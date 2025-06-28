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https://sarabic.ae/20250628/غروسي-إيران-دولة-متقدمة-نوويا-ولا-يمكن-محو-هذا-بعمليات-عسكرية-1102149381.html
غروسي: إيران دولة متقدمة نوويا ولا يمكن محو هذا بعمليات عسكرية
غروسي: إيران دولة متقدمة نوويا ولا يمكن محو هذا بعمليات عسكرية
سبوتنيك عربي
رجح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن تكون إيران قامت بنقل جزء من مخزونها من اليورانيوم المخصب قبل الضربة الأمريكية التي استهدفت... 28.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-28T08:05+0000
2025-06-28T08:06+0000
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جاء ذلك في تناقض مع تصريحات الرئيس الأمريكي، الذي أكد سابقًا أن طهران لم تتمكن من نقل المخزون، وأن برنامجها النووي "دُمر بالكامل".وشدد على أن الحل الدائم للملف النووي الإيراني "لن يتحقق عبر العمل العسكري"، داعيًا إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق دبلوماسي لحل الأزمة.وفي وقت سابق، اتهم رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمشاركة معلومات عن المراكز النووية الإيرانية مع إسرائيل.وقال قاليباف، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "وكالة الطاقة الذرية راهنت على مصداقيتها الضئيلة بمشاركتها معلومات عن المراكز النووية لبلادنا مع النظام الإسرائيلي المجرم، ممهدةً الطريق للعدوان والهجمات على مراكزنا النووية، ولم تُدنها حتى علنًا"، وأضاف رئيس البرلمان الإيراني أن "وكالة الطاقة الذرية راهنت اليوم على تصفية حساباتنا مع الوكالة ورئيسها المُسيء"، حسب وصفه.وقال عضو اللجنة الرئاسية في البرلمان الإيراني، علي رضا سليمي، إن "البرلمان صادق على قرار وقف تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة"، مضيفًا: "سيتم تحويل قرار وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة عليه"، كما أشار سليمي إلى أن "البرلمان حدد في قراراته عقوبة لأولئك الذين يسمحون بدخول موظفي الوكالة إلى البلاد".
https://sarabic.ae/20250628/إيران-توجه-رسالة-إلى-الأمم-المتحدة-بشأن-تصريحات-أمريكا-وإسرائيل-ضد-خامنئي-1102145783.html
https://sarabic.ae/20250628/مجلس-الشيوخ-يرفض-محاولة-للحد-من-صلاحيات-ترامب-بشأن-الحرب-مع-إيران-1102143896.html
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غروسي: إيران دولة متقدمة نوويا ولا يمكن محو هذا بعمليات عسكرية

08:05 GMT 28.06.2025 (تم التحديث: 08:06 GMT 28.06.2025)
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يزور محطة كورسك للطاقة النووية في مقاطعة كرورسك
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يزور محطة كورسك للطاقة النووية في مقاطعة كرورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2025
© Sputnik . Ilya Pitalev
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تابعنا عبر
رجح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن تكون إيران قامت بنقل جزء من مخزونها من اليورانيوم المخصب قبل الضربة الأمريكية التي استهدفت منشآتها النووية، بما في ذلك منشأة "فوردو".
جاء ذلك في تناقض مع تصريحات الرئيس الأمريكي، الذي أكد سابقًا أن طهران لم تتمكن من نقل المخزون، وأن برنامجها النووي "دُمر بالكامل".
وقال غروسي لوسائل إعلام أمريكية: "من الممكن أن يكون جزء من اليورانيوم الإيراني المخصب قد دُمر، لكن قد يكون تم نقل جزء آخر"، وأضاف أن لدى إيران برنامجا نوويا "واسعًا وطموحًا"، مشيرًا إلى أن جزءًا منه "قد يكون ما زال قائمًا".
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وأوضح غروسي أن الوكالة لا تملك معلومات دقيقة عن مكان اليورانيوم المخصب حاليًا، قائلًا: "لا نعرف أين يمكن أن يكون اليورانيوم الإيراني المخصب الآن". كما وصف إيران بأنها "دولة متقدمة في التكنولوجيا النووية"، مؤكدًا أن هذا التقدم "لا يمكن محوه بعمليات عسكرية أو بدونها".
وشدد على أن الحل الدائم للملف النووي الإيراني "لن يتحقق عبر العمل العسكري"، داعيًا إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق دبلوماسي لحل الأزمة.
وفي وقت سابق، اتهم رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمشاركة معلومات عن المراكز النووية الإيرانية مع إسرائيل.
واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2025
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وقال قاليباف، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "وكالة الطاقة الذرية راهنت على مصداقيتها الضئيلة بمشاركتها معلومات عن المراكز النووية لبلادنا مع النظام الإسرائيلي المجرم، ممهدةً الطريق للعدوان والهجمات على مراكزنا النووية، ولم تُدنها حتى علنًا"، وأضاف رئيس البرلمان الإيراني أن "وكالة الطاقة الذرية راهنت اليوم على تصفية حساباتنا مع الوكالة ورئيسها المُسيء"، حسب وصفه.
وصادق البرلمان الإيراني، يوم الأربعاء الماضي، على مشروع قانون يدعو لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية في البلاد.
وقال عضو اللجنة الرئاسية في البرلمان الإيراني، علي رضا سليمي، إن "البرلمان صادق على قرار وقف تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة"، مضيفًا: "سيتم تحويل قرار وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة عليه"، كما أشار سليمي إلى أن "البرلمان حدد في قراراته عقوبة لأولئك الذين يسمحون بدخول موظفي الوكالة إلى البلاد".
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