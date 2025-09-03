الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران زادت مخزون اليورانيوم المخصب قبل الهجوم الإسرائيلي
CC BY 4.0 / Tasnim News Agency/Erfan Kouchari / زندگی در تهران جاریست (cropped image)سيدة إيرانية تلوح بعلم إيران وسط الشارع في طهران
كشف تقرير سري صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران "زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60%"، وهي نسبة تقترب من المستوى المطلوب لصنع الأسلحة النووية، وذلك قبل الهجوم الإسرائيلي على منشآتها النووية في 13 يونيو/حزيران الماضي.
وأشار التقرير، الذي اطلعت عليه وسائل إعلام غربية، إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، في شكل سادس فلوريد اليورانيوم القابل للتخصيب عبر أجهزة الطرد المركزي، بلغ 440.9 كيلوغرام حتى تاريخ 13 يونيو/حزيران.
ووفقا لتعريف الوكالة، فإن 125 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% كافية نظريا لإنتاج قنبلة نووية واحدة في حال زيادة نسبة التخصيب.
وأوضح التقرير أن الكمية الحالية لدى إيران تكفي نظريا لتصنيع 10 قنابل نووية إذا تم رفع مستوى التخصيب إلى الدرجة المطلوبة.
وكان رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، قد أكد، نهاية الشهر الماضي، أن "المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، (يشكل) مشكلة في مسار إعادة العلاقة بين طهران والوكالة إلى وضعه الطبيعي، وذلك بسبب تأثّره الشخصي بنظام الهيمنة الدولي".
وقال إسلامي، إن "مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية قدموا إلى إيران لمراقبة عملية استبدال الوقود في محطة بوشهر، وغادروا البلاد بعد انتهاء مهمتهم".
وأضاف أن "وزارة الخارجية ستعقد قريبا الاجتماع الثالث لها مع مسؤولي الوكالة بشأن عملية التفتيش التي يجب أن تُنفَّذ وفق القانون"، مؤكدا أن "الهدف من تفعيل "آلية الزناد" ضدنا هو استسلام إيران في نهاية المطاف، لكن هذا لن يحصل أبدا".
وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمالوندي، الشهر الماضي، أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشرفون على عملية استبدال وقود محطة "بوشهر" النووية.
وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية، بأن كلمات كمالوندي، جاءت في تصريح صحفي، أكد خلاله أن "أي تفتيش للوكالة الدولية في إيران يتم بعد الاتفاق على إطار ترتيبات التعاون وتأييد المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد".
وأشار كمالوندي إلى أن "هذا الإجراء يأتي في سياق تنفيذ الجدول الزمني المحدد للمحطة النووية في مدينة بوشهر الواقعة جنوبي إيران، مع ضمان تزويد شبكة الكهرباء بالقدرة اللازمة وفي الوقت المناسب".
ولفت المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية إلى أنه تم الاتفاق على إشراف مفتشي الوكالة الدولية على عملية تبديل الوقود هناك.
وشدد على أنه "من البديهي أن أي عملية تفتيش ستجري بعد التوصل إلى تفاهم بين طهران والوكالة الدولية، حول إطار التعاون ومصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، وذلك استنادا إلى قرار البرلمان الإيراني الأخير".
وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قد ذكر في وقت سابق، أن الحوار والتواصل مع أمريكا، بشأن برنامج طهران النووي، "لا يعنيان الهزيمة أو الاستسلام".
وشدد بزشكيان، في لقاء مع إعلاميين إيرانيين، على أن حكومته "لم تقدم على أي خطوة دون تفاعل وتنسيق مع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ولن تفعل ذلك مستقبلا".