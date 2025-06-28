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خبير: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أحد القوى الرئيسية في العالم
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https://sarabic.ae/20250628/مجلس-الشيوخ-يرفض-محاولة-للحد-من-صلاحيات-ترامب-بشأن-الحرب-مع-إيران-1102143896.html
مجلس الشيوخ يرفض محاولة للحد من صلاحيات ترامب بشأن الحرب مع إيران
مجلس الشيوخ يرفض محاولة للحد من صلاحيات ترامب بشأن الحرب مع إيران
سبوتنيك عربي
رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يقوده الجمهوريون، يوم الجمعة، محاولة من الديمقراطيين لمنع الرئيس دونالد ترامب من استخدام المزيد من القوة العسكرية ضد إيران، وذلك... 28.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-28T00:45+0000
2025-06-28T06:59+0000
مجلس الشيوخ
إيران
أخبار إيران
ترامب
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جاء التصويت بأغلبية 53 صوتا مقابل 47 ضد قرار صلاحيات الحرب الذي يتطلب موافقة الكونغرس على المزيد من الأعمال العسكرية ضد إيران. وقد أدلى جميع أعضاء مجلس الشيوخ بأصواتهم، لكن التصويت لا يزال مستمرا.يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، عندما قصفت إسرائيل إيران وتسببت في مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء النووية.وشملت الحرب قصف إيران لأهداف استراتيجية في إسرائيل وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصفا أمريكيا وإسرائيليا لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.
https://sarabic.ae/20250627/عراقجي-إذا-كان-ترامب-صادقا-بالتوصل-إلى-اتفاق-عليه-التخلي-عن-انتقاداته-للمرشد-الإيراني-1102143504.html
إيران
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مجلس الشيوخ, إيران, أخبار إيران, ترامب
مجلس الشيوخ, إيران, أخبار إيران, ترامب

مجلس الشيوخ يرفض محاولة للحد من صلاحيات ترامب بشأن الحرب مع إيران

00:45 GMT 28.06.2025 (تم التحديث: 06:59 GMT 28.06.2025)
© Fotolia / Garyواشنطن
واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2025
© Fotolia / Gary
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رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يقوده الجمهوريون، يوم الجمعة، محاولة من الديمقراطيين لمنع الرئيس دونالد ترامب من استخدام المزيد من القوة العسكرية ضد إيران، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس أنه سيدرس قصف إيران مجددا.
جاء التصويت بأغلبية 53 صوتا مقابل 47 ضد قرار صلاحيات الحرب الذي يتطلب موافقة الكونغرس على المزيد من الأعمال العسكرية ضد إيران. وقد أدلى جميع أعضاء مجلس الشيوخ بأصواتهم، لكن التصويت لا يزال مستمرا.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2025
عراقجي: إذا كان ترامب صادقا بالتوصل إلى اتفاق عليه التخلي عن انتقاداته للمرشد الإيراني
أمس, 22:43 GMT
يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، عندما قصفت إسرائيل إيران وتسببت في مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء النووية.
وشملت الحرب قصف إيران لأهداف استراتيجية في إسرائيل وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصفا أمريكيا وإسرائيليا لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.
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