https://sarabic.ae/20250627/اغتيالات-وتدمير-وقصف-الجيش-الإسرائيلي-يستعرض-إنجازاته-في-الحرب-مع-إيران-1102124960.html

"اغتيالات وتدمير وقصف".. الجيش الإسرائيلي يستعرض إنجازاته في الحرب مع إيران

"اغتيالات وتدمير وقصف".. الجيش الإسرائيلي يستعرض إنجازاته في الحرب مع إيران

سبوتنيك عربي

استعرض الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنجازات حققها خلال الحرب على إيران، والمعروفة باسم "حرب الـ 12 يوما". 27.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-27T08:57+0000

2025-06-27T08:57+0000

2025-06-27T08:57+0000

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ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تغريدة جديدة على موقع "إكس"، للتعليق على عملية "الأسد الصاعد" التي نفذتها إسرائيل ضد إيران، في 13 من يونيو/حزيران الجاري.وأوضح أدرعي أن الجيش الإسرائيلي حقق إنجازا كبيرا وتفوقا جويا كاملا في قلب إيران، مدعيا أنه حقق كامل الأهداف التي حددت للحرب على إيران، أهمها استهدافه للمنشآت النووية الثلاث المركزية التي تعرضت للهجوم.وأفاد أدرعي بأن الجيش الإسرائيلي قام بـ"تدمير الآلاف من أجهزة الطرد المركزي، وتدمير مراكز بحث وتطوير مرتبطة بالبرنامج النووي، وتدمير بنى تحتية فريدة للبرنامج النووي، والقضاء على 11 عالما نوويا بارزا مرتبطين ببرنامج السلاح النووي الإيراني".وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه "تم قصف أكثر من 35 موقعا لإنتاج الصواريخ، وتم تدمير 200 منصة صواريخ ونحو 50% من مخزون المنصات الصاروخية، واستهداف أكثر من 80 منصة صواريخ أرض-جو".لم يكتف أدرعي بذلك، بل أضاف أنه "تم تدمير 15 طائرة للعدو واستهداف 6 مطارات للعدو والقضاء على المئات من عناصر القوات العسكرية الإيرانية وعشرات من مقرات القيادة العسكرية، والقضاء على أكثر من 30 من أبرز قادة المؤسسة العسكرية والأمنية للنظام الإيراني".وأعلن الرئيس ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار بينهما، وذلك عقب تصعيد عسكري متبادل بين البلدين دام نحو 12 يوما.وفي 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.

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