى تاريخ 13 يونيو/حزيران.ووفقا لتعريف الوكالة، فإن 125 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% كافية نظريا لإنتاج قنبلة نووية واحدة في حال زيادة نسبة التخصيب.من جهته، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده لن تبرم أي اتفاقيات تعاون جديدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى تُستكمل المفاوضات الجارية بين الطرفين.وأوضح الوزير أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أقرت بضرورة وضع إطار جديد للتعاون، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قد ذكر في وقت سابق، أن الحوار والتواصل مع أمريكا، بشأن برنامج طهران النووي، "لا يعنيان الهزيمة أو الاستسلام".وشدد بزشكيان، في لقاء مع إعلاميين إيرانيين، على أن حكومته "لم تقدم على أي خطوة دون تفاعل وتنسيق مع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ولن تفعل ذلك مستقبلا".

