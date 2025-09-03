https://sarabic.ae/20250903/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-إيران-زادت-مخزون-اليورانيوم-المخصب-قبل-الهجوم-الإسرائيلي--1104471807.html

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران زادت مخزون اليورانيوم المخصب قبل الهجوم الإسرائيلي

كشف تقرير سري صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران "زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60%"، وهي نسبة تقترب من المستوى المطلوب لصنع الأسلحة... 03.09.2025, سبوتنيك عربي

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/17/1101960276_0:54:800:504_1920x0_80_0_0_553fc359d742ec2efbc150f5593e5e1f.jpg

وأشار التقرير، الذي اطلعت عليه وسائل إعلام غربية، إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، في شكل سادس فلوريد اليورانيوم القابل للتخصيب عبر أجهزة الطرد المركزي، بلغ 440.9 كيلوغرام حتى تاريخ 13 يونيو/حزيران. ووفقا لتعريف الوكالة، فإن 125 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% كافية نظريا لإنتاج قنبلة نووية واحدة في حال زيادة نسبة التخصيب.وكان رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، قد أكد، نهاية الشهر الماضي، أن "المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، (يشكل) مشكلة في مسار إعادة العلاقة بين طهران والوكالة إلى وضعه الطبيعي، وذلك بسبب تأثّره الشخصي بنظام الهيمنة الدولي".وقال إسلامي، إن "مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية قدموا إلى إيران لمراقبة عملية استبدال الوقود في محطة بوشهر، وغادروا البلاد بعد انتهاء مهمتهم".وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمالوندي، الشهر الماضي، أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشرفون على عملية استبدال وقود محطة "بوشهر" النووية.وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية، بأن كلمات كمالوندي، جاءت في تصريح صحفي، أكد خلاله أن "أي تفتيش للوكالة الدولية في إيران يتم بعد الاتفاق على إطار ترتيبات التعاون وتأييد المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد".وأشار كمالوندي إلى أن "هذا الإجراء يأتي في سياق تنفيذ الجدول الزمني المحدد للمحطة النووية في مدينة بوشهر الواقعة جنوبي إيران، مع ضمان تزويد شبكة الكهرباء بالقدرة اللازمة وفي الوقت المناسب".ولفت المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية إلى أنه تم الاتفاق على إشراف مفتشي الوكالة الدولية على عملية تبديل الوقود هناك.وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قد ذكر في وقت سابق، أن الحوار والتواصل مع أمريكا، بشأن برنامج طهران النووي، "لا يعنيان الهزيمة أو الاستسلام".وشدد بزشكيان، في لقاء مع إعلاميين إيرانيين، على أن حكومته "لم تقدم على أي خطوة دون تفاعل وتنسيق مع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ولن تفعل ذلك مستقبلا".

