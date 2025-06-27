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https://sarabic.ae/20250627/واشنطن-تصريحات-خامنئي-هدفها-حفظ-ماء-الوجه-لإيران-1102116128.html
واشنطن: تصريحات خامنئي هدفها "حفظ ماء الوجه" لإيران
واشنطن: تصريحات خامنئي هدفها "حفظ ماء الوجه" لإيران
سبوتنيك عربي
أكدت الإدارة الأمريكية أن المرشد الإيراني علي خامنئي يحاول "حفظ ماء وجهه"، بعد أن قلل من تأثير الضربات الأمريكية على منشآت إيران النووية. 27.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-27T05:53+0000
2025-06-27T05:57+0000
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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي، بعد أول ظهور لخامنئي منذ الضربات العسكرية الأمريكية على إيران: "شاهدنا فيديو آية الله، وعندما يكون لديك نظام شمولي، عليك أن تحافظ على ماء الوجه".وكان المرشد الإيراني قد صرح، أمس الخميس، بأن الولايات المتحدة "لم تحقق أي إنجاز في الضربات التي شنتها على إيران خلال الحرب بينها وبين إسرائيل وإيران وجهت صفعة على وجه أمريكا".ورأى خامنئي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان "بحاجة إلى القيام "باستعراض"، منوها إلى أن واشنطن بالغت في تصوير نتائج هجماتها على المنشآت النووية الإيرانية.وقال المرشد الإيراني: "واشنطن تضخّم من أهمية هجماتها على منشآتنا النووية وقد وجهنا صفعة قوية لها، وأثبتت إيران قدرتها على استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة".وأضاف أن "الأمريكيين لا يتحدثون عن مجرد مسألة تخصيب اليورانيوم لكنهم إنهم يريدون استسلام إيران"، محذرا من أن "أي اعتداء علينا سنواجهه بتكرار استهداف القواعد الأمريكية".وأعلن الرئيس ترامب، الثلاثاء الماضي، أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار بينهما، وذلك عقب تصعيد عسكري متبادل بين البلدين دام نحو 12 يوما.وفي 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
https://sarabic.ae/20250626/خامنئي-يرد-على-ترامب-مواقعنا-النووية-لم-تتعطل-وألحقنا-ضررا-كبيرا-بقاعدة-العديد-في-قطر-1102081205.html
https://sarabic.ae/20250626/مبعوث-ترامب-لدي-إحساس-قوي-بأن-إيران-مستعدة-لإبرام-اتفاق-1102074032.html
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إيران, إسرائيل, العالم, الأخبار
إيران, إسرائيل, العالم, الأخبار

واشنطن: تصريحات خامنئي هدفها "حفظ ماء الوجه" لإيران

05:53 GMT 27.06.2025 (تم التحديث: 05:57 GMT 27.06.2025)
© Sputnik . Сергей Мамонтовالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2025
© Sputnik . Сергей Мамонтов
تابعنا عبر
أكدت الإدارة الأمريكية أن المرشد الإيراني علي خامنئي يحاول "حفظ ماء وجهه"، بعد أن قلل من تأثير الضربات الأمريكية على منشآت إيران النووية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي، بعد أول ظهور لخامنئي منذ الضربات العسكرية الأمريكية على إيران: "شاهدنا فيديو آية الله، وعندما يكون لديك نظام شمولي، عليك أن تحافظ على ماء الوجه".
وكان المرشد الإيراني قد صرح، أمس الخميس، بأن الولايات المتحدة "لم تحقق أي إنجاز في الضربات التي شنتها على إيران خلال الحرب بينها وبين إسرائيل وإيران وجهت صفعة على وجه أمريكا".
المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2025
‌خامنئي يرد على ترامب: مواقعنا النووية لم تتعطل وألحقنا ضررا كبيرا بقاعدة "العديد" في قطر
أمس, 10:47 GMT
ورأى خامنئي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان "بحاجة إلى القيام "باستعراض"، منوها إلى أن واشنطن بالغت في تصوير نتائج هجماتها على المنشآت النووية الإيرانية.
وقال المرشد الإيراني: "واشنطن تضخّم من أهمية هجماتها على منشآتنا النووية وقد وجهنا صفعة قوية لها، وأثبتت إيران قدرتها على استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة".
وأضاف أن "الأمريكيين لا يتحدثون عن مجرد مسألة تخصيب اليورانيوم لكنهم إنهم يريدون استسلام إيران"، محذرا من أن "أي اعتداء علينا سنواجهه بتكرار استهداف القواعد الأمريكية".
وأعلن الرئيس ترامب، الثلاثاء الماضي، أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار بينهما، وذلك عقب تصعيد عسكري متبادل بين البلدين دام نحو 12 يوما.
ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2025
مبعوث ترامب: لدي إحساس قوي بأن إيران مستعدة لإبرام اتفاق
أمس, 05:55 GMT
وفي 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
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