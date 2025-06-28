https://sarabic.ae/20250628/مجلس-الشيوخ-يرفض-محاولة-للحد-من-صلاحيات-ترامب-بشأن-الحرب-مع-إيران-1102143896.html

مجلس الشيوخ يرفض محاولة للحد من صلاحيات ترامب بشأن الحرب مع إيران

مجلس الشيوخ يرفض محاولة للحد من صلاحيات ترامب بشأن الحرب مع إيران

سبوتنيك عربي

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يقوده الجمهوريون، يوم الجمعة، محاولة من الديمقراطيين لمنع الرئيس دونالد ترامب من استخدام المزيد من القوة العسكرية ضد إيران، وذلك... 28.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-28T00:45+0000

2025-06-28T00:45+0000

2025-06-28T06:59+0000

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جاء التصويت بأغلبية 53 صوتا مقابل 47 ضد قرار صلاحيات الحرب الذي يتطلب موافقة الكونغرس على المزيد من الأعمال العسكرية ضد إيران. وقد أدلى جميع أعضاء مجلس الشيوخ بأصواتهم، لكن التصويت لا يزال مستمرا.يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، عندما قصفت إسرائيل إيران وتسببت في مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء النووية.وشملت الحرب قصف إيران لأهداف استراتيجية في إسرائيل وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصفا أمريكيا وإسرائيليا لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.

https://sarabic.ae/20250627/عراقجي-إذا-كان-ترامب-صادقا-بالتوصل-إلى-اتفاق-عليه-التخلي-عن-انتقاداته-للمرشد-الإيراني-1102143504.html

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