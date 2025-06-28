https://sarabic.ae/20250628/غروسي-إيران-دولة-متقدمة-نوويا-ولا-يمكن-محو-هذا-بعمليات-عسكرية-1102149381.html

غروسي: إيران دولة متقدمة نوويا ولا يمكن محو هذا بعمليات عسكرية

غروسي: إيران دولة متقدمة نوويا ولا يمكن محو هذا بعمليات عسكرية

سبوتنيك عربي

رجح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن تكون إيران قامت بنقل جزء من مخزونها من اليورانيوم المخصب قبل الضربة الأمريكية التي استهدفت... 28.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-28T08:05+0000

2025-06-28T08:05+0000

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جاء ذلك في تناقض مع تصريحات الرئيس الأمريكي، الذي أكد سابقًا أن طهران لم تتمكن من نقل المخزون، وأن برنامجها النووي "دُمر بالكامل".وشدد على أن الحل الدائم للملف النووي الإيراني "لن يتحقق عبر العمل العسكري"، داعيًا إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق دبلوماسي لحل الأزمة.وفي وقت سابق، اتهم رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمشاركة معلومات عن المراكز النووية الإيرانية مع إسرائيل.وقال قاليباف، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "وكالة الطاقة الذرية راهنت على مصداقيتها الضئيلة بمشاركتها معلومات عن المراكز النووية لبلادنا مع النظام الإسرائيلي المجرم، ممهدةً الطريق للعدوان والهجمات على مراكزنا النووية، ولم تُدنها حتى علنًا"، وأضاف رئيس البرلمان الإيراني أن "وكالة الطاقة الذرية راهنت اليوم على تصفية حساباتنا مع الوكالة ورئيسها المُسيء"، حسب وصفه.وقال عضو اللجنة الرئاسية في البرلمان الإيراني، علي رضا سليمي، إن "البرلمان صادق على قرار وقف تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة"، مضيفًا: "سيتم تحويل قرار وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة عليه"، كما أشار سليمي إلى أن "البرلمان حدد في قراراته عقوبة لأولئك الذين يسمحون بدخول موظفي الوكالة إلى البلاد".

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